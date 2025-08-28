No escribas con enojo: pedile a la IA de WhatsApp que le baje el tono a tu mensaje

WhatsApp ayudará a los usuarios a dar con el tono con el que quieren escribir un mensaje, una nueva función de inteligencia artificial (IA) que ofrece sugerencias en la redacción del borrador.

Los usuarios en ocasiones saben qué es lo que quieren decir, pero no cómo, y por ello la inteligencia artificial de WhatsApp se ha actualizado para ayudar a encontrar el tono más adecuado.

Esta herramienta ofrecerá sugerencias a partir del mensaje que redacte el usuario, a modo de borrador, para adaptarlo a un estilo más profesional, divertido o de apoyo. La compañía explica que los usuarios pueden elegir un tono de los propuestos y seguir realizando la edición por su cuenta.

WhatsApp suma un asistente que te ayuda con la redacción de los mensajes; por ahora está solo en inglés, pero la compañía promete una versión en español en breve

Esta ‘Ayuda para la Escritura’ (Writing Help) está disponible para las conversaciones entre dos personas o grupales en inglés, en Estados Unidos, aunque WhatsApp espera extenderlo a otros idiomas y mercados más adelante, como informa en un comunicado compartido en su blog.

La compañía ha subrayado que esta función se ejecuta con el procesamiento privado, una capacidad que permite que la IA se pueda usar en un entorno confidencial y seguro, sin que ello rompa el cifrado de extremo a extremo.