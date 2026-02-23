Phil Spencer abandona Xbox tras 38 años en Microsoft y cede el liderazgo a Asha Sharma

El director ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, ha anunciado su retirada por jubilación, que llega tras 38 años al servicio de Microsoft, 12 de ellos liderando el sector de los videojuegos en la empresa con avances como la expansión a la nube, el impulso de Game Pass y adquisiciones de grandes estudios de videojuegos, con lo que cede el liderazgo a Asha Sharma, la nueva CEO de Microsoft Gaming.

La compañía ha dado a conocer una reestructuración en su departamento de videojuegos coincidiendo con el 25º aniversario de Xbox durante este 2026, en un momento en el disponen de más de 500 millones de usuarios activos mensuales y se consolidan como “una de las editoriales líderes en todas las plataformas”, con innovación en ‘hardware’, servicio de creadores y comunidad de jugadores y videojuegos.

En este marco, Phil Spencer ha anunciado que se despide oficialmente de su paso por Xbox, tras compartir internamente su decisión de retirarse de la empresa el pasado año para iniciar su jubilación. “He decidido jubilarme y comenzar el siguiente capítulo de mi vida”, ha aclarado en una publicación en la red social X.

Spencer comenzó su historia con Microsoft como becario en el año 1988 y, desde entonces, ha calificado sus vivencias en la división de videojuegos como una experiencia “épica y un verdadero privilegio”, donde lideró el sector durante 12 años, tras convertirse en vicepresidente ejecutivo de juegos en 2017 y posteriormente director ejecutivo de Microsoft Gaming en 2022.

Durante esta época como CEO de Xbox ha destacado por promover iniciativas como ampliar el alcance de la compañía a los videojuegos en PC, dispositivos móviles y la nube, además de casi triplicar el tamaño del negocio y ayudar a dar forma a su estrategia mediante las adquisiciones de estudios como Activision Blizzard, ZeniMax y Minecraft, siendo la de Activision Blizzard la más mediática y grande.

Como resultado, la labor de Spencer “fortaleció la cultura de Xbox en todos sus estudios y plataformas”, tal y como lo ha reflejado el CEO de Microsoft, Satya Nadella, en un comunicado en su blog de Microsoft.

Ahora, 38 años después de iniciar su carrera en Microsoft, Spencer ha detallado que comienza un “nuevo y emocionante capítulo” para Microsoft Gaming, que llega con una reestructuración de la dirección en la que también se ha anunciado la salida de la hasta ahora presidenta de Xbox, Sarah Bond, quien también comenzará una nueva etapa.

Concretamente, Spencer ha puesto sobre la mesa lo fundamental del papel de Bond durante “un periodo decisivo para Xbox”, ya que ayudó a moldear la estrategia de la plataforma, expandiendo servicios como Game Pass y los juegos en la nube, además de apoyar el lanzamiento de nuevo ‘hardware’.

Con todo, el hasta ahora CEO de Xbox ha agradecido su paso por Microsoft Gaming y los aprendizajes que se lleva del equipo y la comunidad. “Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos construido juntos durante los últimos 25 años y tengo plena confianza en todos ustedes y en las oportunidades que se avecinan”, ha concluido, al tiempo que ha asegurado que seguirá siendo el “fan y jugador más orgulloso” de Xbox.

Microsoft renueva la división con Asha Sharma

Tras estas declaraciones, la compañía ha anunciado que el lugar de Spencer estará ocupado por Asha Sharma que, a partir de ahora, será la nueva vicepresidenta y directora ejecutiva de Microsoft Gaming, reportando directamente al CEO de Microsoft.

Sharma ha sido anteriormente directora de operaciones en Instacart y también ha defendido puestos como el de vicepresidenta de Meta, desde donde ha ayudado a desarrollar y escalar servicios para “llegar a miles de personas”, así como respaldar el ecosistema de consumidores y desarrolladores.

Con esta trayectoria laboral, Nadella asegura que Sharma aportará “una amplia experiencia en la creación y el crecimiento de plataformas, la alineación de modelos de negocio con el valor a largo plazo y la operación a escala global”, de manera que liderará el negocio de videojuegos “hasta su propia era de crecimiento”.

La propia Sharma ha detallado que se suma a la compañía con la idea de seguir desarrollando “grandes juegos” potenciando sus estudios e invirtiendo en franquicias icónicas así como en ideas innovadoras. “Asumiremos riesgos”, ha asegurado, al tiempo que ha manifestado que entrarán en nuevas categorías y mercados.

La nueva CEO también ha reflejado su intención de renovar su compromiso con los fans de Xbox, anunciando “el regreso de Xbox”, además de “inventar nuevos modelos de negocio y nuevas formas de jugar”. Todo ello bajo una perspectiva de que el mundo de los videojuegos está en continuo cambio y hay que actuar con “claridad y convicción”.

Por su parte, Spencer ha trasladado cómo al asumir el cargo de CEO, Sharma “se une a un grupo increíble de personas”. “Verla involucrarse con curiosidad y un deseo genuino de fortalecer los cimientos que hemos construido me da confianza en que nuestras comunidades de Xbox contarán con un gran apoyo en los próximos años”, ha subrayado.