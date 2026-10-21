Por qué Trump dijo que las empresas deberían pagar un “dividendo” a las comunidades donde están los centros de datos para IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que las empresas que ‌construyen centros de datos ‌deberían ⁠pagar un “dividendo” a las comunidades en las que se ubican si quieren que estos proyectos cuenten con el apoyo de la ​población.

“He seguido ⁠de ⁠cerca el proceso y he observado que los centros de datos, que eran ​muy impopulares en determinadas zonas, se han vuelto extremadamente populares cuando ‌se ha llegado a un acuerdo financiero”, dijo ​Trump en una publicación en ​Truth Social.

Trump habla de los centros de datos y las comunidades aledañas Truth social

Los centros de datos, que impulsan el auge de la inteligencia artificial, se han convertido en un punto álgido de la política en comunidades de todo el país, debido a las grandes cantidades de agua y electricidad que requieren, ​lo que ha unido a votantes de todas las tendencias ideológicas en su oposición.

El Gobierno de Trump, ⁠que ha dado prioridad al rápido desarrollo de la IA para competir con China, también ‌ha tomado nota del cambio en la opinión de los votantes. “He ordenado que los (centros de) datos nuevos y grandes —en algunos casos, gigantescos— generen su propia electricidad y cedan o vendan el excedente a la comunidad local o a la red eléctrica”, agregó Trump en su publicación.

ARCHIVO - En imagen de archivo del 13 de enero de 2026, el centro de datos de Meta en Stanton Springs, en el condado Newton, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart, archivo) Mike Stewart - AP

Trump afirmó en febrero que las ‌grandes empresas tecnológicas deben construir sus propias centrales eléctricas para sus centros de datos, con ⁠el fin de proteger a los consumidores del aumento de las ‌facturas.

El gigante de la IA Anthropic y Elon Musk ⁠han presentado en los últimos días planes para ⁠compartir parte de los beneficios del auge de la IA. El creador de los modelos Claude afirmó este fin de semanaque destinará el 5% de sus acciones a un nuevo fondo para el”bien público", mientras que Musk ‌se comprometió el lunes a regalar ​una acción de SpaceX a “cada niño de Estados Unidos”, defendiendo este tipo de distribuciones directas ahora que el floreciente sector se enfrenta al escrutinio público.