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Día del Trabajador 2026: el doodle con el que Google celebra el 1° de mayo

El buscador más famoso del mundo modificó su clásico logo para rendir homenaje a los trabajadores en su día

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El doodle de este 1° de mayo
El doodle de este 1° de mayo

Cada 1° de mayo, distintos países alrededor del mundo, entre ellos la Argentina, conmemoran el Día del Trabajador, una fecha que rinde homenaje a la lucha y los derechos laborales. En este contexto, Google decidió sumarse a la celebración con un gesto simbólico: reemplazó su clásico logo multicolor por un doodle especial que alude a esta efeméride y pone en valor el significado de la jornada.

Los doodles de Google nacen con la intención de destacar fechas, acontecimientos, logros o figuras que dejaron una huella significativa en la historia. Por eso, el buscador suele intervenir su logo habitual y lo reemplaza por una versión especial durante un día, lo que genera una “pausa visual” que invita a recordar el sentido de la efeméride.

Google modificó su logo para conmemorar el Día del Trabajador
Google modificó su logo para conmemorar el Día del Trabajador

En esta oportunidad, al ingresar a Google aparece una ilustración donde las letras del nombre del buscador se presentan en formato rectangular y en tonos verdes, azules y naranjas. Sobre cada una de ellas se representan personas ejerciendo distintos oficios y profesiones, como un plomero, un médico, un repartidor, un soldador y un jardinero, en un guiño directo al espíritu del Día del Trabajador.

El diseño pone en valor el trabajo en sus múltiples formas
El diseño pone en valor el trabajo en sus múltiples formas

En su sitio oficial dedicado a los doodles, Google explicó que la ilustración de esta fecha está pensada para celebrar el Día del Trabajador. Allí destaca el valor de esta jornada a nivel global y la importancia de reconocer a quienes, con su labor cotidiano, sostienen y transforman la sociedad.

“En honor al Día del Trabajo, este Doodle rinde homenaje a los trabajadores y defensores que ayudaron a dar forma al lugar de trabajo moderno”, señaló la compañía, en un mensaje que refuerza el sentido conmemorativo de la propuesta.

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