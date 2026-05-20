Motorola trae su plegable Razr Fold al país para competir con Samsung y Huawei

Motorola anunció ayer la disponibilidad en la Argentina de su primer smartphone plegable tipo libro, el Razr Fold, que adelantó en enero y presentó en forma oficial en marzo último. La compañía es uno de los jugadores pioneros del segmento de celulares plegables, pero hasta ahora se había limitado a ofrecer modelos “con tapita” con la línea Razr (la generación más reciente, la Razr 70, llega al país en las próximas semanas).

El Razr Fold viene a competir en forma directa con otros colosos del rubro, como el Galaxy Z Fold7 de Samsung, o el Huawei Mate X7, ambos en venta en el país.

El Razr Fold tiene un precio local de 3,5 millones de pesos, con la posibilidad de pagarlo en 18 cuotas, y un precio internacional de 1900 dólares. De igual forma, el Galaxy X Fold7 tiene un precio local de 3,9 millones de pesos, y un precio internacional que hoy ronda los US$1650; en unos meses sale la nueva versión. Mientras, el Huawei Mate X7 tiene un precio local de 3,4 millones de pesos, pero la mitad de almacenamiento que los otros dos (512 GB).

Motorola presentó en el país su primer plegable tipo libro, el Razr Fold, con una pantalla interna de 8,1 pulgadas

En lo que refiere al resto de sus especificaciones, el equipo tiene una pantalla externa de 6,6 pulgadas, con dimensiones estándar, que dan paso a una pantalla interna plegable de 8,1 pulgadas.

La pantalla interna LTPO llega a 120 Hz y 6200 nits de brillo máximo, lo que asegura su visibilidad incluso con sol directo; la pantalla externa llega a 165 Hz, tiene 6000 nits de brillo (un teléfono común ronda los 3000 nits) y está protegida por Gorilla Glass Ceramic 3, lo que la hace muy resistente a golpes y rayones (es el primero del mundo con este vidrio). Ambas pantallas son compatibles con el lápiz Moto Pen Ultra que la compañía presentó este año.

Motorola presentó en el país su primer plegable tipo libro, el Razr Fold, con una pantalla interna de 8,1 pulgadas

El Razr Fold tiene un grosor de 10 mm cuando está cerrado, y un peso de 243 gramos (similar a un smartphone estándar), y adentro lleva un chip Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.1, además de una batería de silicio-carbono de 6000 mAH, con carga rápida de 80 watts (por cable; viene en la caja) o 50 watts (carga inalámbrica). Incluso puede cargar otros dispositivos con un cable USB-C. También tiene parlantes estéreo ecualizados por Bose.

En lo que refiere a las cámaras externas, el Razr Fold usa exactamente el mismo combo que el Motorola Signature (entre los 10 mejores del mercado, según el sitio especializado Dxomark): un sensor normal, un zoom 3x y un gran angular, todos de 50 megapíxeles. También tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles, y una cámara interna de 20 megapíxeles que usa cuando la pantalla está desplegada.

La edición especial del Mundial 2026 del Moto Razr Fold también se vende en el país, por 4 millones de pesos

El equipo está disponible en color negro azulado, corre Android 16 con siete años de actualizaciones de Android garantizadas, y tiene una bisagra que permite abrir el equipo en múltiples posiciones: como un celular convencional, como una mini laptop (y se divide la información que las apps muestran en cada parte de la pantalla), en modo carpa para reproducir contenido multimedia, o como un trípode para la cámara, entre otras funciones.