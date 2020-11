Estuvimos probando la PlayStation 5, que el próximo jueves sale a la venta en el hemisferio norte, y que el 4 de diciembre estará disponible en la Argentina; la estrella es DualSense, el nuevo control, que le agrega una nueva dimensión a los juegos

La PlayStation 5 se lanzará oficialmente en Argentina el próximo 4 de diciembre, y tuvimos la oportunidad de probarla, al igual que a DualSense, el nuevo mando con los botones de resistencia variable, pensado para transmitir sensaciones del juego a tus manos.

La PlayStation 5 es uno de los productos tecnológicos más deseados. La consola tiene mejoras en su potencia gráfica, con un procesador de 8 núcleos a 3,5 GHz que llega a los 10 teraflops (una manera de medir el rendimiento), 16 GB de RAM GDDR6 y la capacidad de correr juegos en 4K, o hasta 120 cuadros por segundo, como también los beneficios del Ray Tracing, la tecnología de iluminación hiperrealista. Pero esto está dentro de los nuevos estándares que tendrá esta nueva generación, con la Xbox Series X que también se lanzará oficialmente en los próximos días en la Argentina.

Lo que marca una diferencia entre ambas consolas no solo son los catálogos de sus suscripciones, como Xbox Game Pass vs. PS Plus Collection, sino también el nuevo control DualSense, quizás la nueva estrella en el mundo PlayStation.

Cómo probamos la consola

Para probar la consola, que saldrá a la venta en Estados Unidos el jueves próximo, PlayStation Argentina acondicionó una habitación del hotel Hilton de Puerto Madero, con estrictos protocolos de sanitización (por ejemplo, luego de la limpieza de la habitación todo, inclusive la puerta de entrada, queda sellado y membretado para que el huésped verifique la higienización) para usar el equipo; pudimos estar a solas una hora con la consola antes de su lanzamiento mundial.

En la habitación teníamos una TV 4K, la consola y el mando Dualsense. Esta consola no era la definitiva, sino que era una versión de desarrollo (con el hardware final y el mismo rendimiento que una consola comercial) que incluía el juego gratuito Astro's Playroom y una demo específica para probar todas las sensaciones que emite el control.

La diferencia se nota en las manos

Si ya eras usuario de PlayStation 4, lo primero que vas a notar es una enorme diferencia en el control Dual Sense. En la mano se siente más cómodo. Más pesado, pero no es algo molesto, se siente robusto y balanceado. La calidad del control es la que esperábamos, con una sensación de mayor calidad que el DualShock de PS4, algo que se le había marcado siempre en comparación con los controles de Xbox.

Una vez encendido el equipo pudimos probarlo con la demo y ver qué tan distinta es la PS5 a la PS4. Todo lo que tiene el control es algo que en menor medida vimos en la PS4, pero muy mejorado, lo que eleva la experiencia de juego. Ahora el touchpad tiene vibraciones, la carga es por USB-C, y en los juegos vamos a interactuar de muchas maneras distintas.

En el juego Astro's Playroom en el que jugamos 2 niveles, pudimos usar casi todas las nuevas funciones del DualSense conectado a la PS5. Por ejemplo, es perceptible en las manos que nuestro personaje, al caminar, genera pequeño golpeteo de cada lado del control según si usa el pie izquierdo o derecho. Es muy sutil, pero tan dúctil que cuando pasamos de caminar sobre madera a caminar sobre la arena la vibración se modifica, con una sensación menos sólida; y el control, con un nuevo sistema de sonido que aprovecha el parlante ubicado sobre el botón de PS, en el mando mismo, emite un sonido a pisada de arena. El control DualSense está interactuando con nuestras manos todo el tiempo; a medida que jugás incorporás esto sin darte cuenta, y logra que involucres otro sentido, como el tacto (y la sinestesia, es decir, sentirlo en el cuerpo), para interactuar con el juego, además de los obvios de ver la pantalla y escuchar el sonido.

Otro punto altísimo, y que nos hubiera encantado probar con un juego de tiros u otro tipo Horizon son los gatillos. Ahora los botones R2 y L2 cambian su resistencia dependiendo de qué estemos haciendo con ellos. Por momentos es un botón suave, y por otros cuesta más apretarlo. No es que se torna más difícil, pero interactúa directamente con el realismo de la acción. No es lo mismo tirar de una cuerda floja que de una tensionada, y el control hace que sientas esa diferencia; una pistola y una ametralladora no se sentirán igual; esos gatillos como pedales de un auto generarán sensaciones diferentes según el vehículo, etcétera.

También el control DualSense incorpora un micrófono; en el juego que probamos, por ejemplo, tenés que soplar molinillos para mover cosas. Y se puede usar como si fuese el PS Move, el control con forma de micrófono que tenía la PS4, para (por ejemplo) apuntar un salto de un lado a otro de un nivel.

El mando DualSense tiene gatillos de dureza variable, un sofisticado sistema de vibración, y se carga por USB-C

La consola

La consola es grande. Muy grande. Su tamaño es de 39 x 10,4 x 26 cm y pesa 4,5 kg, pero hablar de medidas no es lo mismo que verla en el living de tu casa, donde va a tener un lugar privilegiado a la fuerza, porque no vas a poder ponerla bajo la TV. No es muy ancha, pero el largo molestará un poco a cualquier fanático del diseño de interiores. Lo bueno es que una vez ubicada y en funcionamiento (sin transformadores exteriores) es muy silenciosa, cortesía del enorme ventilador que incorpora. No probamos la consola con un juego muy exigente, pero aún así el silencio fue absoluto.

En cuanto a la calidad gráfica aún no pudimos usar juegos como Spider-Man Miles Morales, Sackboy o Demon Souls donde vamos a poder ver el poder gráfico de la consola. En lo que sí vimos, todo era de alta calidad, fluido, sin sobresaltos, y con carga prácticamente inmediata. El poder de la consola se verá a medida que tengamos más juegos de nueva generación, optimizados para el hardware de la PlayStation 5.

La consola vendrá solo con el SSD de 1TB, con un poco más de 850 gigas disponibles para utilizar, y sin la posibilidad de usar el puerto de expansión de almacenamiento hasta nuevo aviso.

Astro's Playroom

La PS5 vendrá con el Astro's Playroom preinstalado y no es poca cosa. El juego es un divertido título estilo Mario Bros, que va a ofrecer más de 10 horas de diversión mientras el usuario se familiariza con todas las novedades que trae el control DualSense y el nuevo software. En el sistema operativo de la PS5 vas a encontrar un nuevo modo de compartir y transmitir directamente el juego o sacar capturas o mirar videos de tips sin salir de la partida para resolver niveles. Esto, según Sony, va a estar en todos los juegos y no sólo en los exclusivos.

La PlayStation 5 en la Argentina

La PS5 se agotó en pocos minutos en la preventa, pero volverá a haber stock para su lanzamiento local el 4 de diciembre. Las consolas no se podrán comprar de manera presencial, sino que se tendrán adquirir de manera online, para evitar la posibilidad de contagio en los retailers. El precio aún no está confirmado, pero la intención es respetar el precio de la preventa, inclusive algunas promos con bancos para comprarlas en cuotas. En septiembre el precio de la consola era de 100 mil pesos por la edición con lectora de Blu-Ray y de 76 mil la versión digital. Todo dependerá del vaivén del dólar: en Estados Unidos la consola tiene un precio de 399 o 499 dólares.