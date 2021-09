Motorola anuncia los celulares Edge 20 lite y 20 Pro para la Argentina

Motorola presentó hoy para la Argentina dos nuevos smartphones de su línea Edge, que debutó el año pasado; son los Edge 20 Lite y Edge 20 Pro, que anunció a escala internacional en julio último. Ausente con aviso está el Moto Edge 20 a secas, muy similar en prestaciones al Moto G100, y que la compañía prefirió privilegiar a nivel local.

Ambos equipos tienen el mismo tamaño de pantalla (6,7 pulgadas, Full HD+ con HDR10 y sin los bordes curvos de la generación anterior); la misma cámara con un sensor principal de 108 megapixeles con pixel binning de 3x3 (usa varios puntos del sensor para multiplicar las muestras de luz que toma al generar un pixel de la imagen), y un sensor gran angular de 16 megapixeles que también sirve de macro; una cámara frontal de 32 megapixeles, y la misma ubicación del sensor de huellas digitales, en el botón lateral que bloquea el teléfono, y que permite abrir un panel de aplicaciones y acciones con una presión. Ambos, también, tienen acceso a Ready For, la herramienta que complementa las funciones del teléfono para verlas en una pantalla grande.

Los teléfonos estarán disponibles en la Argentina en las próximas semanas, aunque sin precio definido todavía.

El Moto Edge 20 Pro usa un procesador Snapdragon 870

Edge 20 Pro

El Edge 20 Pro es el más poderoso del trío, con un procesador Snapdragon 870. Lo complementa con la pantalla OLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco variable que llega a 144 Hz (el número refiere a la cantidad de veces que se actualiza la información en la pantalla; por encima de 90 Hz logra una mejora notoria en la fluidez con la que se ven los videojuegos y el movimiento de objetos en la pantalla).

Las características del Motorola Edge 20

También tiene una batería de 4500 mAh con carga rápida (hasta 30 watts de carga) y una triple cámara trasera: al sensor de 108 megapixeles y el gran angular, al que le suma un zoom óptico 5x de tipo periscopio de 8 megapixeles (el primero de la compañía), con estabilización óptica de imágenes. La cámara le permite, también, grabar video en 8K y lograr un zoom híbrido de 50 aumentos, además de habilitar la toma de fotografías con dos cámaras a la vez, o de llevar la función que permite tomar fotos en tres colores (blanco, negro y un color a elección del usuario) al video.

La cámara del Moto Edge 20 Pro usa una lente tipo periscopio para ofrecer 5 aumentos ópticos

Edge 20 Lite

El Edge 20 Lite, por su parte, complementa las dos cámaras (principal de 108 megapixeles y gran angular) con un sensor de profundidad. La tasa de refresco máxima de la pantalla es de 90 Hz (como el Moto G100) y cambia los Snapdragon por un procesador MediaTek Dimensity 720 (con 5G; los ejecutivos de la empresa dicen que es el modelo 5G más barato del país), pero compensa con una batería de 5000 mAh (la de mayor capacidad de la familia Edge 20), 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Las prestaciones del Motorola Edge 20 Lite

Ready For

Los Edge 20 son compatibles con Ready For, la herramienta que permite usar al teléfono conectado a una pantalla grande, y un teclado y mouse, o gamepad, para transformarla en una PC (con un entorno de escritorio clásico) o en un centro multimedia, con un lanzador muy sencillo que permite acceder en forma directa a las aplicaciones de streaming de películas, videojuegos, o aplicaciones de videollamadas, para verlas en un televisor o monitor. Incluso es posible correr una aplicación en la pantalla grande y otra en el teléfono (en el modo “escritorio”).

El Moto Edge 20 Lite, con la doble cámara trasera y el sensor de profundidad

Ready For ya se puede usar en el Edge+ (que no se vende en el país) y en el Moto G100. La novedad es que los Edge 20 Lite y 20 Pro ahora también puede usarse conectado a una PC: se podrá instalar una app en Windows que permitirá acceder a todo el contenido del teléfono, y correr sus aplicaciones, pero verlas como una ventana en Windows. Esto habilita también la transferencia de archivos entre la PC y el teléfono en un modo alternativo al clásico. Samsung tiene algo similar con DeX.

Hasta ahora, el modo Ready For del Moto G100 y Moto Edge+ requería el uso de un cable USB-C a HDMI; ahora, los Edge 20 pueden vincularse en forma inalámbrica a un televisor compatible (la mayoría de los modelos modernos lo son)

El Edge 20 Lite sólo permite usar Ready For vinculado a una PC; no puede vincularse a una pantalla externa en forma independiente. El Edge 20 Pro, en cambio, puede usar este modo, el convencional (con un cable USB-C a HDMI se conecta directo a un televisor o monitor, como el G100) y habilita una tercera opción: usar Ready For conectado a un televisor en forma inalámbrica. Así, vía Wi-Fi, se puede proyectar en una tele un juego que corre en el celular y que se puede manejar con un gamepad convencional. Ambos dispositivos (el televisor Smart y el celular) deben estar conectados a la misma red inalámbrica.

El otro agregado de Ready For (para esta versión; llegará a los modelos anteriores con una actualización) es que cuando estos modelos se conectan a la tele, habilitan en la pantalla del teléfono una interfaz tipo control remoto, para pasar entre las aplicaciones disponibles para la pantalla grande, que incluso detecta movimiento y puede mover el cursor en la pantalla; también permite, ahora, esconder aplicaciones en la lista de opciones visibles en el lanzador optimizado para pantallas grandes que se activa cuando se conecta el teléfono a un cable con HDMI.

