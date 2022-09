Pinterest crece en la Argentina y busca influencers

Silenciosa, sin escándalos ni algoritmos adictivos, Pinterest quiere ser “el rincón positivo” de Internet y está consolidando su presencia en América Latina. Acaba de lanzar su modelo de anuncios y quiere encontrar a usuarios de todo el país que puedan volverse creadores de contenido de relevancia. “Esperamos con los brazos abiertos a los influencers que están desencantados con otros espacios”, le dijo a LA NACION su director para la región.

La plataforma, que nació en 2010 de la cabeza de tres amigos que querían un espacio en donde reunir todas aquellas cosas que les interesaban, como en una tabla de corcho, se mantiene al margen de muchas de las discusiones de otras redes sociales, siempre sumando nuevas personas. En julio de este año tuvo 433 millones de usuarios únicos mensuales y se calcula que en la Argentina ese número asciende a más de diez millones.

“Nuestra naturaleza es nuestra estrategia: ser el espacio positivo e inspirador de la web. Y esto es algo en lo que hemos estado invirtiendo mucho y tomando decisiones difíciles, como prohibir los anuncios políticos, los mensajes que niegan el cambio climático o que proponen la pérdida de peso para lograr determinados cuerpos. Hemos estado tomando estas decisiones para construir un espacio único, que es nuestro gran activo. Cuando las personas conocen Pinterest se enamoran de este entorno diferente”, le explicó a LA NACION André Loureiro, director gerente de la compañía para América Latina.

Así, esta red social busca oponerse a los discursos tóxicos o dominados por algoritmos que van más allá de nuestros gustos, como en Twitter, Instagram o TikTok. “Nuestros usuarios destacan que estamos en un sitio que funciona como una fuente de inspiración. Las personas acuden a Pinterest para buscar contenido y referencias para su búsqueda a la hora de construir y diseñar para la vida real.”

André Louireiro, director general de Pinterest para América latina

“Nuestra misión es que quien esté en Pinterest tenga un menú amplio de opciones para aquello que necesita, desde una receta para la cena a una manera de cambiar la fachada de una habitación. Nos preocupamos por poder ofrecer ideas que se ajusten a las expectativas de cada persona, a sus habilidades y a sus bolsillos”, puntualizó.

Loureiro visitó hace algunos días el país para lanzar aquí su modelo de anuncios frente una audiencia de más de 300 personas, entre agencias, anunciantes y usuarios destacados que llenaron el salón principal de un hotel porteño. “Es algo que ya funciona en Brasil y México desde el año pasado, y que ahora sumamos a la Argentina, Chile y Colombia. La idea es ofrecer varios tipos de formatos de anuncios y opciones de segmentación para llegar a nuevos públicos con contenido significativo”.

El desafío es cómo hacer crecer una plataforma positiva y no invasiva con un modelo de negocios que se basa en la publicidad. Para Loureiro no hay ninguna contradicción en este encuentro: “Cuando descubro la silla perfecta para mi casa o una camisa increíble que tiene puesta Justin Bieber, naturalmente quiero saber dónde puedo comprarla. Nuestro motor de búsqueda no se basa en generar ingresos sino en dar las respuestas correctas a lo que se está buscando pero, como siempre, la inspiración termina en objetos reales o en servicios, es natural que comencemos a ofrecer esos links”.

Y como cerca del 97% de las búsquedas que realizan los usuarios en Pinterest no es sobre marcas específicas, sino sobre dos o tres términos de consulta, es perfecto para encontrar a potenciales clientes que aún no se decidieron por una marca. En ese sentido, es un espacio diferente de otras redes sociales, porque da la oportunidad de interactuar con potenciales nuevos clientes que tienen intenciones de adquirir productos, son abiertos y toman decisiones de compra.

Más de 400 millones de personas visitan Pinterest cada mes. La plataforma acaba de ampliar sus oficinas en México y Brasil.

La propuesta, entonces, es cómo crear esos vínculos de manera exitosa: “No queremos crear anuncios que interrumpen la experiencia de recorrer Pinterest, sino poder ofrecer una experiencia más completa, que se sienta como un desprendimiento natural y orgánico, como un servicio que es necesario”.

“Para la compañía es un momento muy importante porque hace al menos dos años que estamos preparando estas acciones, con el objetivo de consolidar nuestra presencia en América Latina. Si bien siempre tuvimos usuarios muy activos en la región, queremos traer nuestro ecosistema de contenido para que las personas y las marcas puedan sacarle aún más provecho. Queremos conectar nuestro negocio con la región y lo estamos acompañando con una serie de inversiones y anuncios”, puntualizó.

La expansión de Pinterest en Latinoamérica está marcada por el crecimiento de sus equipos y la consolidación de Brasil y México como espacios no solo de gerencia o curación de contenidos, sino también de centros de datos y programación: “Al desarrollarnos en la región estamos incorporando ADN latinoamericano a Pinterest. Es un proceso gradual, pero que no se detiene y es así que llegamos aquí a la Argentina”.

Y si bien no hay grandes anuncios específicos para nuestro país, Loureiro reveló que sí están activamente ampliando su base de creadores de contenidos e influencers. “Somos conocidos por las ideas que inspiramos para el hogar, la belleza, la moda y la comida, ¿verdad? Esa diversidad se refleja en nuestros creadores. Conocí a varios en Buenos Aires y me convencí de que estamos en el momento perfecto para hacer que este ecosistema madure”

Para Loureiro, Pinterest representa una excelente oportunidad para influencers argentinos de otras plataformas o aquellos que quieran construir su propia marca personal porque “contamos con mucho espacio para que nuevos creadores entren y crezcan rápidamente. De hecho, en mi visita a la Argentina conocí testimonios de personas que están creciendo más rápido que otras plataformas”

“Esperamos con los brazos abiertos a los influencers que están desencantados con otros espacios. Nosotros contamos con un código de conducta para creadores de contenidos que es muy celebrado porque les permite ser transparentes con su comunidad y eso es clave. Nuestra comunidad es una comunidad agradable y muy respetuosa, eso también es muy valioso. Creemos que ofrecemos una oportunidad única para quienes busquen un compromiso positivo”, concluyó.