OpenAI baja el precio de ChatGPT Pro a la mitad

OpenAI ha anunciado este jueves un nuevo plan de suscripción a su chatbot impulsado por inteligencia artificial (IA), ChatGPT, por un precio que asciende a los 100 dólares mensuales.

La compañía de Sam Altman ha lanzado esta nueva suscripción para aquellos usuarios que dependen de la IA para realizar “trabajos complejos y de gran importancia”, como ha explicado en la página de los precios de sus planes.

Así es el nuevo esquema de precios para las suscripciones a ChatGPT

Entre las funciones que se incluyen en este plan se encuentran el razonamiento Pro con GPT-5.4 Pro, máximo de tareas de Codex, el modelo GPT-5.3 y cargas de archivos ilimitados, creación de imágenes ilimitada y más rápida, investigación avanzada y modo de agente con máximo rendimiento, memoria y contexto con mayor rendimiento, entre otras.

It is very nice to see Codex getting so much love. We are launching a $100 ChatGPT Pro tier by very popular demand. — Sam Altman (@sama) April 9, 2026

Este nuevo plan coexistirá con la variante de 200 dólares que ya estaba disponible anteriormente. OpenAI ha matizado en su web que el plan Pro de 100 dólares está pensado para quienes usan funciones como Codex e investigación profunda, a los que ofrece límites cinco veces superiores a los de la suscripción Plus y diez veces más uso de Codex, mientras que el plan Pro de 200 dólares está enfocado a “tareas pesadas”, con límites 20 veces superiores a los de Plus.

The Codex promotion for existing Plus subscribers ends today and as a part of this, we’re rebalancing Codex usage in Plus to support more sessions throughout the week, rather than longer sessions in a single day.



The Plus plan will continue to be the best offer at $20 for… — OpenAI (@OpenAI) April 9, 2026

Para competir mejor con Anthropic

OpenAI ha explicado que con este nuevo plan busca competir directamente con Anthropic, que cuenta con una suscripción Max 5x a su chatbot Claude de 100 dólares. “En comparación con Claude Code, Codex ofrece una mayor capacidad de codificación por dólar en todos los planes de pago, y la diferencia se hace más evidente durante el uso activo de la codificación”, ha subrayado un portavoz de OpenAI a TechCrunch.