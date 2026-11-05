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Motorola renueva su ecosistema en la región con nuevos auriculares, relojes y un cargador magnético

La compañía anunció sus auriculares Moto Buds 2 Ultra, y para América latina dos dispositivos que había presentado en septiembre, el reloj inteligente Moto Watch Ultra y la base de carga magnétic Moto Snap

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Motorola presentó para América latina sus auriculares inalámbricos Moto Buds 2 Ultra y su reloj Moto Watch Ultra
Motorola presentó para América latina sus auriculares inalámbricos Moto Buds 2 Ultra y su reloj Moto Watch Ultra

Acompañando el lanzamiento de su smartphone más poderoso, el Motorola Signature 27, la compañía renovó sus accesorios, con los auriculares Moto Buds 2 Ultra, el reloj Moto Watch Ultra y una base de carga inalámbrica, Moto Snap Wireless. Todos llegarán a la Argentina en las próximas semanas, aunque sin precio definido por ahora.

Los auriculares Moto Buds 2 Ultra renuevan la sociedad con Bose para ofrecer audio optimizado por esta compañía; ahora incluyen una aleta en el auricular para que se ajuste mejor a la oreja, similar a lo que hacía Samsung con los primeros Galaxy Buds; seis micrófonos para mejorar la transmisión de la voz en una conversación y la cancelación activa de ruido (ANC).

Los nuevos auriculares Motorola Buds 2 Ultra tienen una aleta para fijarlos mejor en la oreja al hacer deportes
Los nuevos auriculares Motorola Buds 2 Ultra tienen una aleta para fijarlos mejor en la oreja al hacer deportes

También permiten el control de la reproducción y las llamadas con gestos de la cabeza, y la traducción de idiomas en tiempo real (con ayuda de una IA). Los auriculares logran hasta 8 horas de reproducción con una carga, y 37 horas adicionales con el estuche de carga. Ofrece, como el modelo anterior, sonido espacial (la fuente de sonido se mueve si giramos la cabeza), un modo de transparencia para escuchar lo que nos dicen si tenemos el volumen alto, y conexión de dos dispositivos en simultáneo.

Los nuevos Moto Buds 2 Ultra
Los nuevos Moto Buds 2 Ultra

El Moto Watch Ultra ya fue presentado en septiembre último: es un reloj de pantalla circular de 1,5 pulgadas, con WearOS (el mismo sistema operativo que usan los relojes de Samsung y Google) y diseñado en colaboración con Polar. Tiene una caja de 46mm, 12mm de grosor y puede lograr hasta 2 días de uso activo. El Moto Watch Ultra accede a todas las funciones de Google para los relojes con WearOS6 (Gemini, Google Maps, YouTube Music y todo el ecosistema de apps) y también a Qira, la IA propia de Motorola y Lenovo.

Un reloj Moto Watch Ultra, diseñado por Motorola y Polar, con WearOS como sistema operativo
Un reloj Moto Watch Ultra, diseñado por Motorola y Polar, con WearOS como sistema operativo

Más allá de las apps y la gestión de notificaciones, el reloj suma herramientas para la supervisión deportiva (incluyendo un entrenador virtual) y del sueño, y las funciones de seguimiento de la salud estándar. El reloj tiene 4G y NFC, así que se puede usar para pagos móviles y llamadas sin depender de un teléfono cercano.

El Moto Watch Ultra tiene una caja de acero inoxidable de 46mm y correas intercambiables de 22mm
El Moto Watch Ultra tiene una caja de acero inoxidable de 46mm y correas intercambiables de 22mm

Motorola presentó entonces, y volvió a presentar ahora, pero para América latina, el Moto Snap Wireless, un cargador inalámbrico (por inducción) compatible con cualquier dispositivo que adopte el estándar Qi2.2, también conocido como MagSafe en el mundo Apple.

Un cargador Snap Wireless de Motorola; tiene imanes para fijarlo a cualquier dispositivo compatible con el estándar Qi2.2
Un cargador Snap Wireless de Motorola; tiene imanes para fijarlo a cualquier dispositivo compatible con el estándar Qi2.2

Usa imanes para fijar el cargador al teléfono compatible (varias generaciones de iPhone o, en el caso de los Motorola Signature o los últimos Galaxy S de Samsung, con una funda). Ofrecerá hasta 25 watts de carga inalámbrica si el dispositivo es compatible, y hasta 30 watts para dispositivos Motorola.

Moto Snap, el cargador inalámbrico de Motorola, que llega a 30 watts y es compatible con Qi2.2 y Magsafe (los dispositivos que llevan imanes en la parte trasera)
Moto Snap, el cargador inalámbrico de Motorola, que llega a 30 watts y es compatible con Qi2.2 y Magsafe (los dispositivos que llevan imanes en la parte trasera)
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