Kindle Scribe Colorsoft, ReMarkable Paper Pro Move: más color y más IA para los anotadores de tinta electrónica

Amazon presentó hoy dos nuevos modelos de sus anotadores de tinta electrónica, siguiendo al Kindle Scribe de 2022, un dispositivo que combina un lector de libros electrónicos y un cuaderno para dibujar y escribir a mano alzada, todo en una pantalla de tinta electrónica de 10 pulgadas.

El flamante Kindle Scribe Colorsoft mantiene el concepto original, pero como sugiere su nombre agrega una pantalla de tinta electrónica color de 11 pulgadas (los colores son más suaves que un LCD), con un tratamiento en el vidrio protector para darle la rugosidad del papel, y un rediseño de todo el panel para que haya menos distancia entre el lápiz y las esferas magnetizadas que generan la “tinta”, lo que reduje el efecto de paralaje y hace más realista la escritura; un grosor de 5,4mm, un peso de 400 gramos y un nuevo procesador que agiliza todo el funcionamiento del equipo, tanto para leer libros como para anotar PDFs o crear notas manuscritas, con la autonomía clásica de estos dispositivos, que se mide en semanas.

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft de Amazon tiene una pantalla de tinta electrónica color de 11 pulgadas, para usarlo como cuaderno o para leer y anotar textos en una pantalla grande

IA en la tinta elecrónica

El nuevo hardware habilita nuevas funciones, también, como una mejor compatibilidad con documentos almacenados en Google Drive o el OneDrive de Microsoft, y la posibilidad de usar la IA interna del equipo para dos cosas: buscar algún dato entre nuestras anotaciones, e incluso obtener un resumen de ellas; también permite tener un resumen de un libro que estamos leyendo para “ponernos al día”, pero sin que incluya spoilers del argumento.

El año próximo Amazon promete una mayor integración con Alexa+, el nuevo asistente digital, de tal manera que será posible enviarle un documento o unas notas manuscritas e iniciar una conversación con la IA sobre ese tema usando un parlante conectado.

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft de Amazon tiene una pantalla de tinta electrónica color de 11 pulgadas, junto a las versiones con paneles monocromáticos

Amazon también presentó una versión con una pantalla monocromática convencional y un nuevo sistema de luz frontal con bordes reducidos para usarlo de noche; este modelo tendrá un precio de 500 dólares en Estados Unidos, y de 430 dólares sin esta luz frontal (pero con iluminación trasera). La versión a colores (Kindle Scribe Colorsoft) tendrá un precio en la tienda de 630 dólares. Estos modelos traen un nuevo diseño de lápiz para escribir en pantalla.

ReMarkable y una alternativa de bolsillo

Lo que Amazon no hizo (por ahora, al menos) es presentar un modelo de anotador tipo Scribe de tamaño compacto, pese a que tiene modelos de lectores de tinta electrónica con pantalla táctil de 7 pulgadas. Así que esto es lo que viene a cubrir ReMarkable, con su nuevo modelo Paper Pro Move, que presentó hace unas semanas.

Un anotador ReMarkable Paper Pro Move, con una pantalla de tinta electrónica color de 7,3 pulgadas

ReMarkable es conocida hace un lustro por un dispositivo con una pantalla de 10 pulgadas que es primero un anotador de tinta electrónica, y luego un lector de libros (al revés que el Kindle Scribe); fue una de las primeras compañías en crear un dispositivo ultradelgado que funcionara como un anotador para escribir a mano alzada sin las interrupciones intrínsecas a una tableta tipo iPad o Galaxy Tab, llenas de apps y distracciones.

A partir de 2023 la vende con un teclado opcional; en 2024 debutó el modelo Paper Pro, que sumó color a la pantalla de 11,8 pulgadas, y mantuvo las herramientas para escribir y dibujar en pantalla, comentar documentos y PDFs, y demás.

Ahora presentó al hermano menor, el Paper Pro Move, con una pantalla de tinta electrónica color de 7,3 pulgadas y las mismas funciones, incluyendo una autonomía de 2 semanas: la idea no es competir con los cuadernos anotadores tamaño A4, sino con las libretas tipo Moleskine, tanto para anotar cosas como para dibujar, leer, etcétera. Es posible sincronizar todos los cuadernos y anotaciones con una computadora.

Tiene un precio base de 450 dólares, aunque también hay que calcular el abono al servicio de sincronización de datos para aprovechar todas las funciones.