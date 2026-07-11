¿Por qué las letras del teclado no están en orden alfabético?

Hay elementos de uso cotidiano que esconden ciertas sorpresas que no nos detenemos a descubrir. Pasamos horas frente a las pantallas, redactando correos, chateando o trabajando, pero rara vez nos preguntamos por qué los caracteres están dispuestos de esa manera tan particular. A simple vista, parece un caos aleatorio, pero cada movimiento nos conecta directamente con una ingeniosa solución de ingeniería que data de hace más de un siglo.

Pasamos horas frente a las pantallas, redactando correos, chateando o trabajando, pero rara vez nos preguntamos por qué los caracteres están dispuestos de esa manera tan particular Freepik

Para comprender este misterio, es necesario viajar en el tiempo hasta la década de 1870. En ese entonces, las máquinas de escribir mecánicas comenzaban a revolucionar las oficinas. El inventor estadounidense Christopher Latham Sholes, considerado uno de los inventores de la primera máquina de escribir en los Estados Unidos; además, editor de un periódico y político de Wisconsin, diseñó los primeros prototipos organizados alfabéticamente. Sin embargo, este orden lógico generó un grave inconveniente técnico: los mecanógrafos se volvieron tan rápidos que las varillas metálicas de las letras más comunes, al ser presionadas de forma consecutiva, chocaban entre sí y provocaban constantes atascos en el mecanismo.

Lejos de buscar la máxima velocidad del usuario, Sholes tuvo que diseñar una estrategia para ralentizar el ritmo de escritura y separar los pares de letras más frecuentes en el idioma inglés, como la “S” y la “T”. Tras varias pruebas y modificaciones junto a la empresa Remington, nació la distribución QWERTY, bautizada así por las primeras seis letras de la fila superior izquierda. El éxito comercial de estos equipos masificó el sistema rápidamente.

El teclado Qwerty convencional mantiene la distribución definida en el siglo XIX Shutterstock

Sin embargo, lo más fascinante es que, a pesar de que los teclados actuales son electrónicos y no sufren problemas de hardware por escribir velozmente, el diseño original se mantuvo intacto. La razón principal es el peso del hábito: para cuando las computadoras personales llegaron al mercado, millones de personas en todo el planeta ya habían desarrollado la memoria muscular necesaria para usar QWERTY, por lo que cambiar el estándar global habría implicado un colapso en la productividad y una costosa reeducación masiva.

No obstante, la hegemonía de QWERTY no impidió que surgieran alternativas diseñadas puramente para la eficiencia moderna. La más famosa es el Teclado Simplificado Dvorak, patentado en 1936 por August Dvorak. Este sistema ubica las vocales y las consonantes más utilizadas en la fila central, lo que logra que los dedos recorran distancias mucho menores y reduzcan la fatiga. También existe Colemak, una opción contemporánea que modifica solo algunas teclas para facilitar la transición desde el formato tradicional.

En Francia se adoptó el sistema AZERTY, mientras que en Alemania y Europa Central se utiliza el QWERTZ, ambos adaptados a las necesidades fonéticas de sus respectivos idiomas Freepik

Por otra parte, la distribución geográfica también forzó cambios sutiles. En Francia se adoptó el sistema AZERTY, mientras que en Alemania y Europa Central se utiliza el QWERTZ, ambos adaptados a las necesidades fonéticas de sus respectivos idiomas. En el mundo hispanohablante, nuestra versión incluye la indispensable letra “Ñ” al lado de la “L”.

En definitiva, la disposición de las letras que usamos a diario no responde a una lógica de eficiencia actual, sino a la necesidad de resolver un problema técnico de otra época. A pesar de los avances tecnológicos, el sistema ideado hace más de 150 años se consolidó de tal manera que sigue vigente la forma en que escribimos hoy en día.