OpenAI lanzó GPT-5.4, un modelo capaz de operar en computadoras de manera autónoma

OpenAI presentó esta semana GPT-5.4, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) actualizado, diseñado para tareas profesionales. Es el primer modelo en ofrecer habilidades nativas de uso informático, que permite a agentes llevar adelante flujos de trabajo en aplicaciones de forma autónoma. En otras palabras, tiene la capacidad de controlar un ordenador, según informó la agencia Europa Press.

GPT-5.4 integra “lo mejor” en lo que refiere a avances de razonamiento, codificación y flujos de trabajo de agente, de acuerdo a OpenAI. De esta manera, la plataforma supera las capacidades de codificación de GPT-5.3-Codez y mejora el funcionamiento del modelo en distintas herramientas, entornos de software y tareas profesionales.

La compañía de Sam Altman definió a GPT-5.4 como “su modelo de vanguardia más potente y eficiente” en el trabajo profesional. En paralelo, OpenAI lanzó GPT-5.4 Pro para la aplicación de ChatGPT y la API, bajo el objetivo de asegurar “el máximo rendimiento en tareas complejas”.

El funcionamiento de GPT-5.4, en detalle

La principal novedad de GPT-5.4 es que permite a los agentes operar en computadoras y llevar a cabo flujos de trabajo en diversas aplicaciones de manera autónoma, sin ningún tipo de intervención de los usuarios. Según explica Europa Press, el modelo “puede controlar el ordenador de forma independiente, para lo que admite hasta un millón de tokens de contexto, facilitando a los agentes planificar, ejecutar y verificar tareas ‘a largo plazo’”.

A su vez, OpenAI señaló mejoras en el funcionamiento en grandes ecosistemas de herramientas. Esto es gracias a la función de “búsqueda de herramientas”, que ayuda a los agentes a encontrar y hacer uso de las herramientas adecuadas para cada acción de forma más eficiente.

El nuevo GPT-5.4 ya se encuentra disponible a través de la suscripción a ChatGPT Plus, Pro y Team Shutterstock - Shutterstock

Por otro lado, OpenAI también ofrece la versión GPT-4.5 Thinking. Su funcionamiento consiste en brindar un plan anticipado del razonamiento que va a llevar a cabo y permite interrumpir el proceso para ajustar su procedimiento a mitad del flujo de trabajo. Así, obtener un resultado final ajustado a las necesidades se torna más sencillo.

Bajo esta línea, la firma comunicó nuevos avances en la opción Thinking, como sus habilidades de investigación en la deep web, especialmente para consultas específicas, manteniendo a su vez el contexto para preguntas que requieren “un análisis más profundo”. El resultado: preguntas de mayor calidad, de forma más rápida y más relevantes en base a lo solicitado por el usuario.

Además, OpenAI destacó mejoras en la fiabilidad del modelo. En detalle, es un 33% menos propenso a hacer afirmaciones falsas, en comparación con la versión anterior. Con respecto a las respuestas completas, tienen un 18% menos de probabilidad de cometer errores.

El nuevo GPT-5.4 ya se encuentra disponible a través de la suscripción a ChatGPT Plus, Pro y Team. GPT-5.4 y GPT-5.4 Pro también están disponibles a través de la API.

Con información de Europa Press