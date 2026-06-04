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Qué es y cuánto cuesta Instagram Plus, que ya está disponible en Argentina

El servicio habilita funciones extra para los usuarios de la plataforma a cambio de un pago mensual

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Instagram Plus ya funciona en la Argentina; tiene un precio de 1,99 dólares mensuales
Instagram Plus ya funciona en la Argentina; tiene un precio de 1,99 dólares mensuales

Meta anunció hoy que ya está disponible Instagram Plus a nivel global, incluyendo Argentina, siguiendo la presentación que hizo hace una semana adelantando este servicio y el de WhatsApp Plus y Facebook Plus. Se trata de una nueva suscripción para usuarios que quieran acceder a funciones extra en su cuenta de Instagram. Esta opción es complementaria de la versión tradicional, que sigue disponible gratis como hasta ahora.

Instagram Plus está disponible por US$1,99 por mes en Argentina y según la compañía “se enfocará en ofrecer funciones que te acercan más a quienes te importan, información más detallada y funciones extra premium”.

Qué incluye Instagram Plus

Quienes paguen los casi 2 dólares mensuales podrán:

  • Previsualizar stories sin la presión de tener que reaccionar;
  • Enviar super corazones a las stories de amigos para demostrar cariño extra;
  • Ver cuántas veces se volvieron a ver las stories;
  • Tener íconos personalizados de la app, fuentes personalizadas en la bio, fijar hasta 6 publicaciones en el perfil y extender la visibilidad de las historias a 48 horas (el doble que en la versión gratis);
  • Crear múltiples listas de audiencia para stories y publicar directamente en el perfil sin que la publicación aparezca en el feed de los amigos.

La compañía confirmó además que WhatsApp Plus y Facebook Plus también estarán disponibles próximamente en la Argentina, lo mismo que Meta One, una plataforma que a estas opciones de suscripción agrega herramientas de inteligencia artificial.

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