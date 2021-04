Privacidad online: navegadores alternativos para proteger tus datos personales

La mayoría de nosotros usamos navegadores web por costumbre.

Si navegas con Microsoft Edge, puede ser porque utilizas Windows. Si usas Safari, probablemente se deba a que eres cliente de Apple. Si eres usuario de Chrome, quizás sea porque tienes un teléfono o una computadora portátil de Google, o porque descargaste el navegador de Google en tu dispositivo personal tras utilizarlo en computadoras de la escuela o el trabajo.

En otras palabras, recurrimos a los navegadores que están fácilmente al alcance y nos resultan familiares. Es sencillo caer en la inercia de un navegador porque todas estas aplicaciones son rápidas, capaces y cumplen el mismo propósito: visitar un sitio web.

Entonces, si las diferencias son mínimas, ¿por qué preocuparse en buscar algo más?

Para cuando este artículo termine, espero haberte persuadido de que al menos intentes algo diferente: un nuevo tipo de navegador de Internet (o browser en inglés) llamado navegador privado. Este tipo de navegador, de marcas menos conocidas como DuckDuckGo y Brave, ha surgido en los últimos tres años. Lo que destaca de ellos es que minimizan la cantidad de datos que recopilan sobre nosotros, al bloquear las tecnologías utilizadas para rastrearnos.

Eso, en general, es mejor que lo que hacen la mayoría de los navegadores convencionales, en especial Chrome. Si bien algunos navegadores como Safari y Firefox también incluyen prevención de rastreo, las marcas más pequeñas se han centrado en incluso mayores protecciones de privacidad.

También hemos llegado a un punto de inflexión en la privacidad digital. La industria de la publicidad en línea está a punto de dejar de utilizar cookies de la web, fragmentos de código instalados en los navegadores que nos siguen de un sitio a otro y ayudan a que nos lleguen anuncios dirigidos. Google, cuyo navegador Chrome es el más popular del mundo, trata de desarrollar una nueva forma de dirigirnos anuncios sin la necesidad de las cookies.

No esperemos a eso. Hoy mismo puedes decidir que no quieres que te rastreen.

“Estamos en una encrucijada”, dijo Gennie Gebhart, directora de Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro sobre derechos digitales, la cual tiene gran interés por los problemas de privacidad. “Las compañías que se mantienen rentables gracias a la publicidad dirigida a los usuarios, como Google, escudriñan para ver cuál será la próxima jugada. También es un momento para que los usuarios estén informados y tomen una decisión”.

A diferencia de los navegadores web convencionales, los navegadores privados vienen en muchas formas que sirven a diferentes propósitos. Por espacio de una semana, probé tres de las opciones más populares: DuckDuckGo, Brave y Firefox Focus. Hasta yo me sorprendí cuando al final establecí Brave como el navegador predeterminado en mi iPhone. Así fue como sucedió.

¿Qué es un navegador privado?

Es importante saber qué hacen y qué no hacen los navegadores privados. Así que veamos cómo funcionan.

Los navegadores privados por lo general incorporan tecnologías web que existen desde hace años:

Se basan en algo llamado modo privado , también conocido como modo incógnito , que es una sesión de navegación que no registra el historial de los sitios web que has visitado. Esto es útil si no quieres que personas que tienen acceso físico a tu dispositivo husmeen en tus asuntos.

, también conocido como , que es una sesión de navegación que no registra el historial de los sitios web que has visitado. Esto es útil si no quieres que personas que tienen acceso físico a tu dispositivo husmeen en tus asuntos. Los navegadores privados también usan bloqueadores de rastreadores , que pueden ser descargados como una extensión para un navegador. Los bloqueadores emplean una lista de rastreadores conocidos que guardan información sobre tu identidad. Cuando cargas un sitio web, el software detecta esos rastreadores y los restringe para evitar que te sigan de sitio a sitio. La gran desventaja de este enfoque es que bloquearlos puede ocasionar que algunas partes de los sitios web no funcionen, como los carritos de compras y los videos.

, que pueden ser descargados como una extensión para un navegador. Los bloqueadores emplean una lista de rastreadores conocidos que guardan información sobre tu identidad. Cuando cargas un sitio web, el software detecta esos rastreadores y los restringe para evitar que te sigan de sitio a sitio. La gran desventaja de este enfoque es que bloquearlos puede ocasionar que algunas partes de los sitios web no funcionen, como los carritos de compras y los videos. Los navegadores enfocados en la privacidad habitualmente tienen activado el modo privado como configuración predeterminada o automáticamente eliminan el historial de navegación cuando sales del navegador. Los navegadores también tienen incluida la prevención de rastreo, lo que les permite bloquear a los rastreadores enérgicamente al usar enfoques que minimizan los efectos en los sitios web.

No obstante, los navegadores privados no evitan que tu proveedor de Internet vea los sitios web que visitas. Así que si estás de vacaciones y usas la conexión wifi de un hotel, un navegador privado no mantendrá privada tu información de navegación frente al proveedor de internet del hotel. Para ese tipo de protección, necesitas conectarte a una red privada virtual (VPN, por su sigla en inglés), una tecnología que crea un túnel virtual que protege tu información de navegación.

Conoce los navegadores privados

Firefox Focus, DuckDuckGo y Brave son similares, pero con algunas diferencias importantes.

Firefox Focus, que está disponible exclusivamente para dispositivos móviles como el iPhone y los celulares Android, es austero. Tecleas una dirección web y, cuando terminas de navegar, presionas el icono de basura para eliminar la sesión. Salir de la aplicación elimina de manera automática el historial. Cuando cargas un sitio web, el navegador depende de una base de datos de rastreadores para determinar cuáles bloquear.

DuckDuckGo, también disponible exclusivamente para dispositivos móviles, es más como un navegador tradicional. Eso significa que puedes marcar tus sitios favoritos y abrir múltiples pestañas.

Cuando usas la barra de búsqueda, el navegador arroja resultados provenientes del motor de búsqueda DuckDuckGo, que la compañía afirma está más enfocado en privacidad porque sus anuncios no rastrean las actividades en línea de los usuarios. DuckDuckGo también evita que carguen los rastreadores de anuncios. Cuando terminas de navegar, puedes presionar el icono de la llama en la parte inferior para eliminar la sesión.

Brave también se parece a los navegadores tradicionales, con tecnología antirrastreo y funciones como favoritos y pestañas. Incluye un modo privado que debe ser activado si no quieres que las personas examinen tu historial de navegación.

Brave también bloquea los rastreadores de manera tan enérgica que en el proceso casi siempre bloquea los anuncios por completo. Los otros navegadores privados bloquearon anuncios con menor frecuencia.

Para la mayoría de las personas, no ver anuncios es un beneficio. Sin embargo, para quienes desean corresponder con algo a un editor web cuyos anuncios están bloqueados, Brave tiene su propia red de anuncios a la que puedes elegir ingresar. A cambio de ver anuncios que no rastrean tu actividad, ganas un porcentaje de las ganancias en forma de un “token”. Puedes elegir dar “tokens” a los sitios web que te agraden. (Solo los editores web que tengan una alianza con Brave pueden recibir “tokens”).

La batalla de los navegadores

Probé los tres navegadores en mi iPhone, configuré cada uno como mi navegador predeterminado durante algunos días.

Todos tienen un botón para ver cuántos rastreadores bloquearon al cargar un sitio web. Para probarlo visité nypost.com, el sitio web de The New York Post, que cargó 83 rastreadores sin ninguna herramienta para evitar el rastreo. DuckDuckGo bloqueó 15 de los rastreadores de nypost.com; Brave, 22, y Firefox Focus, 47.

No obstante, las cifras no muestran todo el panorama. En algunas ocasiones, Firefox Focus evitó que funcionaran correctamente elementos de los sitios web. En algunos sitios, los videos no cargaron y las ventanas con anuncios no podían cerrarse.

Selena Deckelmann, una ejecutiva en Mozilla, la compañía que creó Firefox, dijo que las estrictas protecciones a la privacidad de Firefox Focus a veces causaban que los sitios web dejaran de funcionar correctamente y que la compañía trabajaba con editores web para que sus sitios puedan cargar de manera adecuada.

No experimenté grandes problemas cuando usé Brave o DuckDuckGo, aunque hubo un pequeño contratiempo. En un caso, cuando usaba DuckDuckGo para navegar en Wirecutter, una publicación hermana de The New York Times que prueba y recomienda productos, los nombres de algunos artículos no cargaban por completo. Aunque el sitio todavía era funcional, se veía raro.

No obstante, como conclusión, probablemente estarías satisfecho al usar cualquiera de los navegadores privados. Incluso si no lo estableces como tu navegador predeterminado, es útil para ciertas situaciones, como una búsqueda web delicada sobre una enfermedad o padecimiento.

Para mí, Brave ganó por una nariz. Mis sitios web favoritos cargaron a la perfección y disfruté de la apariencia limpia de los sitios libres de anuncios, todo aunado a la flexibilidad de elegir ver anuncios cuando así lo decida. Brendan Eich, el director ejecutivo de Brave, afirmó que el navegador de la compañía bloqueaba las cookies rastreadoras “sin piedad”.

“Si todas las personas usaran Brave se acabaría la economía de la publicidad basada en el rastreo”, indicó.

Cuenten conmigo.

Brian X. Chen es columnista de tecnología de consumo. Reseña productos y escribe Tech Fix, una columna sobre cómo resolver problemas relacionados con la tecnología. Antes de unirse al Times en 2011, reporteó sobre Apple y la industria inalámbrica para Wired. @bxchen

The New York Times