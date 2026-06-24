Probamos el Razr Fold, el plegable con el que Motorola sale a competir con lo mejor de Samsung

Los dispositivos plegables siguen mejorando y en este formato se convierten en una gran opción para llevar una mini tablet en el bolsillo. El Motorola Razr Fold es la apuesta de la marca, que ya lidera el mercado de plegables con su línea Razr (con tapita), para ganar mercado en el segmento de los plegables tipo libreta, donde la referencia es el Galaxy Z Fold de Samsung.

Para analizar este teléfono, primero es clave entender a quién apunta. La mayoría de los usuarios seguramente lo usarían solamente como si fuera un celular tradicional, con su pantalla externa de 6,6” y formato estándar, que ocasionalmente podrían abrir para convertirse en una tablet con pantalla interna plegable de 8,1” y formato casi cuadrado. Para ellos claramente no vale la pena invertir en lo que cuesta un producto de esta gama y con estas prestaciones: 3,5 millones de pesos (una versión alusiva al Mundial 2026, con el logo en oro y algunos chiches más, se consigue por $4 millones).

El Razr Fold está disponible en 2 colores; tiene una batería de 6000 mAh

Ahora, si sos una persona que trabaja siempre fuera de la oficina, o que está todo el día en la calle, tener una pantalla que duplica en tamaño a la mayoría de los teléfonos puede ser una opción única e indispensable una vez que la probás, sobre todo con un teléfono como el Razr Fold, que cuando está plegado tiene el aspecto, grosor y peso de un celular convencional.

Rendimiento, batería y cámaras tope de gama

Para sostener esta propuesta, Motorola apuntó a un teléfono tope de gama. Es más, comparte muchas características con el actual buque insignia de la marca (Motorola Signature), como las de cámaras (combo triple, con sensor normal, zoom 3x y gran angular, todos de 50 megapíxeles, premiadas por Dxomark por su calidad), el procesador (Snapdragon 8 Gen 5B, 1 TB de almacenamiento, 16 GB de RAM y una batería enorme de 6000 mAh, que incluso es más grande que la del Signature, y hace que el teléfono siempre tenga batería.

¿Qué significa esto? Que estamos frente a uno de los equipos más poderosos, a nivel hardware, a los que podemos acceder en la actualidad.

La bisagra del Razr Fold es muy sólida, y permite abrir la pantalla interna de 8,1 pulgadas en múltiples posiciones

No es como en otra época, en que las marcas lanzaban sus tope de gama y los plegables eran experimentos, modelos en etapa de prueba y desarrollo. Hoy tienen el mejor hardware disponible, y se nota al usarlo: nunca flaquea, incluso haciendo varias cosas a la vez, además de ofrecer un cierre perfecto entre las pantallas y una bisagra que se siente sólida al abrirlo y cerrarlo múltiples veces. Además, tanto la pantalla interna como la externa tienen muchísimo brillo (arriba de 6000 nits de pico), lo que permite usar el celular con cualquier iluminación (incluso al aire libre con el sol directo) sin problemas.

El Razr Fold tiene carga rápida de 80 watts (por cable; viene en la caja, junto con la funda) o 50 watts (carga inalámbrica). Incluso puede cargar otros dispositivos con un cable que sea USB-C en las dos puntas. También tiene parlantes estéreo ecualizados por Bose, y es compatible con el Moto Pen Ultra, el lápiz para escribir y dibujar en pantalla, que se vende aparte a 140.000 pesos.

Este plegable tiene un grosor de 10 mm cuando está cerrado, y un peso de 243 gramos, así que si lo llevás en un bolsillo se siente como un celular común, apenas más pesado.

El verdadero poder: multitarea real

El hardware impresiona, pero el software es lo que define la experiencia. Motorola implementó funciones de multitarea avanzada que transforman el uso cotidiano, permitiendo abrir (y ver) dos y hasta tres aplicaciones en simultáneo de forma nativa, a través de un sistema de carrusel vertical. Lo más normal será usar una app a pantalla completa (la mayoría se adapta automáticamente del formato rectangular tradicional al cuadrado de la pantalla nueva) o dos, cada una ocupando una mitad de la pantalla (en formato vertical u horizontal).

El lápiz Moto Pen Ultra permite escribir en la pantalla del Razr Fold y el smartphone Signature

Pero Moto también ofrece una opción para tener tres apps activas, que resulta muy útil. La tercera puede quedar “flotando” por sobre las otras dos. O lo más original, una división 90:10 que oculta la tercera app en el borde (ves apenas una franja) y se activa con un toque. Esta función la incorporarán todos los equipos con Android 17, pero que hasta ahora solo tenían OnePlus y Moto.

Para aprovechar al máximo la versatilidad del Razr Fold como smartphone y mini tablet, hay tres configuraciones clave que vienen desactivadas de fábrica, pero son fundamentales:

1. Barra de tareas permanente: Desde el menú de Pantalla plegable, se puede activar la Task Bar para que quede fija abajo, permitiendo arrastrar íconos y abrir apps en pantalla dividida al instante.

2. Ventanas flotantes y guardado de pares: Al arrastrar una app al centro, se convierte en ventana flotante (estilo escritorio). Además, si usás siempre las mismas dos herramientas en simultáneo (ej. WhatsApp y Chrome), podés guardar ese “par” en la barra para abrirlas juntas con un solo clic.

3. Menú de aplicaciones en cuadrícula: Cambiar la vista clásica de apps recientes por la vista de cuadrícula (Grid view) en la pantalla interna optimiza el espacio y permite saltar entre varios procesos abiertos de manera mucho más eficiente.

Tres apps verticales visibles en la pantalla interna del Razr Fold; también está activa la barra de tareas

Además, tiene un modo “reloj de mesa de luz” cuando lo ponés con la pantalla entreabierta sobre un escritorio que es muy útil, aunque un poco limitado en las opciones. Como otros plegables, permite configurar apps para que muestren cosas diferentes en cada mitad de la pantalla interna (controles de la cámara o de YouTube, por ejemplo).

Veredicto

El Motorola Razr Fold no es solo un teléfono que se dobla; es un dispositivo de productividad portátil que justifica su formato. Cumple de sobra como smartphone tradicional y se transforma en una herramienta de trabajo y ocio imbatible cuando se abre, sin penalizarte ni en el grosor ni en el peso.

Por supuesto, y más allá del atractivo de la funcionalidad, no es para todos. Cuesta en Argentina $3,5 millones, una diferencia de un millón de pesos respecto al tope de gama, el Motorola Signature, que se vende a $2,5 millones. Sus competidores actuales en el país son el Huawei Mate X7, que se consigue por $3,4 millones, y el Samsung Galaxy Z Fold7, que cuesta $4,6 millones.

Para el que va a usar la pantalla desplegada porque siempre tiene a mano una mini tablet es un golazo, lisa y llanamente. Para quien lo tendrá cerrado la mayor parte del tiempo, quizás no valga la pena tanta inversión. A la vez, cerrado también es un gran teléfono, que no resigna funcionalidad.