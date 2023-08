escuchar

Sony publicó hoy mucha más información sobre el dispositivo conocido hasta ahora como Project Q, una suerte de consola compañera para la PlayStation 5, que reveló en mayo último. Según informó la compañía en su blog, este dispositivo se llamará PlayStation Portal (asumimos que se la conocerá genéricamente como Portal) y permitirá disfrutar de todos los juegos de nuestra PlayStation 5 sin tener que estar sentados frente a un televisor.

“PlayStation Portal es el dispositivo perfecto para los jugadores que comparten un televisor en la sala de estar de sus hogares o que simplemente quieran jugar juegos de PS5 en otra habitación de la casa. PlayStation Portal podrá conectarse de forma remota a tu PS5 a través de una conexión Wi-Fi, por lo que podrás pasar rápidamente de jugar en tu PS5 a tu PlayStation Portal. PlayStation Portal permite usar juegos compatibles que estén instalados en tu consola PS5 y que requieran un control DualSense. También incluye un conector de audio de 3,5 mm para audio por cable”, sintetiza la compañía.

PlayStation Portal es una consola de 8 pulgadas que permite acceder a tus juegos de PlayStation 5 vía Wi-Fi

Qué tiene PlayStation Portal

Portal combina un mando DualSense con una pantalla LCD de 8 pulgadas y resolución FullHD a 60 cuadros por segundo, y según Sony estará disponible a fin de año; el precio internacional será de 199,99 dólares. Tampoco hubo novedades sobre una posible PS5 Slim.

Es, ni más ni menos, una segunda pantalla para la PS5, lo que permite liberar el televisor original para otros usos. En esto lo que hace es retomar el servicio Remote Play (que permite disfrutar los juegos de nuestra PlayStation 5 en una PC, una tableta o un smartphone con Android o iOS), pero con el agregado del mando DualSense integrado a la pantalla.

También será compatible con PlayStation Link, un estándar de audio inalámbrico de baja latencia para los auriculares inalámbricos Pulse Elite (con vincha) y Pulse Explore (intraauriculares).

Los nuevos auriculares inalámbricos Pulse Explore para PlayStation 5, con su estuche de carga

Lo que no sabemos todavía es si además de jugar vía streaming los títulos que ya tenemos en nuestra consola, tendremos acceso a otro contenido, como juegos que solo se instalen en esta consola de mano, software con Android o más. A diferencia de otras consolas de mano, como la Nintendo Switch, la Steam Deck o la reciente Asus ROG Ally, que tienen su propio procesador gráfico, memoria y sistema operativo (es decir, son consolas portátiles, con Android o Windows), el equipo de Sony es una suerte de receptor: solo recibirá el video por streaming, y permitirá interactuar con el juego con los mandos de este dispositivo. Al menos, según lo que ha adelantado Sony hasta ahora. De hecho, los juegos de PS5 por streaming (disponibles para clientes de PlayStation Plus) no serán compatibles.

La ventaja de este formato es que el equipo debería ser más económico que otras consolas de mano. A la vez, si solo es un reproductor pasivo (si es, más que nada, una pantalla inalámbrica para la Play) limitará notablemente su atractivo frente a propuestas multiplataforma (como la consola de Logitech, que puede correr juegos de Android o de servicios de streaming, incluyendo Remote Play) o multipropósito (usar esa pantalla portátil para ver películas, etcétera).