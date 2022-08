Ponen más restricciones a la importación de partes de computadoras; impactará en la variedad de modelos y en los precios

El Gobierno incorporó nuevas mercaderías a lo que se conoce como Licencias No Automáticas de importación, entre los que incluyó una serie de componentes del mundo de la informática como placas de video, teclados, mouses, memorias, cargadores de baterías, parlantes, cámaras de TV y digitales, y videoconsolas (la Xbox y la PlayStation, entre otras).

Con esta nueva disposición, para importar estos productos al país, quienes lo soliciten necesitarán una autorización del gobierno, que podrá negarles el permiso. Si logran la aprobación, accederán al mercado cambiario, pero recién a los 180 días. Mientras tanto, necesitarán conseguir financiamiento para pagarle al proveedor. Esa instancia, si es que la consiguen, tendrá un costo que, según advirtieron varios importadores consultados por LA NACION, “se trasladará al precio”.

Desde el Gobierno justificaron la medida en dos ejes: por un lado, “cuidar los dólares para que estén más al servicio de lo productivo y revisar algunas cosas en las que se habían advertido un crecimiento desmedido de importaciones”, señalaron fuentes de la Secretaría de Comercio.

Sobre este punto remarcaron: “En algunos casos lo que se ve un crecimiento en el último semestre casi igual a lo que se importó en un año entero. Son situaciones que van llamando la atención y que es necesario revisar. En el caso de artículos de computación habíamos visto el crecimiento de placas para minar bitcoin y un crecimiento en mouses y teclados. Vamos a tener una mirada más exhaustiva a estas cosas para ver si verdaderamente cumplen la función que tienen que cumplir”, explicaron.

La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial bajo la Resolución 1/2022 e incluye también otras restricciones a la importación de productos, tales como posnets, whisky (en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros); alimentos para perros y gatos (acondicionados para la venta al por menor); tejas y losas; bisutería; herrajes, perchas, martillos, amoladoras y pulidoras, entre otras.

Diego Dumont, de DMF Comercio Exterior, señala que las SIMI de estas mercaderías (el pedido de importación) pueden no ser aprobadas, y si eso sucede, no se pueden traer al país. “Implica un endurecimiento aún mayor de las importaciones. El universo de posiciones con LNA (Licencias No Automáticas) pasó de 28% a 33 por ciento”.

- soportes de metal

- posnet (de cobro)

- memorias USB

- memorias micro sd y sd.

- equipos de seguridad - firewall - sfp

- joystick, volantes y accesorios de consolas de juegos

- consolas de videojuegos — Sebastián Davidovsky (@vidusky) August 25, 2022

El impacto en los importadores y distribuidores de informática

Desde el día de ayer, varios proveedores de accesorios informáticos le comunicaron a sus clientes una actualización de precios cercana al 30 por ciento y en otros casos suspendieron directamente la venta de productos de forma temporal de los flamantes incluidos en LNA.

“Está claro que todo esto impacta. Le vas a salir pedir al proveedor que te aguante o que puedas financiarte, pero seguramente tengas el problema que por la calificación no te alcance para todo lo que necesitás”, señala un importador que prefiere no decir su nombre.

“Las restricciones siempre impactan, generan un run run, miedo, en un contexto de incertidumbre mundial, donde todo está pegando: inflación global, demoras en las entregas y si además como Argentina metemos dificultades propias como pagar a 180 días, o el permiso de licencia antes de embarcar, traer la mercadería se complica”, agrega.

Sobre los posibles faltantes, otro proveedor describe que lo que se verá es “algo similar a las notebooks. No hay faltante, pero si buscás un producto específico, con determinadas características, va a ser difícil que lo encuentres”. “Hay algunos productos que sí se pueden producir acá, como todo lo que es memorias”, agrega otro especialista del rubro. “Pero hay otros que es imposible por el costo y por lo que requieren para producir, como ratones y teclados”.