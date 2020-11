Casi tres décadas después del lanzamiento de la PlayStation 1, un bloguero especializado en videojuegos reveló una sorprendente función desconocida de la histórica consola Fuente: Archivo

Allá, a lo lejos, el 3 de diciembre de 1994, ocurrió algo que cambió para siempre la historia de los videojuegos. Ese día, Sony lanzó la PlayStation en Japón. A casi 26 años de ese hito, un bloguero reveló una desconocida función de la consola que no constaba en el manual del usuario.

Mientras los fanáticos de todo el mundo enloquecen con la nueva PlayStation 5, el bloguero especializado John David Glasscock explicó cómo funciona una prestación oculta de la PlayStation original, la primera de la familia.

A través de su canal de YouTube, Glasscock mostró cómo recuperar archivos accidentalmente borrados de la tarjeta de memoria. Para ello, enumeró una serie de pasos a seguir para volver a obtener los datos que se habían perdido.

John David Glasscock demostró cómo recuperar archivos borrados de la tarjeta de memoria. Crédito: YouTube 02:18

Video

En el video, Glasscock enciende la PS1 y selecciona la opción de la tarjeta de memoria. Tras borrar uno de los slots, con tres simples movimientos logra que ese archivo sea recuperado. ¿Cómo lo hace? Presionando tres veces los botones L1, R1, L2 y R2 al mismo tiempo.

"Me hubiera gustado saberlo cuando era niño", se lamentó el bloguero luego de su hallazgo. Además, dio dos razones de peso por las que el descubrimiento es importante: en primer lugar, esta función no figuraba en el manual del usuario, al menos en las versiones que él consultó. En segundo lugar, es una función exclusiva de PS1 que ya no está disponible en la PlayStation 2.