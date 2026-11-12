Reportan fallas en el servicio Microsoft 365 a nivel mundial

Usuarios de todo el mundo tuvieron problemas hoy para acceder a la plataforma Microsoft 365 (correo electrónico, suite de oficina, almacenamiento en línea), algo que confirmó la propia compañía.

En su cuenta de X, la compañía confirmó los problemas de conectividad y que está trabajando en una solución.

“Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online a través de múltiples métodos de conexión en América. Se pueden encontrar más detalles en el Centro de administración de Microsoft 365 bajo el código EX1550543.

Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región; se proporcionará más información en el Centro de administración de Microsoft 365 bajo el código EX1550543.

Hemos determinado que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en múltiples regiones, lo que probablemente esté contribuyendo a los errores de conectividad. Estamos proporcionando más información bajo los códigos EX1550543 y MO1550821 en el Centro de administración de Microsoft 365, así como en https://status.cloud.microsoft

Hemos comenzado a redistribuir el tráfico de conexión a través de nuestra infraestructura mundial más amplia para ayudar a equilibrar la carga. Más información bajo los códigos EX1550543 y MO1550821 en el Centro de administración de Microsoft 365, así como en https://status.cloud.microsoft si el centro de administración no está disponible para usted."

Mientras, el sitio Downdetector indicaba que Outlook, Copilot, Teams y Microsoft 365 eran los servicios digitales más reportados durante la tarde del jueves.

No todos los usuarios notan interrupciones en el servicio, aunque sí puede detectarse algo de lentitud en la carga de los sitios, mientras la compañía encuentra el origen del problema e implemeta soluciones de corto y mediano plazo

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