Google sin IA: cómo desactivar las respuestas con inteligencia artificial y volver a la lista de links

Con un anuncio hace dos años, y una vuelta de tuerca hace unos días, el buscador de Google experimentó su transformación más profunda en décadas con la integración de AI Overviews y IA Mode en las búsquedas. Aunque la compañía sostiene que estas respuestas sintetizadas a medida para cada usuario por su modelo Gemini son útiles para la mayoría, una creciente comunidad de usuarios considera que va en contra de la agilidad y sencillos del Google tradicional, al tiempo que trae imprecisión en los datos de las respuestas y genera un desplazamiento de las fuentes originales (Google indica de dónde saca la información para que lA genere una respuesta, pero como una cita al pie).

Para quienes tienen nostalgia por los tradicionales “diez links azules”, existen varios métodos —desde trucos técnicos hasta extensiones— para recuperar el control de su experiencia de navegación.

Las novedades que llegarán a Google en la segunda mitad del año

La opción oficial para el Google clásico: la pestaña Web

Si se hace una búsqueda y la respuesta lo amerita, Google genera contenido en el momento sintetizando información de varios sitios; hasta ahora era con texto y videos de YouTube, pero a partir de mitad de año sumará videos, animaciones y diagramas hechos por la IA.

Pero si hacemos una búsqueda en Google y la respuesta no nos conforma, podemos ir a la pestaña Más (debajo de la caja de búsqueda) y elegir ahí la opción “Web” para tener una respuesta configurada al estilo tradicional.

La opción Web, en el menú Más, debajo de la caja de búsqueda (en la imagen, arriba a la derecha) permite ver las respuestas de Google sin el Modo IA

El parámetro “&udm=14”

La alternativa es el uso del parámetro de URL &udm=14. Al añadir este código al final de cualquier búsqueda, el comando fuerza a Google a mostrar su interfaz “Web”. Este modo no solo elimina los resúmenes de IA, sino que también limpia los resultados de carruseles de compras y bloques de “Otras personas preguntaron”, devolviendo una lista pura de sitios web indexados similar a la de hace una década.

Cómo sumar un motor de búsqueda alternativo que ofrece los resultados de Google sin las funciones agregadas de IA

Para no tener que escribirlo manualmente, se puede configurar como el buscador predeterminado en Chrome siguiendo estos pasos:

Ir a Configuración y luego a Gestionar buscadores y búsquedas en el sitio .

y luego a . En la sección “Motor de búsqueda”, hacer clic en Añadir .

. Asignarle un nombre (por ejemplo, “Google Clásico”) y usar la siguiente URL: https://www.google.com/search?q=%s&udm=14.

Una vez guardado, seleccionarlo como “Elegir como predeterminado”.

También se puede asignar una combinación de caracteres para usarlo como motor de búsqueda alternativa si no queremos que sea el predeterminado. En ese caso, habrá que tipear esa combinación elegida (“gc”, por ejemplo) en la caja de búsqueda, luego la tecla de tabulación, y por último, la consulta elegida.

En dispositivos móviles Android e iOS, el proceso es más complejo, pero posible mediante herramientas como tenbluelinks.org, que facilitan la integración de este parámetro en el navegador predeterminado.

Extensiones y herramientas de terceros

Si modificar la configuración del navegador parece demasiado técnico, existen extensiones diseñadas específicamente para esta tarea. Bye Bye, Google AI es una extensión popular para navegadores basados en Chromium que oculta mediante CSS los apartados de Gemini y el “Modo IA”. Al ser un ajuste visual, las funciones siguen operando en segundo plano, pero dejan de interferir en la vista del usuario.