A fondo: probamos un Sound Flow, el parlante de Motorola que no es Bose, pero cumple como tal

Las comparaciones son odiosas, pero también necesarias. Cuando se trata de decir cuán bueno (o malo) es un dispositivo de audio, no basta con hablar de bajos profundos, watts RMS o agudos brillantes: hay que poder dar referencias sonoras similares a las que se mencionan cuando se habla de formatos de distribución de música. ¿Suena bien Tidal? Sí. ¿Suena bien un vinilo? También. ¿Suenan bien en todos los casos? No, porque hay otros factores que también influyen: la calidad de la grabación, el formato y la acústica del lugar, solo para empezar.

El Moto Sound Flow es el flamante parlante portátil de Motorola, diseñado en alianza con Bose, la reconocida firma de sistemas de audio. La estrategia de ambos parece ir por el lado de destacar la “apariencia del audio”, con un gadget tan lindo como bueno, y que pretende poner al alcance de los usuarios lo mejor de ambas marcas. Dicho de otra forma, Motorola se valida a sí misma junto a Bose; y Bose llega a más personas gracias a Moto.

El entorno de prueba de un parlante Bluetooth no admite demasiadas opciones: audio digital vía Spotify (en calidad “Muy Alta”) y vía YouTube (en videos calidad 4K), que son las dos plataformas más difundidas en Argentina. Los discos elegidos fueron tres: Use Your Illusion, de Guns N’ Roses (reconocido por su amplitud dinámica aún en formato digital), Thriller, de Michael Jackson (un estándar clásico de los 80s) y Random Access Memories, de Daft Punk (un clásico moderno que suena divino). Igualmente, se puede usar cualquier música que el oído conozca y sepa cómo debe sonar.

El parlante Sound Flow de Motorola tiene Bluetooth, WI-Fi y también es compatible con AirPlay, Google Cast y Spotify Connect; además tiene micrófono para usarlo como manos libres

Estéticamente, el Sound Flow es hermoso. Diseño minimalista sin botones, con un panel táctil capacitivo superior y una base que le brinda carga sin interrupciones cuando lo dejamos quieto. Todo -el parlante, la tela de sarga que lo recubre, la base y el cable de carga- es del mismo color by Pantone, la otra alianza con la que Motorola fortaleció sus diseños. Si lo que importa es lo visual, este parlante queda bien en todos lados.

El sonido es el típico de los parlantes Bose: graves presentes y omnidireccionales (un sonido “grande”) con medios y agudos nítidos y suaves, que no distorsionan salvo al volumen máximo. El Sound Flow es un prodigio del diseño acústico: woofer de 20w, tweeter de 10w y radiadores pasivos duales perfectamente calibrados para entrar en un objeto no más grande que un tubo de papas, que además alberga la electrónica y la batería de 6000mAh, que permite hasta 12 horas de reproducción (se carga con la base circular, o con un puerto USB-C integrado en el parlante).

El parlante Sound Flow de Motorola viene con una base de carga que permite tenerlo siempre con la máxima autonomía; también se puede cargar directo por USB-C si lo llevamos a otra parte

El Moto Sound Flow tiene varios modos de conexión, al estilo de los Sonos (de hecho, compite con el Sonos Roam 2): el clásico Bluetooth, pero también Wi-Fi, Spotify Connect, AirPlay, Google Cast. Tiene también algunas funciones interesantes que podrán ser aprovechadas si se tiene más de una unidad (no fue el caso de esta reseña): Dynamic Stereo, que permite a dos parlantes Sound Flow conectados generar el sonido estéreo con mayor separación de canales (y duplicar la potencia, claro); y Room Shift, una tecnología que detecta la cercanía de la fuente que emite el sonido y cambia el audio hacia el parlante más cercano.

El parlante suena agradable y nunca molesta. Hay algo de distorsión con el volumen al máximo, pero que es difícil precisar si surge de la grabación o de la acústica del ambiente. De todas formas, dado que está pensado para el uso hogareño, es poco probable tener que llegar a su pico de potencia, porque esos 30 watts RMS son más que suficientes para musicalizar ese tipo de ocasiones. El precio es de $400.000, un poco más caro que otras opciones populares (JBL Flip 7, Frei Topp de Thonet&Vander), pero más conveniente que otras opciones de Sonos y Marshall. Y también más conveniente que varios modelos de la propia Bose, porque sin ser un parlante de esa marca, cumple como tal.