El informe de septiembre de pagos minoristas del BCRA reveló cómo cambió la forma en la que los argentinos usamos nuestro dinero: en ese mes, se realizaron 122,8 millones de pagos con QR interoperable en el mes, lo que habla de un crecimiento del 71,5% interanual en cantidad de operaciones. Hoy, el QR es algo común en nuestro día a día, pero un especialista en pagos digitales anticipa que este método de pago podría virar hacia otros formatos próximamente.

Fabián Barros Requeijo tiene 63 años y es empresario, escritor, inversor ángel, fundador y presidente de Pago TIC, una fintech argentina con trece años de vida, especializada en soluciones de recaudación y gestión de pagos para empresas e instituciones. A través de su plataforma, más de tres millones de personas realizan sus pagos; además, acompaña a más de 1500 instituciones y empresas de todo el país. Entre sus clientes, se encuentran 450 gobiernos, 250 clubes, más de 100 ONG, 30 universidades y nueve poderes judiciales, además de empresas, asociaciones, consorcios y organizaciones de diversos sectores.

En conversación con LA NACION, reveló cómo ve este sector en el país y qué tendencias anticipa para un futuro próximo.

-¿Hacia dónde se dirige la industria de los pagos digitales en la Argentina?

-Vamos hacia una minimalización de todo, que implica la desaparición de todo tipo de dispositivos, para que puedas pagar con tu dedo, un ojo o con la cara. Es algo que se viene en todo el mundo, es imparable.

Un experto anticipa que en la Argentina habrá pagos con la cara, la mano y los dedos Archivo

-¿Qué pensás de la regulación actual en el país y qué tendría que cambiar para potenciar el sector?

-La Argentina está muy normada y con una regulación que limita la innovación. Hay una serie de reglas que hay que cumplir para, por ejemplo, ser proveedor de entidades bancarias, cuando ya existen estándares internacionales que me cuesta entender por qué no adoptamos. No estoy en contra de la regulación, todo lo contrario, creo que tenemos que estar regulados, pero con la normativa actual estamos entorpeciendo el trabajo, generando gastos y caminando hacia algo que no es eficiente.

-¿Qué buscan lograr con el lanzamiento de los marketplace y de las billeteras solidarias que anunciaron recientemente?

-A fines de septiembre, presentamos varios desarrollos nuevos, entre los que se encuentran Marketplace Junto a TIC, una plataforma de comercio electrónico que busca conectar a consumidores con comercios locales; herramientas de crowdfunding para facilitar la recaudación colectiva de fondos; y una billetera solidaria, pensada para generar microaportes automáticos a entidades como clubes, instituciones y otras causas, a partir de las transacciones de sus usuarios. Con esto, buscamos dar un impulso a los emprendimientos sociales, donde todos los principales actores de la comunidad tengan su propia tienda virtual, con la billetera y las herramientas de generación de empleo, entre otras cosas.

Esto hará que, por ejemplo, en un club en Quilmes, los hinchas puedan usar el marketplace para realizar compras en ciertos comercios. Esas compras pueden hacerse a través de una billetera solidaria, que permite sumar puntos que luego se usen en experiencias del club, como adquisición de entradas, camisetas, viajes, etc. Además, la billetera tendrá la opción de donar dinero -la mitad de la comisión que nosotros cobramos- a alguna causa solidaria. Ya contamos con la aprobación del Banco Central, aunque todavía no lo lanzamos oficialmente, sino que estamos haciendo pruebas internas.

-Contás con inversiones en Europa, en el ámbito de la salud. ¿Planeás llevar Pago TIC a esas latitudes?

-Invierto en el eje de la salud en Europa, más que nada en mejora de las condiciones de calidad de vida y en prolongación de la vida con empresas de avanzada en microbacteriológica, genética y metagenómica.

Barros Requeijo considera que en los pagos será siempre necesaria la supervisión humana ChatGPT

En cuanto a Pago TIC, estamos por abrir en España, estimamos estar operativos a fines del año que viene. Buscamos trabajar con el mercado institucional europeo, un mercado super maduro, pero al cual no le tenemos miedo, y calculamos que requerirá una inversión de unos 5 millones de euros.

-¿Cómo está transformando la inteligencia artificial los pagos digitales? ¿Cuentan con agentes de IA que automaticen los pagos?

-Pienso que es algo que está sobrevendido; por un lado, porque se habla mucho del tema, pero todavía no existe tanta adopción. Por otro lado, porque es una tecnología que se puede aplicar en algunos aspectos, pero en otros no, por las alucinaciones que genera. En una industria económica necesitás datos exactos, precisos, no podés trabajar con un sistema que comete errores.

Se puede adoptar en áreas de marketing de la empresa y en procesos internos de la compañía que simplifiquen el trabajo; nosotros estamos incorporando brutalmente, tenemos capacitaciones para todos nuestros empleados, simplificamos cosas. Pero los pagos agénticos totalmente autónomos no van a suceder, por lo menos no en Pago TIC. No reemplazamos gente y, en la mesa de ayuda, acá te atiende un ser humano. Y, nuevamente, insisto, todo tiene que estar supervisado, porque los números tienen que ser exactos.