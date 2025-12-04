Un estudio revela un factor insólito que aumenta los “me gusta” en las redes sociales

En un momento en que prácticamente toda nuestra vida transcurre a través de las pantallas, ya casi no recordamos cómo luce la letra de nuestros amigos, colegas o familiares. La caligrafía, que anteriormente funcionaba como signo distintivo de las personas, hoy sigue teniendo importancia, pero desde otro lugar: esa huella personal se transformó y habita en las tipografías del mundo digital.

Así lo reveló un estudio liderado por Monotype -compañía global reconocida en el mundo de la tipografía y la tecnología- y realizada por la empresa Censuswide. La compañía encuestó a más de 12.000 usuarios de redes sociales, de entre 16 y 79 años, provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Francia y Brasil. Los resultados fueron publicados en octubre de este año y dieron a conocer el protagonismo que tienen las tipografías en las redes sociales, distinguiendo respuestas según generaciones: baby boomers (61–79 años), generación X (45–60), millennials (29–44) y generación Z (16–28).

¿Qué descubrió la investigación? Entre los muchos resultados, señaló que el 60% de los encuestados coincide en que las tipografías son cruciales para expresar su personalidad en las redes sociales.

Cada tipografía transmite un mensaje gráfico levemente diferente; aquí, cuatro ejemplos en Google Fonts, uno de los mayores repositorios de tipografías digitales

Al respecto, Alejandro Tumas, diseñador gráfico de la UBA, que ha trabajado en medios como editor gráfico y hoy es profesor en la carrera de Diseño en la Universidad Torcuato Di Tella, señala: “La tipografía puede funcionar como un indicador de identidad en planos semióticos, culturales y psicológicos. Elegir una fuente supone adoptar una determinada forma de presentación del yo”. Explica que desde las percepciones, la morfología tipográfica activa respuestas inmediatas: las formas angulares suelen asociarse con tensión, mientras que las redondeadas evocan cercanía. De modo similar, las serif (las tipografías asociadas a lo clásico, con terminación en las puntas de las letras, tipo la Times New Roman) tienden a comunicar autoridad y tradición, mientras que las sans serif modernas (también llamadas de palo seco, como Arial o Helvetica) proyectan frescura y contemporaneidad. “En este sentido, la tipografía no es un soporte neutro, sino un sistema de signos que puede codificar rasgos vinculados a la personalidad del emisor”, agrega Tumas.

La tipografía juega un rol crucial en las interacciones en redes sociales Freepik

El planteo tiene mucho sentido si se considera que, antiguamente, cuando las personas se comunicaban por carta y escribían a mano, la caligrafía era una forma de identificar al autor de esos textos.

Pero en un momento en que toda comunicación escrita es a través del mundo digital, es lógico que las personas (y las marcas) sientan la necesidad de diferenciarse de otros en un nuevo contexto. Y esto ya es moneda corriente. ¿Quién no reconoce enseguida la tipografía de Apple? “Una tipografía óptica de palo seco, derivada directamente de la Helvética, para muchos la mejor tipografía diseñada hasta el momento, con una pureza y simplicidad de los rasgos tipográficos, que establecen una clara coherencia con la pureza formal de sus productos”, explica el diseñador gráfico y especialista Diego Cabello, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.

Al mismo tiempo, este especialista considera que las tipografías son un producto cultural e industrial de consumo masivo, por lo que suele condensar y reflejar aspectos más bien sociales o de épocas: “Las nuevas generaciones deben lidiar con una presencia virtual en la que las imágenes y los textos son piezas centrales de su existencia digital. En este contexto, es lógico que consideren fundamental la elección de fuentes, pero hay que decir que se tratará siempre de una elección paradojal”.

“Hoy en día, las tipografías son tan importantes para la expresión personal como la ropa que vestimos, la música que escuchamos o los videos que compartimos”, afirmó Tom Foley, director creativo ejecutivo en Monotype, y agregó: “Nuestros hallazgos muestran que, para generaciones jóvenes como la Z, que nunca han conocido un mundo sin redes sociales, la elección tipográfica es más que una decisión de diseño: son declaraciones de identidad que influyen en cómo las personas se conectan, comunican y crean en línea”.

La morfología tipográfica activa respuestas inmediatas en las personas Shutterstock

El nuevo secreto para las redes sociales

La investigación mostró que personas de todas las edades consideran que la elección de la fuente es importante para crear publicaciones en redes sociales (el 69% de los encuestados). De hecho, explican que ayuda a que sus posteos expresen exactamente lo que quieren decir.

Pero uno de los resultados más llamativos del estudio es que los encuestados aseguran que la elección de fuentes juega un papel crucial a la hora de lograr engagement en las redes. “El 78% afirma que usar tipografías distintivas y bien seleccionadas aumenta los «me gusta», las veces que se comparten y los comentarios en sus publicaciones“, detalló el informe.

Los jóvenes son el público que más considera que las correctas tipografías aumentan los "me gusta" en las redes sociales Shutterstock - Shutterstock

Y en el caso de los más jóvenes, este porcentaje es todavía más alto: sube a 87% en la generación Z y se ubica en 86% en los millennials. Los influencers y creadores de contenido tampoco se quedan atrás y revelan que aquellos que invierten en tipografía elevan su marca personal generan confianza y obtienen mayor valor e interacción con sus seguidores.

En ese sentido, el diseñador gráfico Jorge Gaitto, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo, donde también es secretario académico de la Facultad de Diseño y Comunicación, señala: “El contenido de una letra, una palabra o una frase se enriquece más allá de su significado textual gracias al desarrollo de las formas tipográficas. La letra deja de ser el simple vehículo básico de la representación escrita para convertirse en imagen, generando así nuevos sentidos de lectura y potencializando su poder comunicador”.

Tumas coincide en que la tipografía influye en la forma en que interactuamos con un contenido, ya que cumple un rol central desde una dimensión funcional: “Si una tipografía se lee bien y permite una lectura rápida, disminuye la posibilidad de abandono (enemigo latente del scrolleo) y aumenta la comprensión y la retención del mensaje”.

Personas de todas las edades consideran que la elección de las fuentes es importante para crear publicaciones en redes sociales Getty Images

Los usuarios están insatisfechos

Ahora bien, más de la mitad de la generación Z (55%) y de los millennials (52%) consideran que las opciones tipográficas en redes sociales son limitadas y, por tanto, no están satisfechos. Es tal la importancia que le otorgan, que incluso muchos (56%) confiesan que optan por usar herramientas de diseño que ofrezcan una mayor variedad de tipografías o abandonan las aplicaciones de redes sociales mientras están creando una nueva publicación, para utilizar herramientas externas de diseño.

“Crecieron en un mundo donde todo es visual: plataformas como TikTok, YouTube o Roblox, sumadas a filtros, emojis y stickers, hacen que la estética sea parte natural de cómo se comunican. En ese contexto, la tipografía funciona como un elemento más para expresarse y diferenciarse”, comparte Tumas. Pero vale aclarar que, el estudio mostró que el deseo de contar con más opciones no se limita a esta generación, sino que se trata de un deseo presente en todas las edades.

Ahora bien, no todos los países dan la misma importancia a las fuentes. Brasil resalta como el que mayor trascendencia le otorga a esto, con encuestados de todas las edades que dan una gran relevancia a la elección de fuentes para ser comprendidos: el 89% de la generación Z y el 91% de los millennials afirman que la fuente adecuada les ayuda a transmitir su mensaje. Además, a nivel general, haciendo un porcentaje de todas las edades, el 88% de los brasileños está de acuerdo.

Al respecto, Tumas señala que cada cultura tiende a imprimirle su propio sello a las fuentes: “En Latinoamérica suele verse una mezcla tipográfica más libre, con mayor color y ornamentación; en Japón conviven el minimalismo extremo con una fuerte expresividad pop; en Estados Unidos pesa mucho la influencia del marketing y la idea de la identidad como marca personal. En nuestra región, probablemente nos acerquemos más a este último enfoque, aunque con una impronta propia”.