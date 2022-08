No me digas qué hacer: le respondió a las indicaciones de Google Maps mientras manejaba... pero es su propia voz la que da las órdenes

Se llama Nikki García. Es locutora, actriz y cantante. Y para buena parte del mundo hispanoparlante es, también, la voz del Asistente de Google. Y hace tiempo que decidió salir del anonimato y aprovechar que sus acciones en redes sociales suelen hacerse virales para llamar la atención sobre sus otros trabajos, como algunas de sus canciones en inglés, disponibles en Spotify, o su trabajo como presentadora para el sitio de humor El Mundo Today.

Ayer publicó en Twitter un divertido video donde se da una situación obvia, pero que no suele ser lo primero en lo que se piensa al tener en cuenta su trabajo: ella maneja y discute con Google Maps, que le da indicaciones que no le gustan... con su propia voz. De hecho, así lo dice en el tuit: “Quién no ha discutido consigo mismo alguna vez. Yo, varias al día.”

La voz de Google Maps discute con ella misma mientras maneja

Una vez publicado el simpático video, alguien le hizo notar que si le pide a Google que busque información sobre Nikki García, la voz que ofrecerá una respuesta oral es la de ella misma, hablando de sí en tercera persona.

Creo que el asistente de Google sabe mucho de ti 😜 pic.twitter.com/cvZJZ2toX1 — José Luis Ubieto (@Jolubse) August 11, 2022

Nikki García le pone la voz al Asistente de Google en España, y fue durante mucho tiempo la única opción en español; Susana Ballesteros es quien hoy cumple las mismas funciones para América latina. También es española, está casada con un argentino y, como García, es locutora, actriz de doblaje y cantante; y hace poco protagonizó un video genial junto a su amiga, en la que las dos voces del Asistente de Google en español dialogan y simulan una discusión entre sistemas informáticos.