Potenciando Programadores, una iniciativa local para mejorar las habilidades de desarrolladores de software sin trabajo

Según la Encuesta Global de Escasez de Talento, investigación realizada por ManpowerGroup Argentina, en la actualidad el 78% de los empleadores de nuestro país tiene inconvenientes para encontrar los candidatos que necesitan.

Este informe revela, también, que la industria que presenta mayor escasez es Tecnología de la Información (85%). Al mismo tiempo, el crecimiento de la industria del software en la Argentina demanda cada vez más talentos con alto valor agregado. Hoy, el sector IT emplea a más de 150.000 profesionales y la meta es incrementarlos a 400.000 en 2031.

Frente a este contexto, la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) firmó un convenio internacional para capacitar e incorporar al mercado laboral a jóvenes con formación inicial en full stack, uno de los perfiles más solicitados. Se trata de Potenciando Programadores, una iniciativa de la CESSI que, en el marco de su programa Software as a Future (SaaF), firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El proyecto, que se enmarca en el plan de Capacitaciones que Emplean, busca que programadores formados en full stack adquieran herramientas complementarias que mejoren su perfil de empleabilidad bajo la modalidad de bootcamps (aprendizaje remoto) financiados parcialmente por la OEI.

Otro punto destacable de esta iniciativa es que los participantes son personas en situación económica vulnerable, con cursos de programación acreditados, que actualmente están sin trabajo y con dificultad para insertarse laboralmente.

“La selección de los estudiantes se realizó a partir de una base de datos con la que cuenta la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI). Esta base contempla a las personas egresadas de la carrera de Full Stack de distintos programas públicos y privados a nivel nacional”, relata José Ponte, coordinador del programa SAAF en CESSI.

Sobre el programa

De este programa piloto participan Finnegans, GyL y CyS, tres pequeñas y medianas empresas que integran la CESSI, y 30 jóvenes que fueron seleccionados por sus conocimientos, teniendo también en cuenta criterios de paridad de género y condiciones socioeconómicas. El acuerdo establece la contratación del 80% para aquellos que completen satisfactoriamente la experiencia de aprender haciendo.

Ponte cuenta que estas tres compañías que fueron seleccionadas para participar del Potenciando Programadores representan cabalmente a la industria del software, ya que tienen base tanto en la Ciudad de Buenos Aires (GyL y CyS) como en Concordia (Finnegans), pero poseen talentos trabajando de manera remota en todo el país.

“En los procesos de búsqueda de talentos IT aparece una brecha entre las habilidades de los postulantes que cuentan con formación técnica en programación y las herramientas digitales que necesita la industria. Esta iniciativa es una solución viable para los postulantes que carecen de la puesta en práctica de lo aprendido. Al mismo tiempo, es una oportunidad para que las pymes del rubro accedan a talentos actualizados en un mercado cada vez más veloz y competitivo”, señala el coordinador de SaaF.

¿Qué es el bootcamp de tecnología? Un programa de aprendizaje remoto, intensivo y de corta duración cuyo objetivo es que los asistentes desarrollen habilidades digitales y también socioemocionales, como trabajo en equipo y resolución de problemas, con vistas a una inserción laboral calificada.

“Si bien para este curso las personas interesadas no pueden anotarse directamente, sí la CESSI habilitó un espacio de inscripción en la página web de Software as a Future -el programa que impulsa la Cámara para potenciar la formación y el empleo en la industria IT- para que puedan recibir más información sobre futuros cursos, charlas y capacitaciones como estas”, cuenta Ponte. Aquellas personas interesadas en recibir más información sobre cursos y capacitaciones de CESSI, pueden inscribirse en este enlace.