Muchas veces, los usuarios de los teléfonos tienen problemas para sostener la señal de Wi-Fi conectada. Muchos usuarios lo describen como si repentinamente el celular desconectase la red que siempre está funcionando y no se vuelve a conectar a ella. Este problema tiene una solución muy sencilla y que ahorra batería.

El “apagado automático” de tu celular está desconectando el Wi-Fi: cómo configurarlo para no perder señal y ahorrar batería

Se debe ingresar al menú de Configuración del dispositivo para comenzar el proceso de corrección.

Dentro de Configuración, se debe buscar la opción Conexiones. Allí se visualizará la red Wi-Fi actual.

Al seleccionar la red conectada, aparece un ícono de ajustes. Se debe ingresar a esa opción y elegir “Olvidar red” para eliminarla del dispositivo.

Una vez olvidada la red, se regresa al menú inicial de Ajustes para continuar con el procedimiento.

En el listado de opciones, se debe buscar y seleccionar Administración general, donde se encuentran las funciones avanzadas del dispositivo.

Mejorar la conectividad del celular (Foto: Freepik)

Al final del menú de Administración general aparece la opción Restablecer. Se debe ingresar para ver las distintas alternativas disponibles.

Dentro del apartado Restablecer se muestran varias opciones. La única que debe seleccionarse es Restablecer ajustes de Wi-Fi y Bluetooth. No corresponde elegir ninguna de las otras.

Finalmente, se debe presionar Restablecer ajustes para completar el proceso y devolver a cero la configuración de conectividad.

¿Cuál debería ser el resultado?

Tras realizar estos pasos, el inconveniente de desconexión debería quedar resuelto. Luego, será necesario volver a conectar manualmente la red Wi-Fi utilizada y cualquier dispositivo Bluetooth, para restablecer su funcionamiento normal y mejorar la estabilidad de las conexiones.

¿Cómo mejorar la señal de Wi-Fi en casa sin comprar un repetidor?

En una casa existen ciertos elementos que no ayudan a mejorar el alcance de un módem Wi-Fi. Un ejemplo de esto pueden ser los hogares que tienen muchos espacios pequeños y una distribución con muchas paredes: el Wi-Fi tendrá más problemas para alcanzar un dispositivo en uno de los extremos del lugar.

Por qué la señal de wifi se debilita en muchos hogares Shutterstock - Shutterstock

En particular, existen distintas formas de mejorar la señal de Wi-Fi en una casa, estas son:

El router debe estar ubicado en el centro de la casa , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos que necesitan Internet.

debe estar ubicado en el , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos que necesitan Internet. Debido a que los routers expanden la señal Wi-Fi hacia abajo, debe estar colocado además en alguna posición alta .

expanden la hacia abajo, debe estar colocado además en alguna . Las ventanas y paredes pueden complicar la llegada de la señal a los dispositivos , así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Mientras que los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal.

pueden complicar la llegada de la señal a , así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Mientras que los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal. Los routers Wi-Fi deben estar visibles y no dentro de armarios. Los elementos metálicos y el cristal no son materiales amigos para una buena conexión, porque provocan que la señal rebote.

Además, existen ciertos elementos que “repelen” la señal Wi-Fi. Estos son:

Teléfonos inalámbricos.

Tachos de basura metálicos .

. Ventanas (cuando el módem está junto a ella).

(cuando el módem está junto a ella). Recipientes con agua (florero, pecera, etcétera).

(florero, pecera, etcétera). Dispositivos USB 3.0 enchufados a la computadora.

Los elementos que “repelen” la señal wifi Shutterstock - Shutterstock

La regla de los 30 centímetros: la clave para mejorar el rendimiento del Wi-Fi

Un informe de Sky Broadband, una de las dos empresas más conocidas que ofrecen este servicio en el Reino Unido, determinó que 9 de cada 10 problemas que presenta la señal de Wi-Fi se relacionan con el lugar donde se encuentra colocado el router dentro de la casa. La cifra fue publicada por el periódico británico The Sun en julio del año pasado y precisamente de allí surge la regla de los treinta centímetros.

“Para un mejor rendimiento de la señal de wifi se debe colocar el router al menos a 30 centímetros de otros dispositivos electrónicos como parlantes, computadoras y televisores, entre otros”, precisó a The Sun Aman Bhatti, experto en conectividad y uno de los directores de Sky Broadband.

Para asegurarnos de que la señal se distribuya de la forma más equilibrada posible en el hogar, el especialista de la empresa británica explicó la razón de esta regla: “Cuando tienes un aparato electrónico conectado junto al router, este dispositivo copará la intensidad de la señal. Al monopolizarla, provocará que se distribuya de una manera menos uniforme y peor, lo que terminará afectando la velocidad del resto de los dispositivos”. Incluso, hay artefactos, como los televisores inteligentes, que deben colocarse a una distancia mínima de un metro y medio.

Qué es la regla de los 30 centímetros Shutterstock - Shutterstock

Evitar colocar el router Wi-Fi en el exterior, ya que el agua, los árboles o el sol pueden interferir de forma negativa en la conexión. En el caso de que se desee una buena conexión en un jardín o balcón, lo mejor es usar un repetidor .

en el exterior, ya que el agua, los árboles o el sol pueden interferir de forma negativa en la conexión. En el caso de que se desee una buena conexión en un jardín o balcón, lo mejor es usar . Es recomendable evitar que aparatos viejos se conecten a la señal, porque podrían ralentizarla. Cada dispositivo conectado comparte y divide la velocidad que el módem puede entregar.