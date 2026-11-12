Microsoft presenta Classroom, la nueva plataforma que reúne sus herramientas educativas en un mismo espacio

Microsoft ha presentado su nueva experiencia para la enseñanza y aprendizaje, Microsoft Classroom, una plataforma que reúne las herramientas educativas de la compañía como Tareas, Calificaciones o Blocs de notas de clase, en un mismo espacio pensado para instituciones de educación.

La tecnológica ya ofrece herramientas para el sector educativo a través de su servicio Microsoft Teams para Educación, como centro de comunicación y colaboración en el aula. Sin embargo, ha compartido su objetivo de ofrecer una plataforma específica para gestionar la enseñanza y el aprendizaje diarios.

En este sentido, ha presentado Microsoft Classroom, un nuevo servicio que no sustituye a Microsoft Teams para Educación y que se ha diseñado de forma independiente a Microsoft 365 LTI, pero que recoge algunas de las herramientas educativas de Microsoft en una experiencia optimizada para la enseñanza.

Como ha explicado la tecnológica en un comunicado en su blog de educación, se trata de un servicio diseñado para ayudar a los educadores a “personalizar el aprendizaje, identificar las necesidades de los estudiantes con mayor antelación y mejorar los resultados”.

Esto se debe a que Microsoft Classroom está diseñado para adaptarse a cada tipo de institución dependiendo de los niveles educativos. Por ejemplo, para Educación Superior, ofrece una perspectiva para estudiantes que deben compaginar el trabajo en varias asignaturas, con plazos y progresos.

Sin embargo, para Secundaria, está más enfocado en una plataforma para que los educadores gestionen varias clases con Tareas, Calificaciones o el Bloc de notas de clase de OneNote, entre otras herramientas. En Primaria, la plataforma cambia para ofrecer un espacio más “acogedor”, diseñado para que los estudiantes puedan ver qué viene después y qué deben llevar a clase.

Por tanto, los educadores podrán escoger entre utilizar Microsoft Classroom como una plataforma independiente, dentro de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) existente con Microsoft 365 LTI o junto a Microsoft Teams for Education.

Funciones con IA

Concretamente, Microsoft Classroom integra las herramientas de Tareas, Calificaciones, Bloc de notas de OneNote, Análisis, Enseñar en Copilot y Actividades de aprendizaje. De esta forma, los profesores podrán organizar las lecciones y revisar el trabajo de los estudiantes.

Por su parte, los estudiantes podrán organizar sus tareas, encontrar las asignaciones y acceder a las correcciones en todas sus clases. Todo ello, disponible en la web y con aplicaciones para smartphones y de escritorio específicas.

Además, incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA). Es el caso de Teach, el espacio de trabajo de planificación con IA para educadores, que estará también integrado en la plataforma. Lo mismo ocurre con el Agente de Estudio y Aprendizaje, que los profesores podrán introducir en las tareas.

Microsoft también ha incidido en cómo la página de inicio se adapta según las necesidades de los profesores y los alumnos. Por ejemplo, los docentes encontrarán más visibles las tareas pendientes de calificar y trabajos pendientes, así como accesos directos a las herramientas que más utilizan. Los estudiantes, sin embargo, encontrarán las tareas pendientes y las vencidas, así como un apartado de entregas recientes y los comentarios de los profesores y las clases.

No obstante, la compañía ha incidido en que cada usuario puede organizar su página de inicio y la navegación como prefiera para adaptarse a sus necesidades. También se puede crear una pantalla de inicio común para la clase, con su propio diseño y aspecto.

Con todo ello, por el momento, Microsoft Classroom estará disponible en versión de vista previa para principios de 2027. Así, los administradores ya pueden registrarse para acceder a la versión preliminar. Por el momento, el servicio estará incluido en las licencias A1/A3/A5/A7 actuales sin coste adicional, para la versión A2 y futuras versiones estará disponible en enero de 2028.