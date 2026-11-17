El jueves pasado tuvo lugar una caída masiva de los servicios de Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países en todo el mundo, un incidente que se extendió por casi 24 horas. Y puso en evidencia, entre otras cosas, lo grave que puede llegar a ser que un mail no llegue a tiempo.

El Ling Bao es un hotel ubicado en Brüel, un municipio cercano a Colonia, Alemania. Cuenta con un sector con piletas y sauna, que desde hace un tiempo funcionaba con ciertos problemas: el sistema no estaba distribuyendo correctamente el cloro. Para solucionarlo, una configuración automatizada enviaba un mail al equipo de mantenimiento cuando alguno de los parámetros del agua se encontraba fuera de los niveles establecidos.

El problema es que ese correo se envía por Outlook. El jueves pasado la alarma se disparó, avisando que los niveles de cloro no eran los adecuados, pero, dada la caída de los servicios de Microsoft, el mail no llegó a ninguna casilla.

Una caída general en el servicio MIcrosoft 365 (que incluye el correo electrónico Outlook, el almacenamiento online OneDrive y el paquete de oficina) se prolongó del jueves al viernes mientras la compañía no terminaba de acertar con una solución para las fallas técnicas que experimentó el servicio a nivel mundial Robert Michael - dpa DPA

Tal como detalló el medio WDR, los huéspedes alojados en el hotel alemán presentaron quejas por problemas de salud luego de usar la pileta, que resultaron ser mucho más graves de lo esperado, como unos ojos enrojecidos.

Se tuvo que alertar a los bomberos y a los servicios sanitarios, ya que quince personas presentaron síntomas como irritación de las vías respiratorias. Y las consecuencias no terminaron ahí: cuatro personas fueron trasladadas al hospital y uno tuvo que permanecer en observación por una lesión de gravedad media.

El hotel puso medidas luego del incidente: cerró la pileta, cambió el agua por completo y, terminadas las medidas, volvió a abrir sus puertas con normalidad. Pero más allá de las consecuencias, nos habla de hasta qué punto nuestra vida depende de la tecnología y de internet.

Una caída masiva

Microsoft ha publicado una explicación detallada de las tres causas que provocaron la caída masiva de sus servicios el jueves pasado. La tecnológica ha explicado a través del vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas en Microsoft, Charles Lamanna, que un defecto de software oculto, combinado con un aumento del tráfico de la red y una menor capacidad de los servidores, provocó un cese de servicio global en la puerta de enlace de red (el sistema que recibe las conexiones de los usuarios y las dirige hacia cada servicio) que sirve a muchos servicios de Microsoft 365.

“Lamentamos profundamente el impacto en todos nuestros clientes y reconocemos el impacto que esto tiene en sus operaciones y negocios normales”, ha señalado Lamanna en una publicación hecha en X (antes Twitter) donde ha resumido las causas, que se amplían en el informe preliminar post-incidente, accesible a través del centro de administración bajo MO1550821 y EX1550543.

Microsoft CEO Satya Nadella listens as President Donald Trump speaks during an event at the U.S. Institute of Peace, Thursday, Oct. 8, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

Concretamente, el incidente se debió a tres factores principales. El primero fue un defecto latente derivado de una actualización de corrección para los servidores de puerta de enlace de red de Microsoft 365 que, tras pasar por el proceso de despliegue seguro de Microsoft, se empezó a lanzar en julio de este año y, durante más de tres meses, no causó ningún impacto pese a estar implementada en todo el mundo. Sin embargo, este defecto se hizo presente el pasado jueves y ocasionó que los servidores se sobrecargasen y dejasen de estar operativos bajo ciertas condiciones de carga, como ha matizado Lamanna.

El segundo factor que influyó fue un aumento repentino de la carga, que hizo más probable que las puertas de enlace se encontrasen con ese defecto. Según ha explicado el directivo, Microsoft cuenta con dos sistemas de puertas de enlace de red independientes, utilizados para conmutar de uno a otro durante interrupciones o fallos. Quince horas antes de la caída masiva, Teams realizó una conmutación por error desde la puerta de enlace de red alternativa a la principal, que también da servicio a Exchange Online. Como resultado de este tipo de conmutación, fundamental para las medidas estándar de resiliencia de Microsoft y que forma parte de las operaciones de la tecnológica, se aumentó la carga de esa puerta de enlace y se modificaron sus patrones de tráfico.

La tercera razón de la caída masiva fue que, al mismo tiempo, casi el 14 por ciento de la capacidad de los servidores de la puerta de enlace de red estaba fuera de servicio debido a otro problema que surgió el día anterior y que no estaba relacionado.

Con información de Europa Press