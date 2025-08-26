Ni resúmenes de texto ni audios: NotebookLM ahora te hace una síntesis en video en español

La plataforma de IA dedicada a análisis de grandes volúmenes de información ya podía crear resúmenes de texto y un podcast alusivo, pero ahora también puede hacer un video breve que sintetiza un tema
La función de Video Overviews del asistente de Google, NotebookLM, ya está disponible en 80 idiomas a nivel global, entre ellos el español, una actualización que se suma a la herramienta Audio Overviews, que se ha mejorado “significativamente” para ofrecer resultados “más completos y detallados”.
Google lanzó esta herramienta de NotebookLM a finales del mes de julio, una función que permite generar resúmenes con formato de video, y que llegó con una opción para generar presentaciones narradas mediante inteligencia artificial (IA).
En ese momento, el gigante tecnológico habilitó Video Overviews solo en inglés, pero ahora ha anunciado que esta función ya está disponible en 80 idiomas, entre ellos el español, según ha recogido Google en una publicación en su blog.
Para qué sirven los resúmenes de NotebookLM
La empresa dirigida por Sundar Pichai ha explicado que esta herramienta puede ser útil para estudiantes a la hora de prepararse exámenes finales, así como para investigadores a la hora de revisar una densa presentación académica, dado que Video Overviews ofrece un video “conciso y fácil de entender”.
Además, Google ha anunciado que la herramienta Audio Overviews también se ha actualizado, pasando de ofrecer resultados breves a respuestas más completas en más de 80 idiomas, ofreciendo la misma “profundidad, estructura y matices” que ha estado ofreciendo hasta ahora en inglés, aunque los usuarios también podrán seguir accediendo a resúmenes más breves.
Estas actualizaciones ya están disponibles para todos los usuarios desde este lunes y Google ha apuntado que se implementarán globalmente durante la próxima semana.