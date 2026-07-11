“Cuerpo de teléfono”: cómo la tecnología nos arruga el cuello y debilita las manos

Cuando nos preocupamos por los efectos que el tiempo frente a la pantalla puede tener en nosotros, solemos centrarnos en la mente. Sin embargo, hace poco bajé la vista y noté una pequeña dureza o callosidad en el dedo meñique, justo en el punto donde apoyo el teléfono.

Eso me hizo reflexionar: ¿qué le está haciendo el teléfono al resto de mi cuerpo? Consulté a varios expertos para averiguarlo. La respuesta —que tal vez ya te imaginabas— no es nada alentadora.

Los estudios científicos más recientes sugieren que el teléfono y sus compañeros digitales podrían estar alterando la forma del cuello, perjudicando la vista, afectando la motricidad y reduciendo la fuerza muscular.

El uso del celular durante períodos prolongados afecta la visión Pexels

Incluso existe la preocupación de que nuestras vidas dominadas por la tecnología estén provocando más arrugas. Además, algunos de estos problemas físicos podrían derivar, a su vez, en un deterioro cognitivo o en otras complicaciones más graves.

No sé tú, pero yo no estoy dispuesto a aceptar todo esto sin más (sobre todo porque estar sentado todo el día es parte del problema). Afortunadamente, si no quieres que la tecnología arruine tu cuerpo, hay algunas medidas que puedes tomar.

Columnas vertebrales deformadas

Si estás leyendo esto en un teléfono, es muy probable que estés inclinando la cabeza hacia abajo para mirarlo. Esta “postura de cabeza adelantada” puede ejercer una presión de hasta 27kg sobre el cuello.

Con el tiempo, esto puede dañar los discos de la columna vertebral, provocar el deterioro de articulaciones y músculos, e incluso reducir la capacidad pulmonar. Esta afección tiene incluso un nombre coloquial: “cuello tecnológico” ("tech neck").

También puede alterar permanentemente la apariencia de tu cuerpo. Existen ejercicios específicos que pueden ayudar a corregir el problema, siempre bajo supervisión médica. Sin embargo, hay cambios más sencillos que puedes empezar a aplicar ahora mismo: sostener el teléfono a mayor altura.

El uso del celular posiciona el cuello en una postura nociva

Pon la pantalla a la altura de los ojos y, a ser posible, a una distancia equivalente a la longitud de tu brazo. Este mismo consejo es válido para los monitores de computadora. Algunos expertos señalan que hacer pausas al usar pantallas puede resultar beneficioso; intenta descansar 20 minutos cada media hora.

¿Piel irritada y cuello arrugado?

Recientemente, ha surgido una nueva preocupación: ¿está provocando el llamado “cuello tecnológico” (tech neck) arrugas en la zona? “En teoría, tiene sentido”, afirma Justine Hextall, dermatóloga consultora y miembro del Royal College of Physicians de Reino Unido.

La tensión repetitiva provoca arrugas; por tanto, inclinar la cabeza hacia adelante y mantener el cuello flexionado constantemente podría ser un problema, señala.

Sin embargo, Hextall indica que no existen estudios sólidos que demuestren dicha relación. Aconseja no comprar productos específicos para la piel destinados a tratar el “cuello tecnológico” que han empezado a aparecer en internet.

No obstante, existen otros problemas cutáneos que conviene tener en cuenta, especialmente para los usuarios de relojes inteligentes que nunca se los quitan.

“Un entorno oscuro y húmedo [como la zona situada bajo el reloj] es ideal para la proliferación de levaduras, lo que puede provocar irritación o incluso eccema”, explica.

Hacer actividades sin el celular podría ayudar a evitar estos problemas Augusto Famulari

Además, dado que esto puede dañar la barrera cutánea, Hextall advierte que también podría derivar en sensibilidad a algunos componentes presentes en estos dispositivos, como el níquel, el caucho, el látex y un grupo de sustancias químicas denominadas acrilatos.

La solución es sencilla: quitarse el reloj inteligente con más frecuencia y lavarse la piel. Asimismo, recomienda aplicar una crema barrera si se va a llevar el reloj puesto durante todo el día.

Visión en deterioro

Las tasas de miopía (visión corta) vienen disparadas hace décadas. Si consideramos los cambios, es fácil culpar a la tecnología.

Esto puede ser cierto, pero no de la forma en que uno podría pensar, según Donald Mutti, profesor de optometría en la Universidad Estatal de Ohio, en EE.UU.

“Realizamos un estudio longitudinal de más de 20 años sobre el desarrollo ocular de los niños, analizando los factores de riesgo para la aparición y progresión de la miopía”, explica Mutti.

Una pregunta clave era si existe una conexión entre la miopía y el trabajo de cerca, es decir, las tareas que requieren enfocar la vista en algo cercano a la cara, como un teléfono. “La respuesta fue que no”, afirma.

Pero el estudio reveló algo más: pasar tiempo al aire libre parece tener un efecto protector. “La idea es que la luz brillante del exterior estimula la liberación de dopamina en la retina”, explica Mutti, y parece que esto podría afectar el desarrollo de la vista.

El uso de pantallas causa problemas de vista a largo plazo

La tecnología forma parte de un cambio global que nos lleva a pasar más tiempo en interiores. En ese sentido, Mutti cree que tus dispositivos pueden tener un efecto negativo indirecto en tus ojos.

La solución es sencilla, dice Mutti: solo necesitas pasar más tiempo al aire libre. No solo es bueno para tus ojos, sino que también puede ayudarte a dormir mejor. Asegúrate de usar protector solar y gafas de sol para evitar los efectos dañinos del sol.

Manos débiles

La fuerza de agarre se reconoce cada vez más como un marcador clave para la salud general. Un estudio encontró que predice la muerte prematura mejor que la presión arterial. Y la fuerza de agarre está disminuyendo en muchos países, especialmente entre los más jóvenes.

“Un declive generacional no se trata sólo de manos más débiles, sino que puede ser una señal temprana de advertencia sobre la salud futura de las generaciones más jóvenes”, dice Johannes Beller, profesor de sociología médica en la Universidad Médica de Lausitz, Alemania.

“Existe un caso razonable de que el cambio hacia el trabajo sedentario basado en computadora está contribuyendo a la disminución de la condición física”, y es posible que eso también afecte la fuerza de agarre.

Deberías poder apretar una pelota de tenis lo más fuerte que puedas y mantenerla durante 15 a 30 segundos. Pero se trata de algo más que agarre, también se trata de mejorar tu condición física general. En otras palabras, ve al gimnasio.

Coordinación ojo-mano

Parece que la tecnología afecta a las habilidades motoras, aquellas capacidades que vinculan la mente y el cuerpo para realizar movimientos precisos.

Podría mejorar la destreza en acciones como hacer clic o deslizar el dedo por la pantalla, señala Sebastian Suggate, profesor de psicología del desarrollo y educación en la Universidad de Ratisbona (Alemania).

El uso excesivo de la tecnología afecta tanto cuerpo como mente iStock

“Sin embargo, si analizamos el desarrollo de las habilidades motoras en un sentido más amplio —y en particular la motricidad fina—, la evidencia apunta a un efecto negativo”. Sabemos mucho más sobre los efectos en los niños que en los adultos.

Las investigaciones del propio Suggate muestran una relación entre un mayor tiempo frente a las pantallas y un peor desarrollo de las habilidades motoras.

Esto resulta especialmente preocupante debido a la correlación existente entre las habilidades motoras y el desarrollo cognitivo y académico en niños y adolescentes.

Su consejo no es entrar en pánico ni prohibir las pantallas, sino incorporar de manera consciente actividades manuales y prácticas a la vida cotidiana.

Las actividades manuales prolongadas, como preparar una comida o realizar manualidades, pueden ser beneficiosas. Suggate se dedica a la carpintería, pero uno podría aprender a tocar un instrumento o incluso simplemente escribir a mano. “No es el fin del mundo; se trata de efectos sutiles”, afirma Suggate.

“Pero, aunque a nivel individual los efectos sean de moderados a leves, en conjunto y a lo largo de las generaciones estamos hablando de un posible embrutecimiento de la sociedad y de una incapacidad para pensar en la realidad, ya que las manos constituyen un punto de contacto fundamental con el mundo”.