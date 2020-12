PlayStation 5: estos son los juegos que debés tener para aprovechar sus gráficos

Luego de preventas y mucha expectativa, la PlayStation 5 ya se está entregando en forma oficial a todos los compradores argentinos. Pero, ¿qué se puede jugar en esta primera etapa de la consola, y qué juegos la hacen diferente? Te lo explicamos acá.

Spider-Man Miles Morales

Si bien no es un juego completo, una de las estrellas de esta nueva generación es la versión para la PS5 de la expansión independiente del juego de Spider-Man. En el vamos a encargar al “segundo” Spider-Man, Miles Morales, con el que jugaremos misiones primarias y secundarias recorriendo una Nueva York hermosa con versión para ray-tracing, 4K, o modo en 60 FPS. El juego es corto, pero satisfactorio. Por su historia, su jugabilidad, su velocidad de carga y sus gráficos es uno de los más recomendados para estrenar la consola.

Trailer de Spider-man Miles Morales para la PS5

Demon’s Souls

El Demon’s Souls es el primero y por ahora, único exclusivo de PlayStation 5. Este es un remake del clásico y dificilísimo Demon’s Souls que vuelve con la misma jugabilidad y con nuevos diseños. Si bien este juego no exprime la consola con todas sus mejoras, si tendrá uso del Dual Sense y sus sensaciones hápticas con 60 cuadros por segundo en el modo performance.

Trailer de Demon’s Souls para PS5

Astro’s PlayRoom

Este juego gratis viene incluido en la consola y te permite conocer y explotar a fondo todas las novedades visuales y sensoriales que ofrece la PS5. Divertido, desafiante y para toda la familia, nos va a llevar de la mano del pequeño robot astro, a conocer la historia de todos los productos gamer de Sony.

Fortnite

Si bien parece obvio, uno de los juegos más jugados, es uno de los que mejor se ve y se siente en la PlayStation 5. Fortnite trae varias mejoras, amplitud de visión, sensaciones, y una calidad gráfica impresionante para su versión de la nueva generación. Sigue siendo gratis.

FIFA 21

El juego de EA más jugado por los argentinos desde hoy tiene un upgrade para jugarlo en la PS5 con varias mejoras, como también lo tiene el Madden 21, el juego de fútbol americano. La captura de los jugadores se ve mejorada, la iluminación usa toda la potencia gráfica de las consolas y lo más importante es que los usuarios de PS4 recibirán este upgrade gratis en sus PS5.

Así es el nuevo FIFA 21 de EA Sports

NBA 2K21

El juego de este año de la NBA trae una versión específica para las consolas de nueva generación que puede verse con su poder gráfico, su resolución y también nuevos modos de juego que son solo para los usuarios de PS5 y de Xbox Series X. Este juego fue el primer título externo a Sony en llegar a la consola.

Sackboy

Sackboy sigue la línea del Astro en un juego divertido, para toda la familia y de plataformas, con grandes temas musicales y diseño de niveles, ropa para los personajes y la misma temática que tenían los Little Big Planet anteriores. El juego no es exclusivo de PS5, ya que también se puede jugar en PS4, pero sin las respuestas hápticas del control Dual Sense.

Ubisoft

Ubisoft presentó versiones con mejoras para Assassin’s Creed: Valhalla y Watch Dogs Legion, sus juegos más recientes. Lamentablemente probamos estas versiones y la de Watch Dogs nos trajo bastantes problemas a la hora de intentar jugarla y migrar los avances que habíamos hecho en la PS4. No tuvimos problemas al jugarlos desde cero en su versión PS5. También el reciente Immortals Fenyx Rising y el Rainbow Six Siege tienen versiones de PS5.

Trailer de Watch Dogs: Legion - Fuente: YouTube

Call Of Duty: Cold War

El último Call Of Duty tiene su versión dedicada para PS5 con el battle royale gratuito Warzone incluido. El juego se ve bien y se siente bien, con 60 FPS y gráficos espectaculares. El problema está en que ocupa más de 120 GB y la PlayStation 5 tiene solamente 660 GB disponibles. Esto puede ser o no un problema para los que quieran jugarlo, pero es algo a tener en cuenta antes de comprarlo.

Así se verá el Call of Duty Cold War en la PlayStation 5

CyberPunk 2077

El juego más esperado de la última década llegará a PS4 con compatibilidad a PS5, y luego tendrá una versión mejorada para PlayStation 5 con Ray Tracing, el sistema de iluminación disponible en las consolas de nueva generación. Este juego de CD Projekt Red, luego de varios retrasos, llegará el 10 de diciembre con una amplia duración, personalización y modos de juego que nos van a permitir vivir en un mundo futurista repleto de corrupción y crimen… con el plus de que nuestro compañero de viaje será Keanu Reeves.

PS Plus Collection

Ps Plus collection es una de las más grandes razones que tiene la PS5 para nuevos usuarios de consola, o bien para los que no jugaron los exclusivos y los títulos fuertes de la generación de PS4. Este primer intento de competencia ante el imponente Xbox Game Pass incluye, gratis con una suscripción de PS Plus (obligatoria para jugar online en PlayStation), a 20 juegos importantísimos. Entre estos juegos se destacan los exclusivos de Play como el juego del año 2018 God Of War, el entretenido mundo abierto de hordas de zombies Days Gone, el difícil Bloodborne y clásico Uncharted 4.

Pero también esta suscripción tiene otros juegos exclusivos de play como el aventurero Ratchet And Clank, el drama interactivo Detroit: Become Human, el thriller Until Dawn, el The Last Guardian y uno de los mejores juegos de la historia, el The Last Of Us Remastered.

También esta colección tiene otros juegos que si bien no fueron creados por Sony también juegan un rol importantísimo en tener un catálogo completo de juegos para el arranque de tu consola. Esta lista tiene al Mortal Kombat X, al Battlefield 1, al Batman Arkham Knight, Final Fantasy XV, Monster Hunter: World , Persona 5, Crash Bandicoot Trilogy, el ultimo Resident Evil 7 y el Fallout 4.

BugSnax y Worms

Además de los juegos de PS Plus Collection, que son de la generación pasada, los suscriptores al servicio mensual de Play tendrán todos los meses más juegos disponibles: dos de PS4, que se pueden correr en PS5, y dos juegos de Play 5. Hasta ahora los juegos de PS5 fueron el BugSnax, un extraño y divertido título mezcla de infantil y aventura, y el nuevo Worms Rumble, que deja atrás las batallas por turnos y suma deathmatch y battle royale, con vista lateral, pero en tiempo real.

PS4 retrocompatible

La PS5 es retrocompatible con casi todos los juegos de PS4. Esto quiere decir que a todos los juegos que tenías en tu colección de la generación pasada los vas a poder jugar, y vas a poder llevarte tus partidas guardadas a la nueva consolas. No obstante no siempre vas a ver una mejora gráfica. Sí, al igual que los juegos de PS Plus Collection, la diferencia va a estar en la velocidad de carga, ya que correrán en el almacenamiento flash y no en el rígido clásico de la PS4.

Esta lista también se puede completar con otros juegos que llegan de estudios más pequeños o con reversiones de los juegos de PS4 como GodFall, Observer System REdux, The Pathless, la nueva versión del divertido OverCooked, el Devil May Cry 5, el No Man’s Sky, Warframe y Dirt 5.