SK Hynix y Micron son empresas de nicho, pero ahora valen un billón de dólares cada una gracias a la IA

SK Hynix superó el miércoles por primera vez el billón de dólares en capitalización bursátil, sumándose así a sus competidores en el sector de los chips de memoria, Samsung Electronics y Micron Technology, gracias a un repunte impulsado por la inteligencia artificial.

Las acciones de SK Hynix se dispararon hasta un 14,9%, lo que elevó el valor de mercado del fabricante de chips surcoreano a un récord de 150 billones de wones (112.000 millones de dólares) e impulsó al índice de referencia del país, el KOSPI, a un máximo histórico. Su competidor nacional, Samsung, superó el billón de dólares en valor de mercado por primera vez el 6 de mayo, mientras que Micron, que cotiza en EE.UU., lo hizo el martes, cuando las acciones de la compañía subieron un 17,4%, a 881,6 dólares, tras haber ganado hasta un 19,3% más temprano en la sesión.

Samsung, SK Hynix y Micron superaron el billón de dólares de valuación bursátil y se acercan al top 10 mundial

Hoy Samsung vale 1300 billones de dólares, seguida por SK Hynix y Micron, ambas apenas por encima del billón de dólares de valuación bursátil; entre las tres fabrican el 90 por ciento de los chips de memoria RAM y almacenamiento del mundo, según estimaciones de la firma especializada CFM. Y están en los puestos 11, 12 y 13 entre las compañías más valiosas del mundo.

Este hito, que subraya el papel central de los chips de memoria en la infraestructura de la IA, también refleja un cambio más amplio en el sector de la IA, ya que los inversionistas buscan empresas que puedan beneficiarse de los planes de gasto masivo de las grandes tecnológicas, tras haberse agolpado inicialmente en los fabricantes de procesadores gráficos.

El crecimiento de la demanda de chips de memoria de alta gama utilizados en chipsets de IA, como los diseñados por Nvidia, se ha encontrado con una oferta limitada y ha impulsado los precios, lo que ha beneficiado a los mayores fabricantes mundiales de semiconductores.

Los precios de los chips de memoria se duplicaron solo en el primer trimestre con respecto al periodo anterior y se prevé que suban hasta un 63% en el trimestre actual debido a la demanda de los centros de datos de IA, que ha limitado el suministro para teléfonos inteligentes, computadoras y automóviles, y ha ayudado a los principales fabricantes de chips de memoria a registrar beneficios récord. Solo hay tres empresas asiáticas que se han unido al club del billón de dólares, entre ellas TSMC. Corea del Sur se ha convertido en el primer país, aparte de Estados Unidos, en tener más de una empresa que alcance dicho valor de mercado.

Con información de Reuters