Oppo presenta el Find N6, el primer plegable con pliegue imperceptible

Oppo ha confirmado que su nuevo smartphone plegable Oppo Find N6 se presentará el próximo martes 17 de marzo a nivel global en China, que llegará con una pantalla con pliegue imperceptible, cámara Hasselblad de 200 MP y colores naranja y titanio para su diseño.

La compañía ha detallado que el evento de lanzamiento global para el nuevo plegable tendrá lugar en China el 17 de marzo a las 19:00 horas, con lo que se podrá seguir en sus principales canales oficiales.

Sobre todo, la compañía ha destacado el diseño de la pantalla del nuevo Find N6, que se libera de uno de los principales inconvenientes que tienen todos los smartphones plegables, como es la marca del pliegue en mitad de la pantalla interior.

Esta marca se produce como consecuencia de la bisagra y la capacidad del panel de doblarse para cerrarse como un libro. Sin embargo, en el caso del nuevo Oppo Find N6, la firma ha asegurado que se trata de un dispositivo con pantalla de “pliegue imperceptible”, que deja atrás esta marca para ofrecer un panel totalmente liso.

Continuando con su diseño, además de adelantar un smartphone “ultraplano”, delgado y ligero, la tecnológica ha dado a conocer que el Find N6 se lanzará en una versión en color naranja con bordes dorados y otra versión con acabado en plateado titanio.

En el apartado fotográfico, como ya había compartido anteriormente la compañía, continúa con Hasselblad como firma aliada. Así, para el nuevo Find N6 han desarrollado una cámara ultra nítida de 200 MP.

Igualmente, el plegable también contará con compatibilidad con el Oppo AI Pen, de cara a impulsar y facilitar las tareas de productividad en el smartphone. Como lo ha descrito la compañía, se trata del primer lápiz con inteligencia artificial (IA) diseñado para dispositivos plegables.

Con todo ello, los usuarios podrán conocer en detalle todas las nuevas características del Oppo Find N6 el próximo miércoles 17 de marzo.