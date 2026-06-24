OpenAI prepara el lanzamiento de Bidi 1 en ChatGPT, un nuevo modelo de voz capaz de escuchar y hablar a la vez

OpenAI prepara el lanzamiento de un nuevo modelo de voz bidireccional al que se conoce como Bidi 1 y que se caracteriza por su capacidad para entablar conversaciones en las que escucha y habla a la vez.

El nuevo modelo en el que está trabajando la tecnológica es la próxima evolución del modelo de voz avanzado de ChatGPT que fue presentado por OpenAI hace poco más de dos años y que se caracterizó por la conversación natural con el usuario.

Ahora, OpenAI pretende ir más allá con el nuevo Bidi 1, como lo ha dado a conocer el portal TestingCatalog, que ha compartido un reciente reporte sobre el nuevo modelo y su despliegue previsto para la semana que viene en ChatGPT, tras analizar el código interno de la aplicación.

OPENAI 🔥: Bidi 1, an upcoming voice model from OpenAI, can sing and generate different sounds too.



Some samples below 👀 https://t.co/49DKEfPvZx pic.twitter.com/CAf2bT67a1 — 🚨 AI News | TestingCatalog (@testingcatalog) June 23, 2026

Un diálogo muy natural

Bidi 1 se caracteriza principalmente porque escucha y habla al mismo tiempo al ser capaz de manejar de forma más natural las pausas e interrupciones. También, porque cambia de una tarea a otra al momento, incluso cuando se encuentra en medio de una frase.

Así, este modelo eleva la experiencia de lenguaje natural para entablar una conversación, ya que integra señales de aprobación, como un “ok”, cuando el usuario haga una pausa o hable más lento. Incluso, es capaz de interrumpir una tarea para pasar a otra, por ejemplo, si se le ordena contar hasta diez, puede parar y cambiar a contar hacia atrás de forma inmediata, cuando se le diga.

Otro de los aspectos principales de la nueva experiencia de conversación natural que llegará a ChatGPT es su capacidad de retener y recordar mucho mejor el contexto mientras se está hablando.

Según mantiene TestingCatalog desde su cuenta en X (antes Twitter), hay un límite en el tiempo que puede mantenerse hablando, pero sí que es capaz de llegar a contar hasta 23 sin pausar.

Según ha dejado ver en un video compartido en X, la conversación fluye de forma natural con Bidi 1 contestando al usuario sin que sufra ninguna interrupción en la experiencia.

De momento, OpenAI no ha dado ningún detalle sobre el modelo Bidi 1, y sus últimos despliegues se han dedicado a mejorar la memoria de ChatGPT, y la disponibilidad del nuevo modelo GPT-5.5 Instant. También se espera que lance próximamente una renovación completa de la aplicación para convertirla en una superapp.