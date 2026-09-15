Meta One es la nueva suscripción mensual para acceder a funciones avanzadas de IA en Instagram, WhatsApp y Facebook

Meta anunció hoy los precios de Meta One, el servicio de suscripción con IA para sus plataformas que presentó en mayo último.

“Meta One ofrece a sus suscriptores más funciones para que se expresen y un uso más amplio de IA, ayuda a los creadores a dedicar más tiempo a crear y menos a adivinar, y brinda a los negocios nuevas herramientas para crecer. La experiencia en nuestras apps y en Meta AI siempre ha sido gratuita, y eso no va a cambiar. Las suscripciones desbloquean capacidades más especializadas y un uso ampliado de IA que van más allá de lo que puede ofrecer una experiencia gratuita creada para miles de millones de personas”, explica la compañía en un comunicado, al tiempo que detalla que estos planes suman más de 50 funciones en Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI, y que se seguirán ampliando.

Meta One es una vuelta de tuerca sobre Instagram Plus, WhatsApp Plus (ya disponibles en el país por 2 o 1,5 dólares mensuales) y Facebook Plus, que permiten acceder a funciones extra en las tres aplicaciones por una suscripción de pago mensual.

Según la compañía, “Meta One te permite lograr aún más con los planes Core y Premium, que combinan las funciones de nuestros planes de producto individual con un uso ampliado de IA, que requiere más capacidad de cómputo.” Es decir, incluye el acceso plus al mensajero o las redes sociales, pero con un acceso privilegiado para la creación y edición de imágenes y videos con Muse Image.

El acceso al asistente Meta AI seguirá siendo gratis para el uso cotidiano: Core y Premium son para quienes quieren funciones más avanzadas, sobre todo si son creadores de contenido.

Qué incluyen las nuevas funciones de Instagram Plus, Facebook Plus, WhatsApp Plus

Planes para creadores y negocios

“Meta One ofrece nuevas funciones que te ayudan a consolidar tu presencia y a convertir la atención en acción: un perfil mejorado que muestra tu sitio web, tus ubicaciones y lo que la gente dice de vos; un botón más visible de “Seguir” en tus Reels; e invitaciones para seguirte que se envían automáticamente a las personas que interactúan con tu contenido. Además, responde a tus clientes de día y de noche con capacidades ampliadas de Meta Business Agent ", dice la compañía. “Pronto sumaremos Edits Plus a Meta One, un nuevo plan de producto que ofrece más almacenamiento en la nube para sincronizar y acceder a tus proyectos desde distintos dispositivos, además de uso adicional del próximo asistente de Edits, que te ayuda a analizar tus estadísticas de Instagram y a generar nuevas ideas.”

Qué incluyen las nuevas suscripciones de Meta One para creadores de contenido

Cuánto salen las nuevas suscripciones de Meta One

Los planes de Meta One ya están disponibles a nivel global y en la Argentina.

Planes individuales

Instagram Plus (US$1,99 al mes) : entre otras cosas, ver cuántas veces se volvieron a ver las stories; tener íconos personalizados de la app, fijar hasta 6 publicaciones en el perfil y extender la visibilidad de las historias a 48 horas.

: entre otras cosas, ver cuántas veces se volvieron a ver las stories; tener íconos personalizados de la app, fijar hasta 6 publicaciones en el perfil y extender la visibilidad de las historias a 48 horas. WhatsApp Plus (US$1,49 al mes) : entre otras cosas, fijar hasta 20 chats; compartir stickers exclusivos; elegir temas e íconos de la aplicación únicos para personalizar WhatsApp; personalizar las listas de chat con alertas, tonos de llamada y temas personalizados.

: entre otras cosas, fijar hasta 20 chats; compartir stickers exclusivos; elegir temas e íconos de la aplicación únicos para personalizar WhatsApp; personalizar las listas de chat con alertas, tonos de llamada y temas personalizados. Facebook Plus (US$1,99 al mes): entre otras cosas, permite extender la duración de las historias a 48 horas; enviar superreacciones; personalizar el aspecto de la app; tener más estadísticas sobre las visualizaciones; tener una vista previa de las historias antes de verlas.

Qué funciones extra incluyen las nuevas suscripciones Core y Premium de Meta One

Para personas y usuarios avanzados de IA

Core (US$5.99 al mes): aplicá Restyle a más historias en Instagram, usá los efectos de voz y las herramientas creativas con más frecuencia, y generá más imágenes y videos con Meta AI. Además incluye las funciones de Instagram Plus, WhatsApp Plus, Facebook Plus.

aplicá Restyle a más historias en Instagram, usá los efectos de voz y las herramientas creativas con más frecuencia, y generá más imágenes y videos con Meta AI. Además incluye las funciones de Instagram Plus, WhatsApp Plus, Facebook Plus. Premium (US$19.99 al mes): todo lo de Core, con el mayor margen para crear contenido con Meta AI y en toda la familia de apps.

Para negocios y creadores