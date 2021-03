Ready for: la apuesta de Motorola para transformar al smartphone en una PC

Motorola anunció hoy los nuevos Moto G30 y Moto G100, los nuevos integrantes de la familia Moto G que saldrán a la venta en la Argentina en las próximas semanas. (en otros países habrá modelos adicionales). Y también presentó una nueva función, Ready for, que permite expandir el Moto G100 y el Edge+ (aunque luego estará disponible para otros modelos) y transformarlo en algo parecido a una computadora de escritorio.

Motorola fue pionera en este área con el Motorola Atrix, que hace diez años se vendía con una base que permitía usarlo con un televisor o monitor, y un teclado inalámbrico, o adosado a un teclado y pantalla para usarlo como si fuera una notebook; habilitaba un entorno de escritorio basado en Linux con lo básico de una PC: ventanas de tamaño variable, el uso de un mouse, etcétera. El equipo fue prematuro: el hardware no estaba a la altura y le costaban muchas tareas sencillas en una PC. La posta la tomó Asus con el smartphone convertible Padfone (se enchufaba a una pantalla y un teclado para transformarse en una notebook); Microsoft con Windows Phone y sus apps convertibles, y Samsung con DeX en 2017; en ambos casos, una base permitía enchufar el teléfono, vincularlo a una pantalla grande y habilitar un modo alternativo al de la pantalla tácti. Samsung sigue actualizando DeX, que ahora funciona con un simple USB-C a HDMI (Huawei también tiene una herramienta similar) o con una conexión inalámbrica.

El Motorola Atrix, en 2011, un pionero a la hora de usar un smartphone como corazón de un equipo de escritorio Ricardo Sametband - LANACION.com

Lo bueno es que entre el Atrix y el Moto G100 hubo dos cambios grandes, tanto en el hardware, muchísimo más poderoso, como en el software: ya hay más aplicaciones de tamaño adaptable, que entienden que pueden funcionar en una pantalla pequeña, otra grande, y reconvertir la manera en que muestran el contenido.

El dock especial para el Moto G100 permite cargarlo y conectarlo a un monitor al mismo tiempo, y tiene un ventilador para enfriar el teléfono

Con base o con cable

La apuesta de Motorola es, en un punto, menos ambiciosa, pero deja más claro para qué sirve. Ready For se podrá usar de dos formas: con una base, que permite acceder al contenido del teléfono en una pantalla grande y a la vez cargarlo (y que se venderá en la Argentina en los próximos meses), o con un cable común que ocupa el puerto USB-C; debería ser compatible, no obstante, con algunos accesorios que suman un segundo puerto USB-C para, justamente, cargar el teléfono y usar auriculares o la salida de video.

¿Qué permite hacer Ready For?

Con Ready For se puede enchufar el teléfono a un televisor o monitor y usar la cámara trasera para una videollamada. Debería funcionar con cualquier app, y aprovechar las cámaras principales de smartphone, para ofrecer una mejor calidad de imagen. Y el teléfono incorpora una herramienta que hasta ahora estaba disponible solo en el Samsung Galaxy Fold2 y en Facebook Portal: el reencuadre en vivo de las personas: si entran más personas en cuadro abrirá la toma para que se vean todas; si se van, cerrará el cuadro para que se vea más grande la única persona frente a la cámara; si se mueve de un lado a otro, intentará -con limitaciones, claro- mantenerla en el centro de la pantalla. La compañía dice que esto facilita también la grabación de videos para YouTube, TikTok, etcétera.

Con Ready For el Moto G100 puede usarse para cualquier videollamada; aprovecha la cámara trasera con reencuadre automático

También sirve para juegos, como otros teléfonos que pueden transmitir su imagen a una pantalla grande (monitor, televisor) y aprovechar la compatibilidad con gamepads Bluetooth y juegos que los reconozcan. La biblioteca no es infinita, no obstante: hay que ver en cada caso qué juegos son compatibles (Fortnite, juegos de carreras, de aviación, y algunos más). Las limitaciones no son un tema de Motorola, sino de Android en general, pero el número de juegos compatibles con gamepads ha crecido muchísimo en los últimos años.

Con una TV y un gamepad el Moto G100 se transforma en una consola de videojuegos

Por supuesto, con Ready For es posible tratar a un teléfono como si fuera una computadora portátil en el sentido clásico del término, y habilitar un escritorio, usar las aplicaciones del teléfono (que corre Android 11) como ventanas, usar un teclado inalámbrico y un mouse (con, destacan en Motorola, atajos de teclado, funciones para el botón secundario del ratón y más). Pero a diferencia de otras plataformas móviles, permite seguir usando el teléfono: así se pueden tener una aplicación en la pantalla del teléfono y otra en el monitor (donde, de hecho, se pueden tener varias visibles en ventanas).

Todo esto, gracias al Snapdragon 870 y a los 8 GB de RAM que tiene el teléfono, que debería ser músculo suficiente para lograrlo; cuando el equipo esté en venta podremos confirmar si es así, y si las funciones son mejores -o más fáciles de usar- que sus competidores en el terreno de los smartphones híbridos. A la vez, y como en el caso del Samsung DeX, puede ser una alternativa para darle una segunda vida a un monitor o televisor, sobre todo en épocas de cuarentena, cuando sobran las videollamadas y tareas digitales en el hogar, y faltan las computadoras.