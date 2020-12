Por qué Diego Schwartzman entró al mundo de los esports: “es un mundo que conozco de chico, soy de la generación de las consolas”

Diego Schwartzman sin dudas vivió uno de los mejores años de su carrera como deportista. Alcanzó el puesto número 8 en el ranking de la ATP, fue finalista en Roma y se coronó como el mejor tenista argentino del momento. Pero además del deporte tradicional, El “Peque” completó otro de sus proyectos que se vinculan con una pasión que lleva desde chico: el gaming. De esa pasión nació Stone Movistar, su flamante equipo de esports, que competirá en el torneo más importante de League of Legends a nivel nacional, la Liga Master Flow y competirá contra otros equipos como los de River, de Boca, de San Lorenzo, el New Indians de Fabricio Oberto, eBro de Juan Sebastián Verón y el New Pampas de Guillermo Coria, entre otros.

Con Stone Movistar promete vincular las virtudes del mundo del deporte tradicional, la preparación física y mental junto con el Club Naútico Hacoaj, y fomentar los valores, las buenas prácticas y combatir el bullying.

Sobre esto, habló con LA NACION: la génesis del equipo; cuáles son las expectativas que tienen junto a su hermano, también líder del proyecto; su conocimiento del mundo de los esports; y sobre todo, cuál será su rol dentro de Stone: “Creo que hay muchos valores que a nosotros nos enseñó el deporte tradicional que queremos traer, no solo del lado competitivo y de la gente que forma parte, sino también de la academia que vamos a tener a partir del año que viene en la gaming office.”

Varios deportistas tradicionales presentaron sus equipos de esports, como Oberto, Guille Coria, Aimar, Verón. ¿Por qué decidiste armar el tuyo y sumarte a la tendencia?

El proyecto nació hace ya más de un año. Llevamos mucho tiempo con la idea en la cabeza y fuimos dando pasos para tomar la decisión de involucrarnos realmente, porque primero queríamos conocer el mundo, saber en qué nos metíamos, más allá de que al mundo de los videojuegos y todo eso uno lo conoce. Pero esto es mucho más grande, más completo y requiere una organización atrás muy grande. Entonces aprendimos, escuchamos y tuvimos reuniones con gente que ya está en la escena hace mucho tiempo. Después, por haber organizado torneos como la “Champlay” solidaria, que fue un éxito en cuanto a donaciones y demás, nos sentimos capacitados como para hacerlo. Hoy ya tenemos más de 25 o 30 personas en el proyecto, sin contar a todos los jugadores y cuerpo técnico de cada juego en el que vamos a participar, y todo lo que hay también detrás de la generación de contenido.

Con respecto a la academia, ¿los chicos van a vivir en la gaming house (una casa donde vive todo el equipo) o van a hacer gaming office?

No, van a hacer gaming office. Van a tener un lugar donde compitan y tengan cómo entrenarse, en horarios fijos que estén permitidos. Muchos de los que están en la escena son chicos menores, entonces se hará con todo lo que corresponde al apoyo psicológico, la seguridad virtual, el no bullying virtual, está contemplado.

A diferencia de otros deportistas, vas a tener equipos en varias disciplinas desde el comienzo, arrancaron con todo. ¿Por qué ir a fondo de entrada?

Mucha gente nos dijo ‘arranquen con uno’ y no, metimos todo junto. Pudimos armar equipos competitivos, equipos que están en la escena desde hace un tiempo y que todavía no aparecieron porque tenemos que terminar toda la parte legal para poder mostrarlos al mundo. Pero estamos formando cosas muy buenas. Como te digo: hace más de un año nació esto, así que llevamos un montón de tiempo en el proyecto.

Diego Schwartzman, Lit Killah y Lucas Rodriguez en la presentación de Stone Movistar

Está el prejuicio del deportista que solamente pone la cara, pone la plata. ¿Tu caso es diferente?¿Cómo será tu participación?

Sí, de hecho quedó a la vista, porque para el lanzamiento quise estar presente, estar en el estudio grabándolo. Estuve en el entrenamiento de los chicos en el LoL, se me reían un poco porque me metí y les dije, “a ver cómo juegan, porque acá subo el pulgar o bajo el pulgar”. Pero ya conozco a todos los entrenadores y jugadores, aunque hay muchos juegos que no entiendo y quiero entender. Pasé mucho tiempo con Nicolás Crespo, director deportivo del equipo, aprendiendo y conociendo cada detalle. Realmente me quiero involucrar. Siempre y cuando no interfiera en momentos competitivos del tenis, voy a estar muy involucrado.

¿Qué juegos jugás vos actualmente? ¿Sos de PC o de consola?

Soy de consola, yo soy del mundo de la Play, de la vieja escuela. He jugado al Age of Empires, por ejemplo, pero no tanto de los actuales y que son furor a nivel mundial. Yo soy más del PUBG en el iPad, juego con Dybala, con Levinho, que es muy conocido en el mundo gamer también. El FIFA es mi favorito y después voy jugando alguno de aventura. Muchos no los termino porque arranco, juego horas, paso etapas y cambio. Pero soy muy del lado amateur, aunque muy competitivo igual. Si lo hago mal, prefiero no jugar.

¿Por qué arrancaste con estos equipos, por qué los elegiste?

Nos decidirnos por estos juegos primero porque logramos tener una plaza en la LVP (la liga Master Flow) después de presentar todo, donde podés competir entre juegos. Decidimos competir en dos seguro; y el tercero sería Free Fire, para el que tenemos que terminar de armar el equipo. Pero en LoL y CS:GO ya tenemos todo. Creo que era la mejor forma de entrar en este mundo y darnos a conocer, con competencias profesionales. Todos coincidimos en eso, que era la mejor manera de iniciarnos, a pesar de que quizás era mucho de golpe, pero lo pudimos hacer bien.

¿Y el objetivo? ¿Qué te dejaría conforme?

Quiero terminar en mitad de la tabla para arriba en todas las competencias. No voy a apuntar a ganar, porque sería irresponsable aspirar a tener ese objetivo tan rápido. Queremos probar el primer año, y tenemos muchísimo para aprender.

¿Qué le dirías a otros deportistas que miran de reojo esta mini revolución de esports en la Argentina? ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener un equipo de esports?

Lo mejor es entrar en un mundo que conozco de chico, porque soy de la generación que ya jugaba a las consolas, no tanto con la tecnología de iPads y celulares, pero sí con las consolas. Así que es involucrarme en un mundo que conozco desde muy chiquito, que me gustaba desde muy chiquito y es muy divertido. Lo malo es que me involucro tanto, y soy tan responsable en lo que hago, que me consume mucho tiempo en mis primeras semanas de pretemporada. Pero por ahora me divierto y lo llevo bien, así que hay muchas más cosas positivas que negativas.