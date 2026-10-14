“¡Ojo con el oso!" Mandó una foto hecha con IA en una zona asolada por los osos y generó pánico

Una mujer del Lejano Oriente ruso fue multada esta semana después de que una imagen de ‌un oso generada por inteligencia ‌artificial, ⁠creada para jugar una broma a una amiga, se hizo viral y desencadenó una caza en la vida real, informaron los tribunales regionales.

Las ​autoridades rusas ⁠se encuentran ⁠en alerta máxima este año debido a una oleada de ataques mortales en varias ​regiones, donde el aumento de la población de osos y una mala ‌cosecha de bayas y piñones han incrementado la probabilidad ​de encuentros con los seres humanos, según ​expertos.

La residente del asentamiento de Magdagachi, en la región de Amur, utilizó ChatGPT para generar la imagen de un gran oso pardo que parecía pasear por una calle del lugar y se la envió a su amiga en septiembre.

“La broma se descontroló rápidamente. La fotografía ​del oso se difundió a través de las aplicaciones de mensajería y la policía comenzó a recibir llamadas alarmadas ⁠de los vecinos”, dijo el servicio de prensa de los tribunales de Amur en un comunicado, en el ‌que describió cómo el jefe del distrito envió a guardias forestales para hacer frente al animal fantasma.

La mujer llamó a la policía y confesó haber creado la imagen. Un tribunal le impuso esta semana una multa de 15.000 rublos (178 dólares).

A mediados de septiembre, otra mujer de la región oriental de Transbaikal fue multada con 30.000 rublos por publicar una imagen ‌falsa de un oso en un pueblo, informó la agencia rusa de noticias jurídicas ⁠RAPSI.

Y en septiembre se conoció el caso de un hombre birmano, que podría ir hasta 3 años preso en cargos de hasta tres años de prisión en Singapur por difundir una foto hecha con IA de un cocodrilo en el embalse de Pandan, una zona concurrida para realizar deportes y actividades acuáticas.

Este año, al menos 26 personas han fallecido en ataques de osos desde ‌la primavera boreal, cuando los osos hambrientos salen de la hibernación, informó ⁠el lunes la agencia de noticias RIA Novosti.

En respuesta ⁠a los ataques, el Gobierno anunció el mes pasado que estaba elaborando medidas urgentes para controlar la población de osos pardos, que se ha más que duplicado en las últimas tres décadas hasta alcanzar los 308.000 ejemplares, en parte debido a unos inviernos más ‌cortos y templados.

Desde principios de año, ​se han sacrificado más de 3440 osos que se consideraban una amenaza para los seres humanos, según un recuento elaborado por la agencia estatal de noticias TASS y publicado el 10 de octubre.

Reuters