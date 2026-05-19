Gemini Omni y Gemini Spark son las nuevas plataformas de IA de Google

Google ha anunciado sus novedades en inteligencia artificial en el marco del evento anual de desarrolladores Google I/O 2026, donde ha presentado los nuevos modelos Gemini Omni, para simular mundos de manera hiperrealista, y Gemini Spark, que trae un agente personal de uso seguro.

Hace diez años que Google cambió el centro de su negocio para convertirse en una empresa de inteligencia artificial, para desarrollar tecnología que ha mejorado sus productos y que ha permitido el desarrollo de nueva IA.

Este desarrollo se ha hecho con el apoyo de las TPU propias, cuya octava generación introduce una arquitectura dual: TPU 8t, diseñado para acelerar el entrenamiento, y TPU 8i, para mejorar la inferencia, con un menor coste y latencia.

Gemini Omni, para crear ilusiones hiperrealistas

En lo que respecta a la innovación en modelos, la compañía ha presentado la familia Gemini Omni, diseñada para generar mundos, con simulaciones hiperrealistas de cosas como la energía cinética y la gravedad.

La compañía ha destacado su capacidad para generar cualquier cosa desde cualquier tipo de entrada, empezando con video, con un nuevo nivel de comprensión, de multimodalidad y de edición, con un uso muy intuitivo y lenguaje natural.

El primer miembro de esta familia es Gemini Omni Flash, y está disponible en la app de Gemini, en Google Flow y en YouTube Shorts.

Marca de agua para detectar imágenes creadas con IA

Además de presentar un modelo que genera videos hiperrealistas, Google ha anunciado un avance en la marca de agua SynthID, que ahora ha incorporado la verificación de credenciales de contenido C2PA en la aplicación de Gemini y próximamente lo hará en Buscador y Chrome.

La compañía considera que el trabajo que hace SynthID de identificar los contenidos generados con IA solo es efectivo si se hace a escala, y por ello el año pasado se asoció con Nvidia. Este año, ha anunciado la colaboración con OpenAI, Kakao y ElevenLabs.

Gemini 3.5. Flash, el caballito de batalla

Siguiendo con los modelos, Google ha ampliado la familia Gemini 3 con el nuevo Gemini 3.5 Flash, que ya está disponible en todos los productos y API de Google. Combina inteligencia de frontera con acción, lo que le hacen destacar en programación, capacidades de agente en el mundo real y uso de herramientas. Google asegura que es cuatro veces más rápido que otros modelos de frontera.

La puntuación de Gemini 3.5 Flash en comparación con otros modelos de IA generativa

La compañía también ha confirmado que Gemini 3.5 Pro, que actualmente está en uso interno, estará disponible de manera general el próximo mes.

Y con la intención de llevar el poder de los agentes a los consumidores de manera segura, ha anunciado Gemini Spark, un agente personal de IA, que actúa en nombre del usuario y bajo su control. Está impulsado por Gemini 3.5 y ya puede usarse en la app de Gemini y llegará a Chrome en el verano boreal.

Introducing Gemini Spark ✨



It’s your 24/7 personal AI agent that helps you navigate your digital life, taking action on your behalf, and under your direction.



🧠 It runs on Gemini 3.5 and is built on @Antigravity, so it can perform long-running tasks easily in the background.… pic.twitter.com/NX9CCMBGPT — Google (@Google) May 19, 2026

Adicionalmente, Google ha señalado que habrá un espacio dedicado a los agentes en su sistema operativo móvil llamado Android Halo, que estará disponible a finales de año con Android 17.