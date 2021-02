Los simuladores

Cuando el sociólogo Zygmunt Bauman acuñó el término modernidad líquida para definir este presente en el que las realidades dejan de ser sólidas, incluyó en este concepto de fluidez el ítem espacio/tiempo, una cláusula con la que cada vez más personas eligen jugar, simular o desafiar. Pruebas de esto pueden hallarse en Titubeo, donde The New York Post entrevista a Sarah y Gabriel Chrisman, una pareja que vive de manera victoriana; Truly habla con Kitten y Richard Von Mew, matrimonio regido por las costumbres de los años 40), y Racked conversa con Colleen y John Darnell, dos egiptólogos que recrean los años 20. Esta restauración no sólo incluye el vestuario de época sino en el mobiliario, las prácticas diarias, las recetas de cocina y hasta los medios de transporte.

