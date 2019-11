Más que ladridos: una perra aprende a expresarse con una botonera con sonidos

Stella junto al tablero con botones que le permiten expresar sus necesidades

Christina Hunger es una especialista en lenguaje que trabaja con niños de uno a dos años, y que utiliza diversos dispositivos para comunicarse con los pequeños. Bajo esta misma modalidad, un día comenzó a aplicar este método con su perra Stella cuando tenía apenas ocho semanas de vida.

Como los niños, los perros aprenden escuchando palabras. Hay que utilizar siempre los mismos términos para reforzar el proceso, porque los humanos solemos utilizar diferentes expresiones para lo mismo: comida, hambre y comer, por ejemplo, explica Hunger. "Y hay que dar el ejemplo, es decir, mientras hablamos y presionamos la botón correspondiente una y otra vez", explicó la especialista sobre el proceso de aprendizaje de Stella.

Outside, Stella, Walk, Come, Outside fue una de las combinaciones que se puede ver en un video que Christine Hunger compartió en su cuenta en Instagram para demostrar el uso de la botonera creada para comprender las necesidades de su mascota.

Con el paso del tiempo, la perra logró desarrollar las habilidades para utilizar unas 29 palabras que le permiten expresarse en frases cortas que desarrolla mediante una botonera creada por Hunger. En varios videos publicados se pudo ver las combinaciones realizadas por Stella, que le permitieron expresarse en varias situaciones cotidianas, desde pedir comida o descansar hasta salir a dar un paseo al parque.

La primera palabra que aprendió Stella

"Stella ahora puede utilizar sus dos patas para comunicarse más rápido. Y casi siempre comienza sus expresiones con el botón Look, para llamar nuestra atención y luego continúa su mensaje. Esto no formó parte de su aprendizaje previo y fue algo que adquirió de forma natural", dijo Hunger en su blog, donde detalla las experiencias de su perra con la botonera.

Una de sus primeras palabras utilizadas por Stella fue caminar, y luego perfeccionó el desarrollo de frases más complejas. "Ella adora ir a la playa y es una de las palabras que más suele expresar", dijo Hunger, citada por el sitio People. Después de compartir sus experiencias en su blog y en su cuenta en Instagram, la especialista planea continuar con el proceso de enseñanza de nuevas palabras y compartir el conocimiento con otras personas para que puedan establecer mejores vínculos con sus perros.