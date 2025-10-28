Nubia Neo 03 GT: Probamos este nuevo celular gamer de gama media

El mercado de teléfonos celulares atraviesa una etapa de gran diversificación, en la que se han ampliado los horizontes que antes planteaba la industria. Hoy, los modelos tradicionales conviven con teléfonos plegables en diferentes formatos y con dispositivos de nicho pensados para satisfacer al mercado de los videojugadores. Lejos de haber una única opción que dialogue con este público, cada vez son más los fabricantes que observan con buenos ojos este movimiento. Sin presencia oficial en el mercado local, Asus con sus distintas versiones del ROG Phone marcó el camino y se convirtió en una de las precursoras, luego acompañada por RedMagic y otras compañías, algunas con presencia local.

En Argentina ya se consiguen distintas propuestas, sobre todo de la mano de empresas recién llegadas como Tecno y Nubia. Esta última lanzó en el país su nuevo Neo 03 GT, un celular que pusimos a prueba (y que no debe confundirse con el Neo 03 a secas, un modelo anterior).

Una caja generosa

El Neo 03 GT se presenta en una caja de colores amarillo, negro y blanco de dimensiones generosas. A diferencia de los empaques minimalistas que suelen ostentar otras compañías, Nubia eligió un packaging tradicional de doble apertura, inspirado en el videojuego Free Fire, luciendo incluso a uno de sus personajes en la tapa superior. Al retirar la primera capa, queda a la vista una caja más compacta que aloja el producto con todos sus accesorios.

Probamos el Nubia Neo 03 GT, un smartphone gamer con gatillos en los costados para jugar sin tapar la pantalla con las manos y una batería interna de 6000 mAh

En su interior encontramos, además del teléfono, el manual de uso, el clásico pin extractor de SIM, auriculares con cable (un detalle poco frecuente hoy en día), un cable USB-C de color rojo con clara inspiración gamer y un cargador de 80 W de gran tamaño que permite carga rápida. Sin dudas, un conjunto más que completo si lo comparamos con muchas de las alternativas actuales que ya no incluyen cargador ni auriculares.

El modelo que utilicé para esta reseña era de color negro (“gris interestelar”, según la empresa) con detalles en azul, aunque existe otra variante amarilla (“electro amarillo”) como opción principal. Puede decirse que la unidad probada es la más sobria de las dos.

Al retirar el teléfono de la caja, la vista se dirige de inmediato a su parte trasera. El diseño gamer es, sin dudas, el diferencial del equipo. Más allá de la combinación de colores, el exquisito trabajo de tipografía y líneas gráficas, se destaca el módulo de tres cámaras con marcos hexagonales en azul, tono presente también en pequeños detalles repartidos por todo el dispositivo. Otro guiño a su orientación juvenil es el botón de encendido en rojo, con textura especial que lo diferencia del resto de los botones físicos. En ese mismo lateral, Nubia incorpora otro rasgo diferencial: dos gatillos de acción pensados para disfrutar de los juegos en modo horizontal, de los cuales hablaré más adelante.

Potencia media para los juegos

El Nubia Neo 03 GT ofrece una nítida pantalla OLED de 6,8 pulgadas con resolución de 1080 x 2392 píxeles. Incluye dos características clave para disfrutar al máximo las partidas: una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1300 nits. En nuestras pruebas, estos atributos hicieron que la experiencia al jugar se mantuviera fluida, incluso al utilizar el equipo bajo la luz directa del sol.

Pensado para un público gamer y consciente del consumo energético de títulos con alta carga gráfica, Nubia acertó al incluir una batería de 6000 mAh. Durante las pruebas, alternando entre varias horas de juegos y uso de redes sociales, el teléfono logró llegar al final del día sin inconvenientes.

El corazón del dispositivo es el procesador Unisoc T9100, fabricado en 6 nanómetros y compuesto por ocho núcleos que combinan eficiencia y rendimiento: cuatro de alto desempeño basados en Cortex-A76 y cuatro Cortex-A55 para tareas cotidianas. Se complementa con 12 GB de memoria RAM, expandibles de manera virtual, lo que garantiza fluidez tanto en juegos como en aplicaciones exigentes. El almacenamiento interno alcanza los 256 GB; si bien es suficiente, quizás una variante de 512 GB resultaría más atractiva, sobre todo considerando el espacio que ocupan algunos videojuegos actuales.

El diferencial gamer

Disfrutar de títulos que exprimen al máximo el hardware suele traer aparejado el problema del sobrecalentamiento. Para ello, Nubia incorporó un sistema de enfriamiento robusto: una cámara de vapor de más de 4000 mm² que distribuye el calor de manera uniforme y permite sesiones prolongadas sin caídas de rendimiento. A esto se suma la carga rápida de 80 W y la función bypass charging, que alimenta directamente el equipo sin pasar por la batería, reduciendo la generación de calor cuando se juega mientras está enchufado. En conjunto, estas características refuerzan la idea de un smartphone pensado para usuarios intensivos, con un equilibrio entre potencia bruta y control térmico que lo posiciona como una alternativa atractiva en la gama gaming accesible.

Al tratarse de un teléfono gamer, tiene gatillos táctiles ubicados en el lateral del equipo. Son una solución inteligente: no sobresalen del cuerpo, no molestan en el uso cotidiano y, al jugar, ofrecen una ventaja al liberar la pantalla de controles virtuales, acercando la experiencia a la de una consola portátil.

Experiencia de uso

Basado en Android, el Neo 03 GT agrega la capa de personalización MyOS, que en esta versión incluye íconos de estilo gamer y fondos de pantalla inspirados en Free Fire. Siendo sincero, me costó acostumbrarme a los íconos, que resultan más recargados y diferentes al estándar; tanto así que opté por volver a los tradicionales al poco tiempo.

El Neo 03 GT incluye la app Gamespace, desde donde cada título puede configurarse y ejecutarse. Para probar el rendimiento, pasé varias horas con Asphalt Nitro 2, Free Fire, Ace Craft, Injustice 2 y Tennis Clash. En todos los casos el desempeño fue fluido, sin interrupciones ni caídas de cuadros.

En el apartado fotográfico, el Neo 03 GT incorpora un sistema de cámaras traseras dual: un sensor principal de 50 MP con apertura f/1.8 y enfoque PDAF, acompañado por un sensor de profundidad de 2 MP que colabora en los retratos con desenfoque de fondo. La cámara frontal es de 16 MP, adecuada para videollamadas y selfies. Ambas ofrecen funciones básicas como HDR, panorámicas y flash LED, aunque en escenas nocturnas el rendimiento se ve limitado. Se extrañan sensores adicionales como un ultra gran angular o un teleobjetivo.

En cuanto a video, el dispositivo permite grabar en 1080p y 4K a 30 fps. Se echan en falta opciones de 60 fps, al menos en resoluciones más bajas. En este apartado, la inteligencia artificial juega un rol importante con el Neovision AI Photography System, que optimiza escenas de manera automática, ajusta el balance de blancos y mejora la detección de rostros, además de sumar funciones específicas para tomas nocturnas.

Conclusión

El Neo 03 GT es el “hermano menor” del reconocido RedMagic, el modelo de alta gama de Nubia que se ubica en lo más alto de la oferta de la marca. Se trata, sin dudas, de una propuesta interesante para el mercado adolescente, un nicho en el que los videojuegos móviles tienen un fuerte arraigo. Con una estrategia clara y un precio de $630.000, el Neo 03 GT se posiciona como una opción tentadora en un mercado cada vez más nutrido de propuestas gamer.