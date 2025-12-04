Río revuelto: así evolucionó el mercado argentino de celulares en 2025

2025 fue un año inusual para el mercado argentino de teléfonos celulares. Al aluvión de marcas chinas que llegó al país en el último tramo de 2024 (con Nubia, Tecno, Infinix, Oppo y Realme) se sumó, este año, la reducción en los aranceles de importación de tecnología y en el papeleo para hacerlo en forma individual. Esto redundó en una reducción del precio promedio del 17%, monto que se podría ampliar a un 40% (en condiciones ideales) cuando el próximo 15 de enero se eliminen por completo esos aranceles, aunque del otro lado se verá un incremento de su precio internacional motivado por la escasez de chips para RAM y almacenamiento.

Un Oppo A60 que la compañía trajo al país

Este 2025 cierra con la vuelta de Huawei al país después de seis años de ausencia (ofrecerá parte de sus tope de línea en la segunda mitad de diciembre); con la promesa para 2026 del desembarco de Honor (que Huawei tenía como segunda marca y vendió a principios de la década); con la reorganización interna de las operaciones locales de Xiaomi, de Oppo y de Infinix, que más allá de seguir ensamblando en Tierra del Fuego tendrán una supervisión más cercana desde China; y con una certeza: el duopolio Samsung/Motorola (o Motorola/Samsung, según el momento del año) sigue, pero cada vez más asediado por otras marcas.

Argentina’s smartphone market is on the rise.



Shipments grew nearly 50% YoY, supported by stronger brand performance, the return of online sales, and fewer fiscal restrictions. Local production is also gaining momentum, opening new opportunities for vendors and supply chain… pic.twitter.com/uWuncNKjbz — IDC (@IDC) October 21, 2025

Según IDC, en el segundo trimestre del año Nubia superó a Xiaomi y se ubicó en la tercera posición local, detrás de Samsung y Motorola, aunque Xiaomi sigue siendo tercero en el año. Más importante: comparado con el mismo periodo de 2024, el segmento “otros” creció, según IDC, casi un 640 por ciento (sobre, es cierto, un piso bajísimo).

Un Huawei Pura 80 Shutterstock - Shutterstock

Todo, para un mercado que se estima para 2025 en unos 5,5 millones de celulares vendidos por los canales oficiales, y entre 2 y 3 millones de equipos que pertenecen al mercado gris (importados en forma irregular). La expectativa es que con la eliminación de los aranceles de importación, y aun cuando Tierra del Fuego seguirá siendo competitiva, porque también se reducen impuestos internos (aunque la ventaja es cada vez menor), el avance de los importados directos será inexorable, aunque limitado. “Muy probablemente los importados ganen en participación, pero no creo que al punto de romper el oligopolio Samsung/Motorola en el corto plazo -advierte el analista Enrique Carrier, experto en el tema-. Sí probablemente pueda impactar la mayor disponibilidad del iPhone en la gama alta, aunque no al punto de ubicarse por encima del tercer lugar en el segmento. Por el lado de las compañías chinas, todavía tienen que trabajar en el conocimiento y valoración de marca, así como en la distribución, algo que llevará tiempo."

Un Realme C75

Durante el primer bimestre del año las importaciones desde China experimentaron un crecimiento interanual del 73,5%, alcanzando los US$3024 millones, según datos del Indec; el rubro de celulares y computadoras creció un 152%. Para Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa de logística y comercio exterior, “para 2026, la importación de celulares podría duplicarse en comparación con las cifras de 2025, impulsada por la eliminación total de las barreras arancelarias”.

Los dos colores del Nubia Air, que tiene un grosor cercano a los 6 mm

En este contexto, Nubia y ZTE (dos marcas del gigante chino ZTE) tuvieron un crecimiento interanual del 135% entre el segundo trimestre de 2024 y el de 2025, según Han Song, Country Manager de Nubia para Argentina, Uruguay y Paraguay, con la intención de disputarle en 2026 la tercera posición nacional a Xiaomi (que cerró 2024 con el 9% de las ventas nacionales, y a septiembre de este año mantenía esa participación de mercado), algo que logró parcialmente; de hecho, la Argentina es el país de América latina donde mejor vende la marca, con el 6 por ciento de las ventas nacionales sumando Nubia y ZTE a septiembre último, según estimaciones de la marca. Pero más allá de su inversión en líneas de producción en Tierra del Fuego, “vemos que creció el mercado gris, con productos vendidos a través de canales no oficiales, algo que se refleja en los precios y en la falta de opciones de financiamiento -analiza Song-. Esto puede ser un beneficio en el corto plazo, pero generan un daño en el ecosistema y tendrán mayores dificultades para construir un negocio sostenible en el largo plazo”.

Un Motorola Edge 60

Por delante tienen a dos colosos muy asentados en el mercado nacional. “Durante 2025 competimos entre la primera y segunda posición con más del 37% del mercado en sellout -aclara Martín Novoa, director comercial de Motorola Argentina-. Además, en el segmento premium pasamos de no participar a superar el 10% del total de nuestras ventas en 2025. Y en plegables pasamos del 72% en 2024 al 90% en lo que va de 2025 [en el país].”

Un plegable Samsung Galaxy Z Fold7

Del otro lado, Franco Armentano, gerente de producto para celulares de Samsung Argentina, asegura que “Samsung lidera el mercado desde hace doce años consecutivos con un share promedio entre el 55 y el 65%, dependiendo del segmento que se analice. El mercado gris creció mucho a comienzos de año, pero luego se estabilizó. Sigue siendo un tema preocupante, que demanda un abordaje integral desde todos los actores de la cadena (fabricantes, operadores, sector público).”

El Spark Go 1, un modelo accesible del catálogo de Tecno Mobile

Gustavo Brusa, director del negocio de celulares en BGH, que maneja la marca Tecno en el país, explica que en 2024 la compañía invirtió “más de US$4 millones para modernizar las líneas de producción y poder producir 650.000 unidades por turno al año”, al tiempo que advierte que están combinando producción local donde la marca puede ser más competitiva e importación donde resulta conveniente. “Los cambios en la regulación siempre generan movimientos en el mercado; lo importante es tener una estrategia clara”