Día del Trabajador 2026: el doodle con el que Google celebra el 1° de mayo

Cada 1° de mayo, distintos países alrededor del mundo, entre ellos la Argentina, conmemoran el Día del Trabajador, una fecha que rinde homenaje a la lucha y los derechos laborales. En este contexto, Google decidió sumarse a la celebración con un gesto simbólico: reemplazó su clásico logo multicolor por un doodle especial que alude a esta efeméride y pone en valor el significado de la jornada.

Los doodles de Google nacen con la intención de destacar fechas, acontecimientos, logros o figuras que dejaron una huella significativa en la historia. Por eso, el buscador suele intervenir su logo habitual y lo reemplaza por una versión especial durante un día, lo que genera una “pausa visual” que invita a recordar el sentido de la efeméride.

Google modificó su logo para conmemorar el Día del Trabajador

En esta oportunidad, al ingresar a Google aparece una ilustración donde las letras del nombre del buscador se presentan en formato rectangular y en tonos verdes, azules y naranjas. Sobre cada una de ellas se representan personas ejerciendo distintos oficios y profesiones, como un plomero, un médico, un repartidor, un soldador y un jardinero, en un guiño directo al espíritu del Día del Trabajador.

El diseño pone en valor el trabajo en sus múltiples formas

En su sitio oficial dedicado a los doodles, Google explicó que la ilustración de esta fecha está pensada para celebrar el Día del Trabajador. Allí destaca el valor de esta jornada a nivel global y la importancia de reconocer a quienes, con su labor cotidiano, sostienen y transforman la sociedad.

“En honor al Día del Trabajo, este Doodle rinde homenaje a los trabajadores y defensores que ayudaron a dar forma al lugar de trabajo moderno”, señaló la compañía, en un mensaje que refuerza el sentido conmemorativo de la propuesta.