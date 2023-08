escuchar

El uso de la inteligencia artificial (IA) se expandió a una velocidad estremecedora, y, gracias a ella, ahora es posible pintar un retrato al óleo en treinta segundos, escuchar a Frank Sinatra cantar canciones de Lady Gaga y conversar sobre dilemas existenciales con ChatGPT. Sin embargo, la duda que sofoca a cualquier usuario de las herramientas que emplean IA Generativa es: ¿y si esto nos reemplaza?

En sintonía con este tema, el International Business Machines Corporation (IBM) realizó un estudio al respecto, y llegó a la conclusión de que alrededor del 40% de la mano de obra mundial (1.400 millones de personas) tendrá que volver a entrenarse, como resultado de la implementación de la automatización de la IA Generativa. Sin embargo, este cambio no necesariamente es algo negativo.

Un grupo de investigadores demostró que es posible entrenar una inteligencia artificial para que reconozca el sonido que hace cada tecla de un teclado, por lo que podría usarse para adivinar contraseñas

La encuesta realizada por IBM se llevó a cabo en dos partes: primero se encuestaron 30.000 líderes globales en 28 países, y luego, 21.000 trabajadores en 22 países. Los resultados indican que los puestos de trabajo que más verán cambios serán los de nivel básico, es decir, los trabajadores con tareas más sistematizadas y automatizables.

Sin embargo, el 87% de los ejecutivos encuestados esperan que la IA Generativa aumente las vacantes, en lugar de reemplazar a los trabajadores. Explica el estudio que el consenso general es que los trabajadores deberán buscar formas de especializarse en el uso de la tecnología y de la IA Generativa como herramienta, para poder hacer uso de ella a su favor.

Según los resultados, los trabajadores que se reentrenen para especializarse en el uso de la IA tendrán un incremento en su tasa de crecimiento de ingresos de alrededor del 36%.

A medida que avanza la IA, mayor es su capacidad de reemplazar nuestro trabajo

“La IA no va a reemplazar a las personas, pero las personas que usen la IA van a reemplazar a las que no”, dijo IBM en el reporte. Para concluir, el reporte expone la necesidad de reformular los trabajos para poner al empleado “en el asiento del conductor”, es decir, que cambio que parece avecinarse será que el trabajador moderno use la IA para automatizar las tareas más tediosas y mecánicas para, así, poder enfocarse en las más humanas, como el manejo de grupos, la comunicación efectiva y la gestión de tiempos, que pasaron a ser las habilidades de trabajo más apetecidas en el 2023.