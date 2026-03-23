MacBook Neo: probamos la notebook más barata de Apple

Las Mac fueron y siguen siendo el objeto de deseo de muchos fanáticos de la tecnología. Desde la gloriosa y colorida iMac hasta las MacBook Pro superpotentes de hoy, tener la manzanita en la pantalla es, para alguna gente, símbolo de diseño y vanguardia. El debate de qué es mejor, si Windows o macOS, va a seguir por muchísimos años, pero lo claro es que cada uno tiene sus ventajas y contras.

Pero algo que tenían las Mac era que no eran baratas. Hasta ahora: en una decisión que sorprendió a muchos del mundo de las laptops, Apple presentó hace dos semanas la Macbook Neo, una nueva computadora portátil centrada en el diseño y que apunta al usuario promedio.

La pantalla de la MacBook Neo es un panel LCD de 13 pulgadas

La estuvimos probando durante una semana y te contamos qué nos parece, para qué sirve y cuáles son las limitaciones, aunque ya te podemos adelantar que es una grata sorpresa, sobre todo por su precio.

Si bien la más barata que se consigue en Estados Unidos por 600 dólares más impuestos es la versión de 256 GB de almacenamiento, en nuestro caso probamos la de 700 dólares, que trae 512 GB y Touch ID (que valen esos 100 dólares extras). En ambos casos la RAM es de 8 GB, la única opción para la familia Neo.

El diseño

Es una compu que te entra por los ojos. Viene en rosa, plateado, azul oscuro y en un nuevo color amarillo más que llamativo. Su cuerpo es liviano, 1,14kg de aluminio; y al igual que la Air y la Pro, se abre con un solo dedo, y tiene una sensación al tacto altamente premium, cosa muy difícil de encontrar en PCs de este mismo rango de precios.

El teclado de la MacBook Neo no tiene retroiluminación. La versión con TouchID es más cara, pero duplica el almacenamiento base a 512 GB

El teclado es cómodo; se siente igual que el de la Pro, pero no tiene retroiluminación, un punto en contra. Aunque de positivo tiene un tono de color que empata con el diseño exterior que elegiste.

El trackpad, en este caso no es “touch” sino físico; se hunde y hace “click” al apretar, y si bien tiene una superficie un poco menor que el de la Air, se siente cómodo y de buena respuesta.

La potencia

Este es el punto clave en la comparación de la Neo con las Air y las Pro (y otras notebooks). La MacBook Neo tiene como procesador el potente (en su mundo) A18 Pro, el mismo chip que usan el iPhone 16 Pro y el Pro Max (y que es la razón por la que solo admite 8 GB de RAM).

La MacBook Neo tiene un conector de audio analógico y dos puertos USB-C

Para ver si esta compu era para nuestras tareas, la probamos con Safari y varias pestañas abiertas y no sufrimos por el rendimiento. Luego pasamos a usar Canva, con el que no tuvo problemas, y también probamos el programa de edición de video CapCut.

Acá migramos los proyectos que teníamos en el celular, los editamos levemente y los exportamos y, salvo la primera carga del programa, que se tomó un ratito en reaccionar, luego funcionó de maravillas.

Pero ojo, esto no quiere decir que va a correr todo sin problemas. Si intentás usar Premiere, por ejemplo, vas a poder hacerlo.. Sí, pero sacrificando tiempo de exportación y algunos momentos de frizado. Lo mismo pasa con juegos. Vas a poder correr algunos antiguos o poco exigentes, pero no esperes jugar Resident Evil Requiem en 60 FPS.

La MacBook Neo está orientada a estudiantes y gente que necesita una notebook para tareas sencillas

Esto es obvio en comparación con la MacBook Air M4, por ejemplo, pero si la comparamos con la MacBook M1 de 2020 (que es la más cercana en rendimiento), los testeos le dan un rendimiento superior a la Neo a pesar de no poder optar por una versión con más RAM. Este parámetro se puede tomar también para compararla con Windows PC en este rango de precio.

Pantalla y puertos

Otro de los puntos donde quizás se siente su precio, es en la pantalla con biseles un poco más anchos. Pero esto no significa que sea mala. La pantalla tiene 13 pulgadas contra los 13,6 de la Air M4, tiene una resolución un poquito menor, de 2408x1506 pixeles y 219ppi (contra 1560x1664 224 ppi) y tiene sRGB en vez en de P3 en la gama de colores. Esto realmente no se siente, con sus 500 nits, pero lo que si quizás se puede sentir si venís de una Mac más potente es que no tiene True Tone, es decir, no adapta los colores con la luz ambiental.

En cuanto a sus puertos, viene con tan solo tres. Uno para auriculares analógicos, ahora ubicado cerca de tu mano izquierda (más cómodo), y dos USB-C, no Thunderbolt. Esto es lo peorcito quizás, porque no tiene MagSafe, y usa uno de los dos puertos para carga. Y el puerto libre es un USB 2.0 que es lento para esta época.

En la caja viene con un cable y cargador lento de 20 watts, pero si tenés otro más rápido puede cargar un poco más rápido (nosotros pudimos llegar hasta 24watts).

Su batería, que es de 36,5 Wh, no resultó un problema nunca. Porque no tuvimos necesidad de cargarla llegando a las 10 horas sin problemas. La marca asegura que tiene 16hs de reproducción de video y 11 horas de navegación web inalámbrica.

¿Para quién es la Neo?

La Neo es prácticamente para todos los que no necesiten editar videos profesionales o correr programas pesados o no quieran jugar videojuegos triple A en su laptop. Es rendidora, liviana, corre el 90% de las tareas que un home office o un estudiante requiera y permite además expandir un poco más con un look y una terminación realmente premium. Aún no hay fecha de llegada oficial a la Argentina, pero se espera que lo haga con un precio no muy alejado del millón de pesos.