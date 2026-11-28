Posiblemente conoces a una de las protagonistas de esta historia: Elizabeth Holmes, la mujer que fue símbolo del potencial tecnológico y cayó en desgracia. Pero recapitulemos un poco para refrescarnos la memoria.

En 2014, Holmes estaba en la cúspide del éxito mundial. Era la fundadora de Theranos, una empresa de tecnología sanitaria que aseguraba haber inventado un dispositivo capaz de diagnosticar numerosas enfermedades con unas pocas gotas de sangre. Al año siguiente se descubrió que todo era mentira. Fue juzgada y desde 2023 cumple una condena de prisión.

Su espectacular caída no mermó la fascinación que despierta. Prueba de ello es el aclamado documental You Can See Everything (“Puedes verlo todo”), que se estrenó y retrata a Holmes durante los días previos a su ingreso a la cárcel.

El documental ha vuelto a poner en escena a otra gran protagonista de esta historia: la heroína, Erika Cheung. Fue ella quien, junto a su amigo y colega Tyler Shultz, alertó de las peligrosas mentiras de Theranos. Cheung nunca se imaginó que jugaría ese rol.

“La figura del denunciante suele asociarse mucho con personas combativas, valientes y dispuestas a alzar la voz. Yo estaba lejos de ser así”, le dijo a la BBC en 2024. Además, tenía motivos de sobra para guardar silencio.

Arriesgaba, entre otras cosas, la extraordinaria oportunidad que le ofrecía el trabajo en Theranos para sacar a su familia de la pobreza.

Su padre, originario de Hong Kong, trabajaba en empleos precarios. Su madre, de Ohio, renunció a su carrera en educación porque no podían pagar por el cuidado de sus hijos. Aún así, decidió exponer el millonario fraude de Holmes y su empresa, Theranos.

Sueños y realidades

Erika Cheung creció en las afueras de Los Ángeles, California, en un trailer park, un parque de casas prefabricadas de los que albergan a familias de bajos recursos en Estados Unidos.

Compartía el único dormitorio con los otros cinco miembros de su familia. “Era muy modesta, pero ahora la aprecio mucho pues pude fomentar un vínculo muy estrecho con mi familia”, contó.

También recuerda con afecto la diversidad de la comunidad en la que se encontraba su hogar.

“Había mucha gente de América Latina y de todas partes de EE.UU. Había personas con dos o tres empleos que apenas ganaban lo suficiente para alimentar a sus familias. Algunas habían terminado allí porque algún problema de salud las había arruinado. También había actores que soñaban con triunfar en Hollywood”. Y agregó: “Era una mezcla muy variada de gente trabajadora”.

El documental You Can See Everything ya fue aplaudido en festivales como el de Savannah, Georgia Getty Images

Pero vivir en un trailer park también implicaba cargar con un fuerte estigma social. A sus habitantes se los consideraba ciudadanos de segunda y no era raro que fueran tratados como delincuentes.

“La policía parecía pensar que, por ser pobres, éramos criminales. Claro que había algunos problemas, pero la vigilancia a la que nos sometían simplemente por vivir allí me dejó una sensación muy arraigada de que había algo malo en nosotros”.

Eso la afectó. Aunque era inteligente, sus calificaciones empezaron a bajar. Sus padres decidieron sacarla de la escuela y su madre asumió su educación.

“Fue bueno, pero también difícil. En plena adolescencia, tener a tu madre como profesora es extraño. Estaba muy aislada y me sentía muy sola”, explicó.

Aun así, Cheung tenía una determinación poco habitual para alguien de su edad. Con apenas 12 años ya se había propuesto ingresar a una universidad prestigiosa.

“Un día vi una camiseta que decía ‘Berkeley’ y dije: ‘Quiero estudiar en esa universidad’. Hasta el día de hoy no sé bien por qué”. No sólo sabía dónde quería estudiar, también qué: medicina o ciencias.

“Desde muy joven cuidé de personas que no estaban pasando por un buen momento. Me di cuenta de que, a veces, la diferencia entre salir adelante o quedarse atrás es simplemente que alguien te tienda una mano y te diga: ‘Estoy aquí para apoyarte. Vamos a encontrar una solución’”, contó.

“Ver sufrir a tantas personas y sentir que no podía hacer nada fue una de las principales razones por las que quise entender esas cosas”, agregó.

Logró ingresar a Berkeley, pero al llegar a la universidad de sus sueños la presión académica la abrumó y le costó adaptarse socialmente.

“Había estado muy protegida del mundo exterior y me resultaba difícil desenvolverme. Estaba muy desanimada y sufría ataques de pánico, así que dejé la universidad durante un semestre para recuperar el equilibrio y aclarar mis ideas”.

Estuvo a punto de abandonar la carrera, pero regresó y terminó sus estudios. En 2013, poco después de graduarse, consiguió trabajo en Theranos, una de las empresas más prometedoras del momento: “Estaba muy ilusionada. Yo sabía trabajar duro y pensaba que probablemente me iría mejor en el mundo laboral”.

La ilusión

Theranos prometía revolucionar la medicina con análisis rápidos y económicos para detectar una gran variedad de enfermedades. Su dispositivo Edison supuestamente podía realizar las pruebas con apenas una gota de sangre obtenida mediante un pinchazo en el dedo.

Antes de cumplir sus 30 años, Elizabeth Holmes ya tenía una fortuna valorada en en US$4.500 millones y gran prestigio Getty Images

Al frente de la empresa estaba la carismática Elizabeth Holmes, quien sería nombrada la multimillonaria más joven en hacer su propia fortuna del mundo.

Para Cheung, Holmes representaba algo importante por haber alcanzado una posición de liderazgo tan extraordinaria siendo mujer: “Pensaba que quizá podría ayudar e inspirar a otras a dedicarse a la ciencia y la ingeniería”.

Por otro lado, contó, “Theranos tenía cierto aire de exclusividad”: “Era como formar parte de un grupo selecto de personas entusiasmadas con la idea de llevar los descubrimientos del laboratorio directamente a los pacientes”.

Y su misión resonaba con ella: la empresa prometía que sus análisis serían tan baratos que ni siquiera se necesitaría un seguro médico para acceder.

“Era un objetivo muy noble. Conocía a mucha gente que ni siquiera podía pagar los servicios médicos más básicos”, explicó. A los 22 años, Cheung comenzó a trabajar como asistente de laboratorio. Su primer día fue inolvidable.

“Estaba emocionadísima. Trabajábamos en el antiguo edificio de Facebook, lleno de paredes de vidrio. Al entrar, vi un mostrador enorme con refrigerios y chocolates que podías tomar cuando quisieras”, contó.

“En mi sección, me senté junto a los jefes de equipo y los principales científicos. ¡Estaba rodeada de científicos de Harvard, del MIT y de otras instituciones prestigiosas!”.

“Sentí que por fin había encontrado a mi gente: personas que querían aprovechar los avances científicos para resolver grandes problemas del mundo”. Pero la ilusión empezó a desvanecerse muy pronto.

La desilusión

Los problemas no tardaron en aparecer. Durante su primer mes, Cheung empezó a notar irregularidades en los experimentos que se realizaban para comprobar el funcionamiento de las máquinas.

En las reuniones de investigación y desarrollo utilizaban un procedimiento llamado “eliminación de valores atípicos”.

Cuando los resultados no eran buenos, los científicos descartaban los datos que se alejaban de lo esperado, pero nadie podía explicarle con claridad qué criterios utilizaban para hacerlo.

“Si esperaban un resultado de 10 y la máquina daba 25, simplemente decían que ese 25 era un valor atípico y lo eliminaban. Eso ocurría prácticamente en uno de cada dos experimentos. Lo hacían para que los datos parecieran mejores y cumplieran los criterios exigidos por los organismos reguladores”, afirmó Cheung.

Esa práctica contradecía todo lo que había aprendido sobre la integridad científica. “Por lo que sabía de ciencia, los datos debían conservarse para obtener una imagen realista de lo que estaba sucediendo. Ahora puedo decir claramente que eso no era aceptable, pero en ese entonces pensé que quizás de vez en cuando podía ocurrir algo extraño durante un experimento”, dijo. “El problema era que sucedía una y otra vez”. Un episodio terminó de encender todas sus alarmas.

Theranos aseguraba que bastaba una sola gota de sangre para detectar múltiples enfermedades Getty Images

Estaba trabajando y debía realizar un análisis de vitamina D. Antes de procesar la muestra del paciente, tenía que comprobar que el dispositivo funcionara correctamente utilizando una muestra de control cuya concentración ya conocía.

Pero el Edison daba resultados completamente distintos cada vez que la analizaba: primero unos 150 nanogramos por mililitro, después 20 y finalmente apenas 2.

“Me preocupé muchísimo. Tenía a un paciente esperando y el dispositivo no funcionaba. Llamé al servicio de asistencia y expliqué que los controles de calidad seguían fallando y que no sabía cómo proceder”.

La llamada movilizó a Ramesh Balwani (ex-COO de Theranos y expareja clandestina de Holmes), los directivos y varios científicos. Incluso se enteró la propia Holmes.

La solución que encontraron fue eliminar los resultados que no coincidían. Asimismo, una técnica con algo más de experiencia repitió el procedimiento, descartó los valores atípicos y procesó la muestra del paciente.

“Dijeron que yo no había podido entregar los resultados porque no estaba suficientemente capacitada”. Cheung empezó a dudar de sí misma. Tenía apenas unas semanas de experiencia y sus superiores eran personas con mucha más trayectoria.

Sin embargo, sabía que cuestionar los métodos y los resultados es precisamente una parte esencial del trabajo científico, así que decidió reunir pruebas y realizar experimentos adicionales.

“Me esforcé mucho para demostrar que no estaba exagerando, que no intentaba llamar la atención ni darles más trabajo. Me acusaron de hacer un drama de todo. El entorno era muy estresante y pensaba que quizás era yo quien estaba cometiendo errores”, contó.

“Creo que me concentré demasiado en cuestionarme a mí misma, en lugar de pensar que todos sabían que no funcionaba y que, sencillamente, no estaban dispuestos a hacer nada”.

Los fantasmas de Normandía

Cheung necesitaba un aliado dentro de la empresa. Y lo encontró en Tyler Shultz, con quien había estrechado una amistad mientras ambos trabajaban en el turno de la noche.

“Nos llamaban ‘los fantasmas de Normandía’ porque pasábamos mucho tiempo haciendo experimentos en el laboratorio. Fue allí donde nos hicimos muy cercanos”, contó.

El abuelo de él era George Shultz, un político muy influyente que había sido secretario de Estado y formaba parte de la junta directiva de Theranos. Además, tenía una relación cercana con Elizabeth Holmes y su familia.

Los dos amigos procedían de mundos muy distintos, pero esa diferencia terminó convirtiéndose en una ventaja.

“Yo tenía pruebas y suficiente información para defender mi postura, pero ocupaba un puesto muy bajo y tenía muy poco poder dentro de la empresa. Shultz tenía una relación cercana con su abuelo, que formaba parte de la junta directiva y debía supervisar lo que ocurría. Tenerlo de mi lado me ayudó muchísimo”, explicó.

Cheung y Shultz pensaron que solo era cuestión de alertar a sus superiores sobre lo que habían descubierto para que lo solucionaran, pero estaban equivocados Getty Images

Al principio, ambos creían que Holmes y Balwani desconocían los problemas técnicos; bastaría con informarles para que tomaran medidas. Acordaron que Shultz hablaría con Holmes y Cheung, con Balwani. Pero la conversación con Balwani cambió todo.

Cheung le explicó que los controles de calidad fallaban constantemente, que había pruebas con resultados problemáticos y que, cuando cometían errores con los pacientes, no siempre se les informaba. Balwani reaccionó cuestionando sus conocimientos y su preparación.

“Miró mi currículum y me preguntó si alguna vez había tomado una clase de estadística. Me dijo que estaba harto de que personas que no entendían lo que pasaba en la empresa encendieran alarmas. Después me exigió que al día siguiente le dijera si todavía quería trabajar allí y hacer aquello por lo que me pagaban: procesar muestras de pacientes sin cuestionar nada”.

La reacción fue devastadora. “Fue el momento en que me di cuenta de que ellos sabían lo que estaba pasando. Hasta entonces no estaba segura, pero me quedó clarísimo que ocurría algo muy oscuro”, afirmó.

Esa misma noche, ella y Shultz hablaron con George Shultz y le explicaron las irregularidades: los resultados erróneos, la necesidad de extraer mucha más sangre de la que Theranos decía y la dependencia secreta de equipos de análisis convencionales.

“La gente creía que bastaba con un pinchazo en el dedo y que una máquina hacía todo el análisis. Pero detrás había todo un circo: conseguíamos un tubo de sangre y lo repartíamos entre un montón de máquinas modificadas para trabajar con cantidades muy pequeñas. El Edison, fabricado por la empresa, no funcionaba bien: daba resultados falsos”.

Shultz les dijo que había llevado a muchas personas brillantes al proyecto y que todas le aseguraban que la tecnología funcionaba. Y sugirió que Cheung buscara otro empleo. Ella quedó profundamente intimidada.

La verdad sale a la luz

Al día siguiente Cheung tomó una decisión: renunciar. Primero escribió una carta en la que explicaba con contundencia su preocupación por los errores en los análisis y por los pacientes. Después cambió de opinión y preparó una renuncia convencional, con el preaviso de dos semanas.

La empresa reaccionó de inmediato. Un guardia de seguridad la llevó a la oficina de Recursos Humanos. “Me recordaron que había firmado un acuerdo de confidencialidad y que tomarían acciones legales si revelaba secretos comerciales. Después me pidieron que abriera la mochila, donde encontraron mi primera carta de renuncia y me dijeron que eso era precisamente revelar secretos comerciales”, contó.

Finalmente, un guardia la escoltó a la salida. Ese fue su último día en Theranos.

En 2015 Holmes seguía cosechando elogios y reconocimientos Getty Images

“Me sentía confundida, perdida y avergonzada. Pensaba que solo había durado siete meses en la empresa y que quizás no había entendido bien lo que estaba pasando”, explicó.

“Me había encariñado muchísimo con mis compañeros y el trabajo se había convertido en una parte enorme de mi identidad. Había defendido a esa empresa y los ideales que representaba. Pero de repente, todo se vino abajo”.

“Además, sentía que de alguna manera había sido cómplice de las cosas terribles que estaban sucediendo. No sabía qué hacer”.

Shultz también terminó abandonando la empresa. Pero ambos estaban sujetos a acuerdos de confidencialidad y no podían hablar libremente de lo que habían descubierto. Mientras tanto, Holmes seguía acumulando reconocimientos y premios.

Cheung intentó rehacer su vida, hizo trabajos de voluntariado y buscó la manera de seguir adelante. Pero no podía dejar de pensar que Theranos estaba saliéndose con la suya. “Me sentía completamente impotente”, dijo.

Un día recibió una llamada del periodista John Carreyrou, del Wall Street Journal, que llevaba tiempo investigando a Theranos.

“Me dijo que sabía que había firmado un acuerdo de confidencialidad, pero que varias personas le habían contado que Theranos podía estar poniendo en peligro la vida de los pacientes. Sentí un alivio enorme”.

Cheung le contó lo que sabía, aunque le pidió que mantuviera su identidad en secreto. “Estaba nerviosa, pero hay una especie de fuerza interior que te impulsa en ciertas situaciones. Me movía la convicción de que la verdad tenía que salir a la luz”.

De gota a ola

En 2015 Carreyrou publicó su investigación. El escándalo fue enorme, pero la compañía siguió operando.

Aunque la identidad de Cheung no se hizo pública inicialmente, la presión de su antiguo empleador empezó a aumentar. La compañía emprendió acciones legales contra ella y contrató investigadores privados para seguirla.

Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su nuevo empleo, sus compañeros le advirtieron que un hombre llevaba todo el día esperando en una camioneta frente al edificio. Decidieron acompañarla a la salida.

“De repente, un hombre salió del vehículo y me entregó una carta. Era de los abogados de Theranos. Lo que más me inquietó fue que estaba dirigida a la casa de mi compañera, donde yo estaba durmiendo en su sofá. Esa dirección no era de conocimiento público”, contó.

Cheung estaba aterrorizada: “Vivía con una paranoia constante”. Pero Theranos seguía poniendo en peligro la vida de la gente y ella no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

Cheung y Shultz siguen trabajando juntos en una ONG que ellos mismos fundaron Getty Images

Decidió denunciar personalmente a la empresa ante las autoridades sanitarias estadounidenses. Viajó a San Francisco, pero el miedo a que la siguieran la llevó a caminar durante horas sin rumbo para despistar a cualquier posible vigilante.

“Estaba al borde de un ataque de nervios. No era solo miedo a las consecuencias de incumplir el acuerdo de confidencialidad. Temía por mi seguridad personal. Pensaba que, si me pasaba algo, a nadie le iba a importar: no era más que una gota en un océano”.

Finalmente, presentó su denuncia con pruebas y explicaciones detalladas sobre dónde y cómo encontrar la información. Quería evitar que Theranos pudiera engañar a los inspectores con evasivas o maniobras.

Solo pidió que mantuvieran su identidad en secreto. La denuncia desencadenó una inspección sorpresa. En el laboratorio, los inspectores encontraron más de 40 deficiencias graves que ponían en peligro directo la salud de los pacientes.

Como resultado, las autoridades revocaron la licencia del centro y le prohibieron tanto a Holmes como a Balwani poseer u operar cualquier laboratorio clínico durante dos años.

¿Valió la pena?

Cheung sintió que, por fin, había conseguido proteger a los pacientes y que podía continuar con su vida. Se mudó a Asia, con la esperanza de dejar atrás esa etapa.

Pero cuando comenzó el proceso judicial, el organismo regulador reveló que había sido ella quien había alertado a las autoridades. “Fue toda una sorpresa. Empecé a recibir mensajes de antiguos compañeros que me decían que aparecía en los medios. Me sentí fatal, angustiadísima”, contó.

Durante el juicio también salió a la luz que Theranos había gastando más de US$150.000 contratando investigadores privados y agencias de inteligencia para seguirla a ella y a Shultz. “Había mucha gente poderosa y adinerada involucrada”, explicó Cheung.

Elizabeth Holmes el 30 de mayo de 2023, llegando a la prisión donde paga su condena Getty Images

En 2018 Holmes y Balwani fueron acusados de fraude en un juicio donde Cheung se convirtió en una testigo clave. Pero el proceso judicial terminaría teniendo un impacto enorme en la vida de la joven: lo que esperaba que se resolviera en unos cuatro meses acabó prolongándose durante tres años.

“Vivía con la sensación de tener la vida en pausa. Me fui derrumbando emocional y mentalmente”, contó.

Cheung había construido una vida nueva en Asia, había cambiado de carrera y empezado de cero. Pero tuvo que regresar a EE.UU. para enfrentarse de nuevo a los problemas de los que había intentado alejarse.

“Volví a estar en la zona de peligro, en el mismo lugar donde Holmes y Balwani me habían acosado. Y ahora estaba en juego su propio futuro. Ellos tenían todos los recursos para hacer conmigo lo que quisieran”.

Aunque con el tiempo consiguió recuperarse, reconoce que las consecuencias fueron mucho mayores de lo que habría imaginado. “Por suerte mi vida ha mejorado muchísimo. Pero fue muy duro. Todavía me cuesta creer hasta qué punto ese juicio destrozó mi vida”.

Aún así, Cheung aseguró que valió la pena “al 100%”: “Sé que puede parecer contradictorio, pero ¿me habría gustado que todo hubiera sido menos duro? Sin duda. ¿Deseo que otras personas no tengan que pasar por algo tan difícil? Por supuesto. Pero, si alguien me preguntara si volvería a hacerlo, mi respuesta sería que sí”.

Holmes cumple una condena de 10 años de prisión y Balwani una de casi 13 años. Cheung y Shultz crearon la organización sin fines de lucro Ethics in Entrepreneurship para ayudar a las empresas emergentes a tomar decisiones éticas.

Hoy viaja por el mundo dando charlas, pero nunca ha perdido el vínculo con el lugar donde creció, visitando a su familia y sus antiguos vecinos.

“Lo bonito es que todo sigue siendo tan normal. Me siguen tratando igual, se alegran muchísimo de verme y siempre me reciben con comida deliciosa. No paran de darme pozole, la sopa mexicana, y eso es realmente hermoso”, contó.

“Ese es mi hogar. De ahí vengo. Y ahora eso es motivo de orgullo y esperanza. Siento muchísimo cariño por la gente de esa comunidad y me alegra poder volver”.