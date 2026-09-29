OpenAI presentó Dots, los agentes de inteligencia artificial personal que nunca descansan

OpenAI aprovechó su conferencia anual DevDay en San Francisco para presentar Dots, una plataforma de agentes inteligentes “siempre activos” proyectados para asumir flujos de trabajo enteros de forma autónoma.

A diferencia de los chatbots tradicionales que requieren instrucciones continuas paso a paso, los Dots funcionan sobre el modelo GPT-6 Astra y operan en su propio entorno informático en la nube con un navegador dedicado. Según explicó Altman durante la apertura del evento, el objetivo central de esta herramienta es brindar “superpoderes” de productividad y ayudar a reducir la dependencia continua de las pantallas de los teléfonos móviles.

¿Para qué sirven los Dots y qué tareas pueden realizar?

Los Dots son agentes de IA, similares al Muse que Meta presentó hace unos días, y a los agentes que se desbocaron y trajeron alarma mundial por el camino que está tomando el desarrollo de la inteligencia artificial.

Los Dots están pensados para actuar como asistentes digitales capaces de aprender las preferencias y estilos de trabajo del usuario a medida que interactúan con él. Pueden conectarse con más de 4000 aplicaciones mediante el sistema de plugins de OpenAI, lo que les permite coordinar procesos entre diversas herramientas sin intervención humana constante, y en nombre de su creador; son agentes porque interactúan con plataformas externas, algo que no siempre tiene el resultado esperado.

Una captura de pantalla que muestra cómo funcionan los Dots, agentes de IA de OpenAI

La comunicación con el agente es versátil: los usuarios pueden enviarle indicaciones o dialogar mediante mensajes de texto, chats en plataformas como Slack, Microsoft Teams o ChatGPT, y progresivamente a través de llamadas de voz y mensajes SMS o RCS.

Entre sus principales funciones y casos de uso prácticos se destacan:

Gestión administrativa y financiera: Pueden identificar automáticamente trabajos no cobrados, crear facturas y enviarlas tras solicitar la aprobación del usuario.

Pueden identificar automáticamente trabajos no cobrados, crear facturas y enviarlas tras solicitar la aprobación del usuario. Comercialización y marketing: Monitorean el estado de los proyectos y ajustan los mensajes y planes de lanzamiento cuando cambian las especificaciones del producto o la audiencia objetivo.

Monitorean el estado de los proyectos y ajustan los mensajes y planes de lanzamiento cuando cambian las especificaciones del producto o la audiencia objetivo. Investigación científica y datos: Ante la llegada de nuevos datos, los Dots ejecutan análisis cuantitativos y actualizan los gráficos e interpretaciones de un artículo o informe.

Ante la llegada de nuevos datos, los Dots ejecutan análisis cuantitativos y actualizan los gráficos e interpretaciones de un artículo o informe. Producción de contenidos: A partir de la transcripción de una entrevista, elaboran notas, detectan fragmentos para redes sociales y redactan publicaciones acordes al tono de voz del creador.

A partir de la transcripción de una entrevista, elaboran notas, detectan fragmentos para redes sociales y redactan publicaciones acordes al tono de voz del creador. Desarrollo y corrección de software: El agente puede detectar reportes de errores en canales de comunicación, investigar el código, implementar la solución y generar un pull request listo con videos demostrativos. Además, tiene la capacidad de transformar maquetas de diseño en aplicaciones funcionales.

Para el entorno corporativo, la compañía introdujo los Dots especializados, agentes que poseen credenciales e identidades corporativas propias para asumir áreas como contabilidad, soporte y contrataciones, integrándose con la plataforma Agent 365 de Microsoft.

Seguridad, disponibilidad y la competencia del mercado

El despliegue de los Dots se realiza en un entorno aislado en la nube para proteger la privacidad de los dispositivos locales del usuario. El sistema cuenta con mecanismos de monitoreo en segundo plano —denominados “investigación proactiva”— y sistemas de protección que pausan la actividad automáticamente si detectan riesgos de seguridad.

El servicio se encuentra disponible de forma gradual para los suscriptores de los planes Pro, Business Premium y Enterprise. Cada cuenta incluye un Dot sin costo adicional con límites ampliados durante el primer mes de uso.

En paralelo, OpenAI anunció un nuevo plan de suscripción premium de US$500 mensuales orientado a usuarios con altas exigencias de procesamiento.

Con este lanzamiento, la empresa busca competir de manera directa con asistentes como Muse de Meta y Gemini Spark de Google. La presentación estuvo acompañada por un fuerte escrutinio sobre la seguridad de la inteligencia artificial, especialmente tras la decisión de la empresa de retrasar el lanzamiento del modelo GPT-6.1 Astra por preocupaciones vinculadas a vulnerabilidades y accesos no autorizados.