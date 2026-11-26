Pagar una suscripción de inteligencia artificial no garantiza que una persona vaya a obtener mejores resultados en todas sus actividades. Actualmente, existen diferentes empresas que ofrecen sus propios modelos. Las más populares son OpenAI, Anthropic o Google, con ChatGPT, Claude y Gemini.

Estos servicios compiten con aplicativos cada vez más capaces. Sus planes pagos priorizan herramientas, integraciones y límites de uso diferentes. Es por ello que antes de contratar uno, conviene identificar para qué se utilizará: estudiar, redactar, programar, analizar documentos, generar imágenes o trabajar con archivos.

El uso de la inteligencia artificial creció en el último tiempo Shutterstock

En noviembre de 2026, estas tres compañías mantienen opciones gratuitas y niveles pagos. Los precios pueden variar según el país, la moneda, los impuestos y el canal de contratación.

En la Argentina, además, es importante revisar el importe final que aparece antes de confirmar la compra, porque una tarifa publicada en dólares no necesariamente coincide con el costo total del resumen.

A continuación, todo lo que hay que saber y cuánto cuesta contratar una IA en noviembre de 2026:

1 ChatGPT de OpenAI

Conocida por combinar tareas diferentes, la propuesta de OpenAI resulta conveniente para quienes necesitan una herramienta versátil. Puede servir para redactar, resumir textos, organizar proyectos, analizar archivos, trabajar con imágenes y resolver consultas de distintos temas desde una misma interfaz.

Los planes pagos amplían el acceso a modelos y herramientas, pero los límites pueden cambiar según la demanda y el tipo de función. Es una opción a considerar si se alternan tareas laborales, académicas y personales. Su tarifa de referencia estándar oscila entre los 8 y 20 dólares por mes.

OpenAI presentó una versión de ChatGPT que ofrece servicios financieros

2 Claude de Anthropic

Ganó popularidad por su facilidad para trabajar con textos y documentos. La herramienta de Anthropic puede resultar atractiva para quienes pasan buena parte del día escribiendo, revisando documentos extensos, organizando información o desarrollando código. Sus funciones de proyectos y trabajo con archivos permiten mantener materiales relacionados dentro de un mismo espacio.

El plan Pro amplía el uso disponible y suma herramientas, pero también tiene límites que dependen del modelo y de la actividad y tiene un valor de 20 dólares con pago mensual. La empresa ofrece también una tarifa equivalente menor cuando se contrata el año por adelantado.

3 Gemini de Google

Es ideal para quienes usan el ecosistema de Google, quienes mantienen una rutina alrededor de Gmail, Drive, Documentos y otros servicios de la compañía. Sus planes de Google AI agregan acceso ampliado a modelos y funciones, además de beneficios vinculados al almacenamiento y a herramientas del ecosistema.

La integración puede ahorrar tiempo cuando se trabaja con archivos y servicios de Google, pero las prestaciones disponibles dependen del plan y de la región. Google AI Pro posee un valor de USD 19,99 al mes.

Gemini Andre M. Chang - ZUMA Press Wire DPA

Una prueba antes de contratar

La comparación más útil consiste en plantear la misma tarea a las tres herramientas. Se puede utilizar un documento real sin datos privados, pedir un resumen, una explicación y una propuesta de trabajo. Es necesario evaluar la precisión, utilidad, facilidad de edición y necesidad de corregir errores. No existe una IA que sea la mejor para todas las personas.

ChatGPT puede convenir por su versatilidad, Claude por su enfoque en textos y trabajo con documentos, y Gemini por su integración con servicios de Google.