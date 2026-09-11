OpenAI corrige su “prueba del milenio” para citar a los matemáticos clave que ninguneó al anunciar el logro

Horas después de anunciar que había resuelto uno de los problemas más relevantes de la historia de las matemáticas, OpenAI modificó en silencio el artículo científico en el que lo demostraba para citar a los humanos que trabajaron durante años en la solución que la IA encontró en horas. La primera versión, publicada a las 17.29 del 8 de septiembre (hora del Este de Estados Unidos), no incluía entre sus referencias los trabajos de Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa, los matemáticos españoles cuyo método es la base sobre la que se construye toda la prueba que soluciona uno de los llamados “problemas del milenio”.

Tres horas más tarde, a las 20.04, esas citas ya habían aparecido, junto con algunas referencias que, según usuarios de Mastodon, contenían guiones bajos como si fueran marcadores de posición sin rellenar. El blog que acompañaba el anuncio no mencionó ese cambio en ningún momento. Ambas versiones quedaron archivadas en Wayback Machine (una plataforma que sirve como notario de lo publicado en la red), lo que permite compararlas línea por línea.

Levent Alpöge, el matemático de Anthropic que junto a Tristan Buckmaster había avanzado semanas antes en un problema relacionado usando el mismo método, sigue sin aparecer citado en ninguna versión del artículo. De este modo, OpenAI reconoce el trabajo de los matemáticos independientes en los que basó el desarrollo, pero no el de la competencia: su gran rival, Anthropic.

OpenAI modificó en silencio el artículo científico para citar a los humanos que trabajaron durante años en la solución que la IA encontró en horas Shutterstock - Shutterstock

La empresa niega que el cambio tenga que ver con las críticas. Preguntada por si utilizó el trabajo no publicado de Buckmaster y Alpöge para orientar a su modelo, OpenAI respondió en la red social X: “No usamos sus prompts ni sus pruebas para dirigir a nuestros modelos o agentes”, aunque matizó que, “aunque improbable, no podemos descartar que datos derivados del uso de nuestros productos ayudaran a mejorar nuestros modelos”.

Por su parte, y preguntado por El País, el matemático Charles Fefferman (quien redactó en 2000 el enunciado oficial de este importante problema matemático para el Instituto Clay) ha confirmado que el resultado presentado por OpenAI es, en efecto, la solución al problema tal y como él lo formuló. El matemático matiza, eso sí, que para estar “totalmente convencido” de su corrección exigirá, más allá de la verificación automática en el lenguaje Lean, una reescritura del artículo en prosa matemática clásica, y una lectura minuciosa por parte de varios expertos. Es un proceso, calcula, que llevará varios meses. Fefferman traza una línea clara sobre a quién pertenece la idea original: la disputa por el crédito, señala, es “entre el equipo de OpenAI y el de Buckmaster y Alpöge”, ya que ambos construyen sobre las ideas “seminales” de Córdoba y Martínez-Zoroa, quienes, por lo demás, no están directamente implicados en la pelea.

“No usamos sus prompts ni sus pruebas para dirigir a nuestros modelos o agentes”, afirmó OpenAI MARCO BERTORELLO - AFP

El episodio no es un caso aislado: la revista Scientific American ha documentado que otros dos de los diez resultados matemáticos que OpenAI ha atribuido a su modelo Astra incorporaban ideas de estudios anteriores sin citarlos correctamente, lo que ha llevado a algunos matemáticos a hablar abiertamente de “mala praxis académica” y a que se replanteen la forma en la que se comunican y se atribuyen los hallazgos. En una conversación con El País, los matemáticos españoles confesaban que este caso va a cambiar, muy posiblemente, la práctica de su disciplina. Como ha planteado el investigador Terrence Tao, si un rumor puede convertirse en el detonante de un despliegue de miles de agentes con millones de dólares, ¿qué incentivo le queda a un científico para compartir ideas prometedoras antes de tenerlas cerradas?